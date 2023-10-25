不同於一般日式料理，「沐野橫町」走的是浮誇路線，不只食材新鮮、份量實在，餐點的擺盤還超吸眼球，招牌30公分長巨無霸鰻魚握壽司，讓人忍不住手機、相機通通拍一輪，視覺味覺都大滿足；雖然「沐野橫町」開業時間不長，但已擄獲了許多老饕的心，網評口碑也很好，前些時候連《非凡大探索》都來採訪過哦！

食記：沐野橫町

雖然地址位於板橋，但其實更靠近樹林，從樹林火車站出來步行５分鐘就到了，樹林夜市也在這附近。

用餐空間明亮舒適，牆上有著許多日本動漫插畫，而且還是店家⽼闆親自繪製的，老闆根本是被餐廳耽誤的插畫師。

巨大鰻魚飯（鰻魚握壽司）

每日限量！壽司飯上的蒲燒鰻魚超過女孩子半個手臂長，一上桌就差點讓PEKO叫出來，問店員有多長，店員說師傅是嚴選30公分長的巨大鰻魚，然後因為想讓客人吃的更安心，還會手工拔刺，讓大家大口品嚐時不用擔心魚刺的問題。

因為鰻魚握壽司實在太大，品嚐前還得先用店家附的小鍋鏟分切。

鰻魚肉質軟嫩細緻，醬汁鹹甜順口，下面的米飯吸收部份醬汁精華，真的會讓人忍不住一直往嘴裡塞，真的沒想到在板橋靠近樹林的日料小店能吃到品質這麼好的蒲燒鰻魚，有來的話請點起來！

巨大鰻魚飯旁的配菜還有龍蝦沙拉以及玉子燒，搭配著吃可以轉換口中的味道。

⽣⿂⽚蛋糕（壽司蛋糕）

如果飯局中有朋友生日，訂一個生魚片蛋糕包準讓壽星印象深刻；「沐野橫町」的生魚片蛋糕是用鮭魚、鮪魚、蟹膏、干貝、龍蝦沙拉以及金箔組合而成，頂端還有一朵生魚片玫瑰。

生魚片不只肥美鮮甜，也切的蠻厚的。

裡面的壽司飯還有添加蟹膏跟龍蝦沙拉

海陸無雙丼

安格斯牛、天使紅蝦、比目魚、鮭魚卵、蟹膏、玉子燒、龍蝦絲

料真的是滿到幾乎看不到白飯

蝦頭還塞了白飯下去烤，降低蝦膏的腥味，連小細節都不馬虎。

如果你記想吃海鮮又想吃肉，那海陸無雙丼包君滿意，丼飯上鋪了六片的安格斯牛小排，口感軟嫩，香氣十足，一口飯一口肉讓人超級滿足。

一般店家的打卡禮都是固定的，但「沐野橫町」不只招待的東西每天都不一定，每桌也不同，老闆娘說會看客人點餐的內容來招待，然後也會看客人完成幾項任務（FB、IG、Google可任選也可全部參與）。

造訪這天PEKO和友人合記完成6項任務，就招待了日式起司烘蛋，而且份量跟店裡賣的一樣，誠意十足！

食記：沐野橫町

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