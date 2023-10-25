高雄和牛燒肉餐廳－迷霧和牛燒肉.ᐟ

除了雙人與三人套餐之外也能單點燒肉

主打日本A5和牛與M9澳洲和牛

而且更是寵物友善餐廳～～🐶

店內空間寬敞甚至還有吧檯座位

提供給深夜愛喝酒吃燒肉的大家

迷霧和牛燒肉

開業長達九年的迷霧近期更換全新菜單！

套餐的副餐部分推出更多選項

米食包含和牛油月見飯還有炙燒比目魚蓋飯等等

相當具有日式風格！

我們那天選$2680的雙人和牛套餐～

給大家參考👏🏻👏🏻

究極和牛

🔸澳洲和牛五花

澳洲和牛五花油嫩多汁，而且感受的到牛肉的紋理。



🔸M9和牛背肩

M9和牛背肩則是吃起來少油扎實！



🔸A5日和五花

A5日和五花是重頭戲，只需要簡單烤至7分熟

絕美的油花分布吃進嘴裡入口即化♥️

松露奶油醬烤到少許融化

沾上和牛一起吃非常罪惡

副餐

🔸上等松阪豬

松阪豬包裹成花狀再撒上少許胡椒調味

淋上旁邊的金桔添酸去油膩

不同於台灣豬肉吃法～整體口感脆口有嚼勁



🔸帶骨羊肩小排

帶骨羊肩小排相當厚實！

建議邊烤邊逐塊剪下才易熟入內部

不會有太重的羊騷味

再配上孜然粉更是相當經典的吃法。

海鮮

🔸北海道奶油扇貝

精緻的高雄和牛燒肉餐廳服務也是相當貼心！

店員會親切指導如何烤這道

半生半熟吸滿奶油的燙口扇貝，超級大滿足！

🔸特選大草蝦

大草蝦已經開背去腸泥！

吃起來多汁嫩口還有帶點少許蝦黃味。

其他

🔸焙煎胡麻沙拉

🔸綜合蔬菜拼盤

清爽的沙拉與蔬菜拼盤，能夠中和燒肉的油膩感。



🔸和牛油月見飯（+$79）

蓋飯算是相當大碗！加入和牛油讓米飯添香不乾口，將可生食的月見蛋黃與飯拌均勻，整體滑順非常有味。



🔸炙燒比目魚蓋飯（+$239）

炙燒比目魚口感相當軟嫩，另外相當推薦留些飯量，拌著和牛一起吃相當對味！



🔸韓式泡菜&百香果梅漬南瓜

不會到非常鹹～可以直接吃入口。

飲品甜點

🔸爆打檸檬氣泡飲（+$79）

將整顆檸檬浸泡！酸度十足相當解膩。



🔸手標泰式奶茶（+$89）

不會太甜口，冰塊融化後會稍微小稀釋。



🔸黑糖珍珠奶酪

奶酪質地比較Q彈口感像是布丁，黑糖珍珠也不會太死甜。



🔸日式串烤糰子

只需要烤到外皮微脆即可，適當地沾煉乳與花生粉～不會太甜。

活動資訊

【IG粉專限定優惠】

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可免費兌換「和牛油月見飯」乙份

註：限內用，每桌用餐最多兌換兩份

營業資訊

📍 高雄市左營區明誠二路380號二樓

⏰ 17:30–01:00(平日)

⏰ 11:30–15:30, 17:30–02:00(假日)

☎️ 07-5580907