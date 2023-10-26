花蓮又開了一家夢幻的星巴克

9月28日才開幕的「星巴克花蓮理想門市」座落花東縱谷間，在這裡喝杯咖啡，坐在背山面湖的絕美位置，真是太療癒了，雖然要排很長的隊伍。而室內室外座位很多，絕對可以找到自己喜歡的視角，而面對浪漫湖面倒影，以及絕美的落羽松在彼岸與您揮手，我想，一切都值了.....

那就跟隨 茱茱Judy 的腳步

快來去看看吧 !

我選的是搭火車，既可以安心歇息，沿路的花蓮大自然風景也不錯

網路訂票~花蓮-壽豐站

說走就走的方式，火車站一下車就隨手叫了輛計乘車，如果遇到熱心司機，還能沿路了解最近剛開幕的星巴克一手消息

網路消息一瞬間爆紅的星巴克，我來嚕

從壽豐火車站到星巴克-理想門市，計乘車跳表180

📍星巴克-花蓮理想門市 ☕

🌳花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

一到路口看去，彷彿來到歐洲的童話世界

入口雙邊路旁早就停滿車子，走進來還有大型的停車場

但一到假日時，可能就一位難求了

9月28日開幕的「星巴克花蓮理想門市」

座落花東縱谷間，享有背山面湖的絕佳地理位置

雖然是平日下午2點多，但門口早就有一群排隊人潮

排隊的是買咖啡與甜點或紀念品的人

可一人排隊，其他人便可先進去餐參觀

牆上的各種星巴克的咖啡杯和紀念品

只有這裡有，收藏家買了沒?

花蓮理想門市限定~羽杉秘境馬克杯

只見，櫃子上只剩三個

雖然粉粉很吸睛

我猶豫，買與不買，最後選擇星巴克的隨行卡

送給女兒~讓星巴克粉絲的她，肯定驚喜

再來看看周遭環境

裡面很寬敞，座位很多

大多來此一遊，順便打個卡吧!

建築兩邊凸起的屋頂，裡面是船型般設計的屋簷

四周也都有大型的玻璃窗，光線明亮舒適

唯一面湖的窗台，看出去就是落羽松與一大片湖

這可是非常搶手的位子

做在這裡就能欣賞到大自然景觀

這樣的氛圍誰不搶呢，呵呵

往外看，還有許多戶外座位區

於是推著門，走出去

這個星巴克專有圖識，肯定是地標

因為每人都搶拍這個位子

哇，這裡迎來的是一面好療癒的湖面

連我第一次來都被感興奮!

而浪漫的落雨松倒影

這般美境，可真是吸引人嚮往呀!

這裡位置是知名的花蓮理想大地渡假飯店的二期園區內

現場可搭船遊湖喔，可真躍躍欲試!

但我們還沒吃呢，先找位子先

真幸運，找到一個戶外舒適的座位

(共有138座位"室內116座位+戶外22座位")

而且是面湖呢，花時間排隊點的咖啡與蛋糕

也剛好送到，真是愜意的下午茶

星巴克的 特選馥郁那堤

黑咖啡濃郁一點再加點奶 是我的最愛

雖然左右好多人走動，有點像菜市場般的熱鬧

但沉靜在自己的時空裡，有不一樣的心境

搭船遊湖的地方，就在星巴克右後方

嗨，很美吧 !!

雖然來了，回家看了照片

才有一絲後悔，下次一定要來遊湖，感受一下環湖的美

「星巴克-花蓮理想門市」

這次座落花東縱谷化身童話小鎮

浪漫湖面倒影、絕美的落羽松

真開心第一次這麼衝動前往"爆紅景點"

我在花蓮理想門市~星巴克的歐洲童話世界呀!

星巴克-花蓮理想門市

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

營業時間：週一~週日 08:00-20:00