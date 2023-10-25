【苗栗食記】日升記米糕

這間日升記米糕的主打產品是筒仔米糕，但他們真正厲害的卻是排骨酥湯，甚至被網友評為全頭份最好喝的排骨酥湯，為了這碗厲害的排骨酥湯勢必要來一趟頭份了。

▲餐廳上方有個黃色明顯招牌，一樓門口擺放了三個蒸籠。這間店的營業時間很長11:00~21:00，從早餐都能吃到消夜了。

▲日升記菜單：有湯類、飯類、麵類和小菜類，餐點還能客製化不要香菜不要酸菜等調味。

▲店內用餐空間雖然不大，但座位相當寬敞乾淨，與鄰桌距離相當遠。

▲桌上有台中有名的東泉辣椒醬等調味醬料。

▲筒仔米糕 40元：米糕口感偏軟不是粒粒分明的那種，內有少許香菇等配料，旁邊搭配了常見的魚鬆，整體口味偏淡，建議可加辣椒醬提味。

▲香菇排骨酥湯 60元：湯頭顏色很深，一看就是很濃郁的湯底。

▲湯內的香菇和排骨酥給得很多，香菇圓潤飽滿多汁，排骨炸得非常入味，湯頭更是精華中的精華，每一口都充滿了排骨和香菇的香氣，調味也不會特別重鹹油膩，好喝。

▲魯肉飯(大) 45元：魯肉的比例大約是七肥三瘦，肥肉肥而不油，魯肉飯整體口味也是偏淡，白飯飽滿有Q度，滷肉飯酸菜不夠脆但酸度可以。

▲燙青菜 40元：今天是青菜是空心菜，青菜脆綠軟嫩，使用紅蔥頭調味還蠻香的。

雞蛋糕短評：滷肉飯和米糕是屬於口味清淡類型的，排骨酥湯是店內招牌味道極為濃郁不會過油，青菜口感軟嫩，用餐環境乾淨整潔。



用餐環境★★★☆

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



日升記米糕美食資訊：

地址：苗栗縣頭份市信東路108號

電話：037661688

官網：無

營業時間：11:00–21:00 (周四公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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