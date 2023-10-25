



來自高雄彌陀區的快樂的黑羽衝浪雞....最近被這個廣告燒到，原來新竹也有實體門市那就跟著我一起到門市購物吧！







上次有跟大家推薦了元榆牧場的即食料理包，尤其雞湯系列很容易就賣完，我個人好喜歡沒想到新竹也有實體門市我們一起來看看吧！





新竹有兩家門市這次來的是竹北文信店，有一家在新竹三民店。





元榆牧場是一個土雞專賣店，來自高雄彌陀區的黑羽土雞自然放牧16週，低密度飼養

真無毒、無添加、零藥殘

熟齡化 堅持飼養超過16週以上

真無毒 堅持全場零藥殘，因為不施打抗生素，檢驗報告零檢出更高於國家標準低密度堅持更多運動空間，有效地提高自體免疫力，讓每隻衝浪雞都可以擁有「動物福利五大自由」很有活力的雞而元榆牧場有別於傳統農業與食品業致力於打造健康、安全與便利的飲食文化。





店內很乾淨整潔一進門就有推車可以拿取，左邊有現場現切的雞肉限量販售。













這裏像個小超市一樣什麼都有賣，架上的產地標示都很清楚讓人購買的很安心。









有機蔬菜及在地小農合作的產品跟招牌的甘蔗雞、鹽水雞及冷凍即食品、舒肥雞肉、水產、雜糧..等等。













原本以為只有賣雞肉殊不知這裡這麼好採買，柴米油鹽醬醋茶都可以買得到，還能買到每日新鮮的煙燻甘蔗雞👍。





這蛋跟有機蔬菜來一點，綠竹筍涼拌很不錯。





這雞肉鬆沒有時間煮菜，煮個稀飯來配超方便。









上次購買的秋梨百合雞湯跟是我的心頭好，溫潤有回甘。





這次店員推薦銷售第一黑蒜雞湯當然也要買回去試試囉！





這裡應小家庭的需求份量有1~2份的，所以不用擔心吃不完超貼心的。

上班族早上來不及去市場，這裡下班是個好採買的地方，好特別的是沒有不好聞的肉味真空冷凍包裝很衛生。





帶包回去放在冰箱有空來料理一下。





舒肥嫩雞胸系列：



口味有原味、青醬、黑胡椒、海鹽、香蒜、香草每個都想帶回家囤。





舒肥雞胸更簡單吃就微波或直火煎一下就可以食用，符合少鹽少油的概念。

黑胡椒口味： 新鮮研磨黑胡椒粒 增添淡淡香氣

青醬口味：嚴選澳廚芥花油·融合九層塔與松子 研磨而成元榆獨家青醬，淡雅的青草味熱值細嫩無比。





椒鹽雞翅看起來不錯也來一包🤤。









元榆牧場也因應小家庭市場型態，細心研究各式好吃的台灣傳統美食，進而開發各種方便的熟食雞肉產品。





像這個三杯雞可以加點馬鈴薯或是菇類下去煮，挺下飯的鹹香帶點辣下酒菜也是不錯的選擇。









另外也非常推薦他們家的雞精，完全無添加的原味滴雞精很適合來當伴手禮送人，完全手工製作搭配慢火細燉20小時，元榆原味滴雞精完全無添加水份，堅持天然健康、無添加、低卡零膽固醇，急速冷凍，不添加防腐劑，全程低溫宅配。





元榆天然回甘黑蒜雞湯(土雞)-小包裝450g/大包裝/1100g 一般家庭/1-2人的包裝3-4人

一般家庭/1-2人的包裝3-4人 ➡️元榆煲雞湯黑蒜雞湯，使用發酵超過40日的臺灣黑蒜頭配上自然放牧黑羽土雞+白蒜、生耆、枸杞、桂節熬煮的味道很甘甜是熱銷商品。

元榆牧場門市提供「煙燻甘蔗雞」與「鹽水雞」兩種現切黑羽土雞肉，根據半雞、全雞以及是否切塊而價格不同以現場門市為主。

「煙燻甘蔗雞」這個排行第一熱門商品 一般家庭/3-4人/1-2人

一般家庭/3-4人/1-2人 👉嚴選自然放牧超過16週的黑羽母土雞，新鮮衛生全程低溫清洗分切，並真空包裝後急速冷凍，有效降低細菌滋生，再透過低溫宅配，確保雞肉品質。

👉真空包裝的即食料理，輕鬆即可上菜採用全雞甘蔗煙燻料理手法，元榆甘蔗雞金黃油亮散發淡淡焦糖香氣、每一口雞肉，都能嘗到甘蔗清爽香甜，混搭在香醇雞肉汁裡，肉質細嫩多汁豐腴每口的肉質Q彈細緻真是好吃到不要不要的。

👉最熱銷的商品之一現場幫您切塊裝盤，退冰或者隔水加熱即可食用,非常的方便。

👉保存期限：負18度冷凍保存12個月，冷藏保存建議兩天內食用完畢，開封後請儘速食用以免影響風味。





而「招牌鹽水雞」、「紹興醉雞腿」也是熱銷商品想要買的要提前訂購或是早點門市選購數量有限，像舒肥系列不論是煎、炒的雞胸肉或是烤、都很適合。





元榆牧場門市還真好逛推薦給大家，有機蔬菜、小農產品、煲湯、雞精伴手禮樣樣都有。





門市資訊：

🏪元榆牧場竹北文信店

👣新竹縣竹北市文信路299號

🕙10：00-19：00

☎️0 3-5585238

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