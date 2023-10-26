2023桃園萬聖城開城了～夜晚驚嚇指數百分百，一起來感受詭異搞怪氣氛萬聖節，這次的主題為"可以吃的萬聖節"，將桃園藝文廣場化身為魔幻廚房，從主舞台貪吃大嘴巴開始，旁邊還有彩虹女巫咖啡屋、吸血鬼血紅之屋、木乃伊中餐廳、萬聖小屋、綠巨人的手、叫賣餐車、南瓜萬聖QQ球等好拍又好玩，周邊還有許多暗黑美食和活動，每天都有不同驚喜，找時間來桃園感受不一樣的萬聖節。

桃園萬聖城必拍場景1：吸血鬼血紅之屋，透過魔境還可以看到鏡子裡多一隻手～影片分享

這裡還有會動的木乃伊，晚上看起來真的超恐怖的～

桃園萬聖城必拍場景2：貪吃大嘴巴，每晚 18：00，每半小時展演5分鐘動畫秀。影片分享

桃園萬聖城必拍場景3：魔幻廚房入口，走在其中超詭異的，上面突然會有骷髏頭掉下來，地下還有旋轉動畫。

桃園萬聖城必拍場景4：綠巨人的手，迎接你的到來～

桃園萬聖城活動時間：2023/10/21-10/31 平日17:00-22:00；假日12:00-22:00

桃園萬聖城必拍場景5:南瓜萬聖QQ球

2023桃園萬聖城最新活動，更多資訊可參考官網

2023/10/28萬聖變裝大賽、電音派對

2023/10/29萬聖踩街遊行

2023/10/31 19:00萬聖節Trick or treat討糖趣

桃園萬聖城必拍場景6：彩虹女巫咖啡屋

女巫特調你愛喝的甜食和咖啡，歡迎入座～

桃園萬聖城必拍場景7：萬聖小屋

桃園萬聖城必拍場景8：叫賣餐車，復古三輪車上有販售骷髏人、假手等。

桃園萬聖城必拍場景9：木乃伊中餐廳

仔細看這間販賣的餐點還真是絞盡腦汁，讓人會心一笑。

巨耳詛咒兔

桃園萬聖城必拍場景10：拜金蜘蛛怪怪樹

月光光實驗所

現場還有AR濾鏡，等你來體驗～

周邊美食：星巴克

桃園萬聖城活動時間：2023/10/21-10/31 平日17:00-22:00；假日12:00-22:00

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