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「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨型甜筒杯，正興街散步甜點。台南美食|台南冰店|台南中西區美食

2023-10-25 23:11:05 愛比妞 人氣：110
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窩客好文

愛比妞

發表篇數：232篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：双利冰饌雪花氷販売所正興店
phone09-1586-0512
place台南市中西區正興街66-1號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

「双利冰饌雪花氷販売所 國華正興店」正興街美食

現在雖然是秋天，但台南午後依然蠻熱的，吃冰消暑剛剛好，

這天來到國華街、正興街，就來品嚐「双利冰饌雪花氷販売所 國華正興店」

手拿雪花冰，美味也好吸睛！

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

台南雪花冰「双利冰饌雪花冰販売所正興店」外觀

双利冰饌雪花氷販売所店址就位於台南熱鬧的正興街

國華街上，旁邊是布萊恩紅茶，這裡假日也有許多有趣的小攤販、美食。

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

台南冰店「双利冰饌雪花氷販売所 國華正興店」菜單

双利冰饌雪花冰手拿杯，冰品口味選擇還不少，有固定口味，

也有依季節推出的鮮果系列可以選擇，聽說草莓雪花冰也即將販售，大家可以期待一下啦～

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

除了雪花冰以外，也有冰棒可以選擇喲!

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

台南甜點「双利冰饌雪花氷販売所 國華正興店」餐點介紹

當天和好友分別點了季節限定的麝香綠葡萄、哈密瓜布丁，兩種不同口味的雪花冰。

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

餐點現點現做，如遇人多時請耐心等候。

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

日本麝香綠葡萄雪花冰

哇~~~來双利冰饌雪花冰正興店還真是選擇障礙，後來選了麝香綠葡萄口味，這也是季節限定口味喲!

滿滿的綠葡萄鋪滿在雪花冰上，上面還有一顆滑嫩的布丁，再淋上濃滑煉乳，

當天吃到的葡萄還挺香甜，搭配的是牛奶口味雪花冰，整體吃起來還蠻清爽不膩，好好吃!

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

哈密瓜布丁雪花冰

這口味也很誘人耶!圓滾滾的哈密瓜球好可愛，吃起來也很香甜，有種哈味!

這裡面的雪花冰是哈密瓜牛奶口味，口感細緻綿密，有入口即化的口感，

雪花冰也有淡雅的哈密瓜香氣，也很不錯耶!

而且拿在手上也很吸睛!非常的誘人♥

有一種巨型甜筒的感覺XD

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

新鮮水果鋪好鋪滿，看起來好誘人!

「双利冰饌雪花氷販売所正興店」台南雪花冰推薦♥美味又吸睛的巨

【双利冰饌雪花冰】店家資訊

店名：双利冰饌雪花氷販売所正興店

營業時間：11:00-18:30

公休日：每週二休

地址：台南市中西區正興街66-1號（布萊恩紅茶旁）

FB

愛比妞的美食地圖♥比妞碎碎念

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●圖文版權所有，如欲分享請載明出處與告知。

●文章食記均有時效性，前往時建議可先上店家官網查詢。

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愛比妞

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Hi~我是愛比妞，主要分享台南美食.旅遊。 喜歡抹茶及下午茶甜點，愛吃甜所以一直瘦不下來，那就寫寫文章邀大家一起肥囉~ 我的粉絲頁"台南 食。好所在"有空可以來找我玩喔!! 最新消息也會發布在上面。
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