從小南門捷運站散步過來遙遠就看到超大型的招牌

三角窗的顯眼位置加上一半是眼鏡一半是咖啡的藍白對比醒目

各種跟眼鏡與咖啡有關的圖案可愛生動

主理人本身繼承了家裡的青商眼鏡行

因為個人興趣熱愛咖啡從而發展成咖啡廳與眼鏡行結合的複合店

一整面望過去都是店面空間廣闊

入口處是主理人創造各種美好咖啡的櫃台

藍色與金色搭配有種皇室的華麗感

隔壁就是配眼鏡的驗光區也是很有趣的風景

凝視咖啡的咖啡豆基本都是由主理人嚴格挑選後自家烘焙而成

店內有許多生豆的麻袋包裝很有魄力

面窗的高腳椅座位區可以享受第一線的陽光

多人聚會的話則可以選擇矮桌小木椅

搭配周遭擺設的各種書籍很有圖書館的閱覽室氛圍

凝視咖啡的菜單非常厚一疊

字體跟間距都比一般普通菜單的大上許多

不知道是不是因為同樣身為眼鏡行會對客人的眼力格外貼心

店家最吸引我興趣的就是超多種創意的咖啡調飲

搭配台灣特色的食材是完全令人想不到的組合

餐點選項也有不少選擇

而且搭配套餐的選項多種任君挑選

套餐價格大多都會比單點優惠一些

我自己超愛但台北意外不太好找店的墨西哥捲餅在凝視咖啡也能吃到

如果還沒吃飯的話我應該就會認真考慮在這裡飽餐一頓

下午茶的甜點選項以戚風跟乳酪蛋糕等品項為主

同樣也有搭配手沖咖啡的組合

單點咖啡的選項更是多樣

義式咖啡品項價格大多在百元上下

以台北咖啡廳來說很親民的價位

手沖的豆單由主理人精挑數款

焙度跟處理法乃至風味皆有清楚說明

還很可愛的以地圖表示來自哪個大陸

不喝咖啡的人可以選擇茶或是軟性飲料

價格基本都不會太高

完整的最新菜單可以參考官網

肯定梅事 TWD150

從名字就很有Sense的主理人創意調飲

創意結合咖啡豆產地與梅子的文字又語帶雙關

以肯亞AA的單品豆沖煮咖啡為基底

咖啡本身帶有清爽明亮的果酸感

跟我本來就愛吃的蜜餞們非常相輔相成

就連杯具都很精緻有點像實驗器具的感覺

一次可以喝到冰熱飲兩種口感非常滿足

熱飲喝起來甘甜感會更明顯

冰飲則是清爽微酸甜的夏日口感

兩者的咖啡都跟帶甜的醃漬梅子完美融合

青草茶拿鐵 TWD160

看菜單之後就一直很好奇到底滋味如何

雖然我很喜歡青草茶也很喜歡拿鐵

但完全想像不出兩者搭配的滋味

第一口喝下真的超級特別

有很明顯青草茶清涼薄荷感跟甘甜

還可以吃到Q彈的青草茶凍

完美融合台灣特色與咖啡

臨走前用咖啡護照換的美式黑咖啡果酸明亮

門口的招牌牆非常適合照相

推薦大家想試試看與眾不同的咖啡調飲的話

我自己很喜歡青草茶拿鐵的味道令人眼睛一亮

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2021/12/25

花費: NTD310(咖啡x2)

凝視·咖啡 GazeCafe

FB粉絲團/IG/官網

11:00-19:00

公休日: 週日

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿1.5小時)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可(街口支付、LINE PAY)

可否訂位: 可

地址: 〒 108 台北市萬華區廣州街32號

電話: 02-2336-4949



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北萬華-[森耕耕咖啡商行] 近龍山寺與龍都冰果室，職人手沖咖啡與不定時美味鹹食甜點，日式喫茶情調復古老件與音樂相伴，歷史老城區的靜謐深夜咖啡館

台北萬華-[春桃手作厚工甜品] 艋舺西區桂林路巷弄近老松國小，單純美味古早味台灣甜品，推薦手工白麻糬佐花生粉，街角隱密懷舊風情美食寶藏

台北萬華-[丸花豆倉 Monga Coffee Roasters] 西門町與龍山寺捷運站中間，限量全台最好吃布丁人氣甜點，豐富多選擇單品豆手沖，老城區隱藏的熱門職人咖啡館