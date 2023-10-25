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『高雄。無理泰泰泰式料理』～文山特區／正修商圈／鳳山超好吃泰式料理

2023-10-25 15:37:25 銀菁夢 人氣：101
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窩客好文

銀菁夢

發表篇數：641篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：無理泰泰泰式料理
phone07-7777-065
place高雄市鳳山區文澄街95號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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無理泰泰泰式料理18.jpg

2023/09/09(六)

無理泰泰泰式料理　高雄市鳳山區文澄街95號　07 777 7065　營業時間：11:00~14:00／17:00~21:00／星期六17:00~21:00／星期四公休　臉書

無理泰泰泰式料理01.jpg

這間無理泰泰也是某天騎車經過看到的，名字取的很有趣，讓人一看就忘不了的可愛餐廳，座位不多，建議要先訂位。
用餐這天剛好下了一整天的雨，但為了吃，大家還是很骨力的穿雨衣騎車。

 

無理泰泰泰式料理02.jpg

無理泰泰泰式料理03.jpg

無理泰泰泰式料理04.jpg

我們五個人點了一組四人套餐，再加點一碗白飯、4片月亮蝦餅、泰式炸雞籃、一杯泰奶。

 

無理泰泰泰式料理05.jpg

無理泰泰泰式料理06.jpg

泰式奶茶80元，不會很甜，挺好喝的。

 

無理泰泰泰式料理07.jpg

椰子汁（壺）280元（套餐）
加了很多冰塊，就是稀釋過的椰子水，不想喝太甜太重口味的飲料的話，椰子汁是很不錯的選擇。

 

無理泰泰泰式料理08.jpg

綠咖哩牛肉240元（套餐）
這道很下飯，味道濃厚，大家都很額樂，不太吃白飯的阿母，忍不住把一整碗白飯吃光光。

 

無理泰泰泰式料理09.jpg

泰國香米飯20元
煮的軟硬適中，非常好吃。

 

無理泰泰泰式料理10.jpg

蝦醬高麗菜130元（套餐）
清脆鮮甜，讓人忍不住一口接一口。

 

無理泰泰泰式料理11.jpg

涼拌海鮮250元
賣相極佳，有花枝和大蝦仁，還有二個淡菜，酸甜開胃，搭配生洋葱尤其美味。

 

無理泰泰泰式料理12.jpg

冬陰功蝦湯230元（套餐）
酸酸辣辣好過癮，吃泰式料理，很愛喝冬陰功。

 

無理泰泰泰式料理13.jpg

月亮蝦餅4片130元（套餐）
雖然不是很厚的那種，但也料好實在，皮很酥，很好吃。我們又有加點4片，不然五個人會打架。

 

無理泰泰泰式料理14.jpg

雲泰椒麻雞腿190元（套餐）
外酥內嫩，沾上特製醬汁好好吃～『高雄。無理泰泰泰式料理』～文山特區／正修商圈／鳳山超好吃泰

 

無理泰泰泰式料理15.jpg

泰式炸雞籃？？？
這道菜單上沒有，是我在櫃台小白板上看到的，印象中好像是三百多的樣子，賣相極好，麵衣非常酥脆，這個也好吃。

無理泰泰泰式料理16.jpg

無理泰泰泰式料理17.jpg

檸檬清蒸魚320元（套餐）
最愛酸溜溜的醬汁，鱸魚新鮮無腥味，肉質細嫩。

 

每次吃泰式料理，都忍不住吃一大碗白飯，幾乎道道下飯，這間無理泰泰不止料理好吃，價格也不貴，五個人平均分攤下來不到五百元，很值得來吃喔！『高雄。無理泰泰泰式料理』～文山特區／正修商圈／鳳山超好吃泰

 

 

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