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迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃法~左營和牛燒肉寵物友善餐廳迷霧和牛燒肉

2023-10-25 16:43:10 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：104
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：230篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Mist迷霧 頂級奢華和牛燒肉
phone07-5580-907
place高雄市左營區明誠二路380號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

高雄和牛燒肉餐廳－迷霧和牛燒肉.ᐟ
除了雙人與三人套餐之外也能單點燒肉
主打日本A5和牛與M9澳洲和牛
而且更是寵物友善餐廳～～🐶
店內空間寬敞甚至還有吧檯座位
提供給深夜愛喝酒吃燒肉的大家

迷霧和牛燒肉

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

開業長達九年的迷霧近期更換全新菜單！
套餐的副餐部分推出更多選項
米食包含和牛油月見飯還有炙燒比目魚蓋飯等等
相當具有日式風格！

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

我們那天選$2680的雙人和牛套餐～
給大家參考👏🏻👏🏻

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

究極和牛

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

🔸澳洲和牛五花
澳洲和牛五花油嫩多汁，而且感受的到牛肉的紋理。

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃
🔸M9和牛背肩
M9和牛背肩則是吃起來少油扎實！

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃
🔸A5日和五花
A5日和五花是重頭戲，只需要簡單烤至7分熟
絕美的油花分布吃進嘴裡入口即化♥️

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

松露奶油醬烤到少許融化
沾上和牛一起吃非常罪惡

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

副餐

🔸上等松阪豬
松阪豬包裹成花狀再撒上少許胡椒調味
淋上旁邊的金桔添酸去油膩
不同於台灣豬肉吃法～整體口感脆口有嚼勁

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃
🔸帶骨羊肩小排
帶骨羊肩小排相當厚實！
建議邊烤邊逐塊剪下才易熟入內部
不會有太重的羊騷味
再配上孜然粉更是相當經典的吃法。

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

海鮮

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

🔸北海道奶油扇貝
精緻的高雄和牛燒肉餐廳服務也是相當貼心！
店員會親切指導如何烤這道
半生半熟吸滿奶油的燙口扇貝，超級大滿足！

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

🔸特選大草蝦
大草蝦已經開背去腸泥！
吃起來多汁嫩口還有帶點少許蝦黃味。

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

其他

🔸焙煎胡麻沙拉
🔸綜合蔬菜拼盤
清爽的沙拉與蔬菜拼盤，能夠中和燒肉的油膩感。

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃
🔸和牛油月見飯（+$79）
蓋飯算是相當大碗！加入和牛油讓米飯添香不乾口，將可生食的月見蛋黃與飯拌均勻，整體滑順非常有味。

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃
🔸炙燒比目魚蓋飯（+$239）
炙燒比目魚口感相當軟嫩，另外相當推薦留些飯量，拌著和牛一起吃相當對味！

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🔸韓式泡菜&百香果梅漬南瓜
不會到非常鹹～可以直接吃入口。

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飲品甜點

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🔸爆打檸檬氣泡飲（+$79）
將整顆檸檬浸泡！酸度十足相當解膩。

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🔸手標泰式奶茶（+$89）
不會太甜口，冰塊融化後會稍微小稀釋。

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃
🔸黑糖珍珠奶酪
奶酪質地比較Q彈口感像是布丁，黑糖珍珠也不會太死甜。

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃
🔸日式串烤糰子
只需要烤到外皮微脆即可，適當地沾煉乳與花生粉～不會太甜。

迷霧和牛燒肉-老牌高雄和牛燒肉餐廳推出全新菜單主打日式風格吃

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活動資訊

【IG粉專限定優惠】
12/31以前文章按讚、留言標記一位朋友
可免費兌換「和牛油月見飯」乙份
註：限內用，每桌用餐最多兌換兩份

營業資訊

📍 高雄市左營區明誠二路380號二樓
⏰ 17:30–01:00(平日)
⏰ 11:30–15:30, 17:30–02:00(假日)
☎️ 07-5580907

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