

沒想到在南港環球的大河牧場 漢堡排專売就吃的到美味的職人手作漢堡排，

有8種靈魂醬汁，還有泰式、義式等多種義國風味，

以手工拍打製成，每塊厚實又多汁，

升級套餐CP值更高，

還有味噌湯、白飯無限供應，

環境唯美又有質感，

來這聚餐、約會都適合

大河牧場 漢堡排專売位於南港環球B1，

裝潢超有質感且超美的，

在浪漫的環境中用餐，

讓人感覺特別的放鬆

大河牧場的座位區都保有適當的距離，

不和臨坐相互干擾，

讓人用餐起來很自在

蜂蜜檸檬

酸酸甜甜的開胃又解膩，

餐前餐後都適合

阿薩姆紅茶

爽口微澀，搭配重口味的餐點還蠻適合的

日式炸薯條

炸得外酥內綿密，

沾上店家特製的起司醬，

超涮嘴的

唐揚雞炸物

感覺有點炸過頭了，

嚐起來稍乾柴一點，

如果在炸得時候火候掌控更注意點會更好，

但附的熱那亞青醬嚐起來特別的香，

搭配起來蠻有層次的

鹽蔥燒頂級手作漢堡排定食 牛肉

定食有主餐、白飯、味噌湯、還有四樣小菜，

白飯、味噌湯無限供應，CP值高的,

食量大的朋友來這也不怕吃不飽了

鹽蔥燒牛肉手作漢堡，

表層滿滿的鹽蔥，

襯出牛肉的鮮甜好滋味，

一口咬下多汁又厚實，

嚐得到牛肉的原汁原味，

多汁又迷人的口感，

讓人一口接一口超滿足

日式照燒頂級手作漢堡排定食 豬肉

厚實的漢堡排加上的鹹鹹甜甜的醬汁，

鹹甜多汁，超飽口的，

整體的份量很足，也很下飯喔~

紐約起司

起司入口即化，

底層的餅乾超酥脆，

濃濃的乳酪香氣，

有層次又好吃

盆栽奶酪

看起來就像是真的盆栽的感覺，

表層是巧克力碎片，

底下是香濃的奶酪，

滑中帶脆，餐後來一份超滿足

大河牧場 漢堡排專売，種類豐富，

漢堡排口味多樣化，厚實又多汁，

讓我們能在唯美的環境中用餐，

度過愉快的用餐時光，

非常推薦大家來試試喔~



店家資訊:

大河牧場-南港環球店

地址：台北市南港區忠孝東路七段371號B1

電話：02-2653-2238

菜單：https://reurl.cc/E1RoWk



大河牧場 漢堡排專売粉絲團



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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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