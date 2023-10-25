2023/09/09(六)

無理泰泰泰式料理 高雄市鳳山區文澄街95號 07 777 7065 營業時間：11:00~14:00／17:00~21:00／星期六17:00~21:00／星期四公休 臉書

這間無理泰泰也是某天騎車經過看到的，名字取的很有趣，讓人一看就忘不了的可愛餐廳，座位不多，建議要先訂位。

用餐這天剛好下了一整天的雨，但為了吃，大家還是很骨力的穿雨衣騎車。

我們五個人點了一組四人套餐，再加點一碗白飯、4片月亮蝦餅、泰式炸雞籃、一杯泰奶。

泰式奶茶80元，不會很甜，挺好喝的。

椰子汁（壺）280元（套餐）

加了很多冰塊，就是稀釋過的椰子水，不想喝太甜太重口味的飲料的話，椰子汁是很不錯的選擇。

綠咖哩牛肉240元（套餐）

這道很下飯，味道濃厚，大家都很額樂，不太吃白飯的阿母，忍不住把一整碗白飯吃光光。

泰國香米飯20元

煮的軟硬適中，非常好吃。

蝦醬高麗菜130元（套餐）

清脆鮮甜，讓人忍不住一口接一口。

涼拌海鮮250元

賣相極佳，有花枝和大蝦仁，還有二個淡菜，酸甜開胃，搭配生洋葱尤其美味。

冬陰功蝦湯230元（套餐）

酸酸辣辣好過癮，吃泰式料理，很愛喝冬陰功。

月亮蝦餅4片130元（套餐）

雖然不是很厚的那種，但也料好實在，皮很酥，很好吃。我們又有加點4片，不然五個人會打架。

雲泰椒麻雞腿190元（套餐）

外酥內嫩，沾上特製醬汁好好吃～

泰式炸雞籃？？？

這道菜單上沒有，是我在櫃台小白板上看到的，印象中好像是三百多的樣子，賣相極好，麵衣非常酥脆，這個也好吃。

檸檬清蒸魚320元（套餐）

最愛酸溜溜的醬汁，鱸魚新鮮無腥味，肉質細嫩。

每次吃泰式料理，都忍不住吃一大碗白飯，幾乎道道下飯，這間無理泰泰不止料理好吃，價格也不貴，五個人平均分攤下來不到五百元，很值得來吃喔！

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