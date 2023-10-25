「双利冰饌雪花氷販売所 國華正興店」正興街美食

現在雖然是秋天，但台南午後依然蠻熱的，吃冰消暑剛剛好，

這天來到國華街、正興街，就來品嚐「双利冰饌雪花氷販売所 國華正興店」，

手拿雪花冰，美味也好吸睛！

台南雪花冰「双利冰饌雪花冰販売所正興店」外觀

双利冰饌雪花氷販売所店址就位於台南熱鬧的正興街、

國華街上，旁邊是布萊恩紅茶，這裡假日也有許多有趣的小攤販、美食。

台南冰店「双利冰饌雪花氷販売所 國華正興店」菜單

双利冰饌雪花冰手拿杯，冰品口味選擇還不少，有固定口味，

也有依季節推出的鮮果系列可以選擇，聽說草莓雪花冰也即將販售，大家可以期待一下啦～

除了雪花冰以外，也有冰棒可以選擇喲!

台南甜點「双利冰饌雪花氷販売所 國華正興店」餐點介紹

當天和好友分別點了季節限定的麝香綠葡萄、哈密瓜布丁，兩種不同口味的雪花冰。

餐點現點現做，如遇人多時請耐心等候。

日本麝香綠葡萄雪花冰

哇~~~來双利冰饌雪花冰正興店還真是選擇障礙，後來選了麝香綠葡萄口味，這也是季節限定口味喲!

滿滿的綠葡萄鋪滿在雪花冰上，上面還有一顆滑嫩的布丁，再淋上濃滑煉乳，

當天吃到的葡萄還挺香甜，搭配的是牛奶口味雪花冰，整體吃起來還蠻清爽不膩，好好吃!

哈密瓜布丁雪花冰

這口味也很誘人耶!圓滾滾的哈密瓜球好可愛，吃起來也很香甜，有種哈味!

這裡面的雪花冰是哈密瓜牛奶口味，口感細緻綿密，有入口即化的口感，

雪花冰也有淡雅的哈密瓜香氣，也很不錯耶!

而且拿在手上也很吸睛!非常的誘人♥

有一種巨型甜筒的感覺XD

新鮮水果鋪好鋪滿，看起來好誘人!

【双利冰饌雪花冰】店家資訊

店名：双利冰饌雪花氷販売所正興店

營業時間：11:00-18:30

公休日：每週二休

地址：台南市中西區正興街66-1號（布萊恩紅茶旁）

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