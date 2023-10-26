為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推薦、中山區聚餐推薦 (附菜單價位)

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推薦、中山區聚餐推薦 (附菜單價位)

2023-10-26 10:31:41 花見團子玩耍趣 人氣：374
share
窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：176篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：什玖鍋物
phone02-2595-0219
place台北市中山區德惠街19號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

此食記為花見團子造訪「什玖鍋物」     (造訪日期 : 2023/10)

「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽

中山區吃到飽火鍋推薦、中山區聚餐推薦

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

 什玖鍋物 
 

地址 : 台北市中山區德惠街19號
電話 : 02 2595 0219
時間 : 11:00–22:00
價位 : 需加一成
一至五 /午餐 -15:30前   $329元/人；15:30後  $399元/人  例假日/ $399元/人
兒童 /110~140cm 180元/人；110cm以下 60元/人

本次團子和喜愛吃火鍋的友人聚餐，來到位於中山區的「什玖鍋物」，店家臨近晴光市場，距離花博公園也不遠，可從捷運中山國小站步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。「什玖鍋物」取名很有意思，取店址德惠街19號諧音，方便好記。店家採吃到飽形式提供多種高級肉品、精選火鍋料、季節時蔬、咖哩飯、副餐、霜淇淋、飲料，豐盛又澎湃。依照肉品的種類，有多種價位可供選擇，最便宜的平日中午只要329元 ，牛、豬、雞、羊皆有，用餐時間為90分鐘，食材多元又美味，價位也很平價，CP值爆表。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

走進店內寬敞明亮、整潔衛生，雖然是提供便宜價位的吃到飽，但環境有如高級的火鍋店，展現濃濃日式風情讓人倍感舒適。店內有提供多張四人座位區，和個人獨享的吧台座位，還有一個六人的小包廂，採用一人一鍋的小火鍋的形式，不論是自己用餐或是多人聚餐都非常合適。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

「什玖鍋物」共有3種價位，可先決定自己想要品嚐的肉品及湯底，海鮮的部分則為單點。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

肉品採用掃QR code線上點餐，一次可以點4道肉品，每10分鐘後可以再進行加點，便利又環保。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

我們選擇最高的$499價位，因現在店家有做活動，$499尊榮升級特價只要$449，就可以吃到頂級雪花牛、低脂沙朗等高級肉品，我們當然不會錯過，再單點一份小海拼及手工大蛋餃，琳瑯滿目的食材擺滿一大桌 ，接下來就一一品嚐吧！【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

「什玖鍋物」蔬菜、火鍋料、飲料、附餐採用自助吧型式，會一格一格的整齊排放在箱子內，清楚又衛生。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

店家提供的蔬菜很豐盛，也會隨著季節換菜色。包含高麗菜、豆芽菜、紫洋蔥、玉米筍、苦瓜、玉米、南瓜、金針菇等，還有多種火鍋料，大口吃蔬菜，還能補充滿滿纖維質與營養。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

醬料區提供蔥花、辣椒、蒜泥、蘿蔔泥、醬油、烏醋、白醋、沙茶醬等，可依個人喜好，自行調配屬於自己喜愛醬料。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

飲料區提供多種選擇，有可樂、汽水、可爾必思、蜂蜜醋、烏龍茶、無糖綠茶等，喜歡喝什麼就自己拿。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

副餐包含白飯、王子麵、冬粉、雞絲麵、烏龍麵、王子麵、蔬菜麵、刀削麵等，種類非常多種，不管放入火鍋煮或自行調製成拌麵都很適合。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

店內還有特製咖哩醬，咖哩醬屬於偏甜的日式口味，配料很豐盛，有馬鈴薯、紅蘿蔔、豬肉、牛肉等，白飯淋上咖哩醬，入口後咖哩香氣瀰漫了整個味蕾，吃的到大塊的肉塊也有細緻的肉片，是店家推薦人氣必吃單品。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

什玖麻辣湯

「什玖麻辣湯」選用多種香料和中藥食材精心調製熬煮，不是用粉泡的，香麻微辣、溫順不辣喉，是可喝的湯頭，搭配牛肉及羊肉都很適合。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

黃金蛤蠣湯

「黃金蛤蠣湯」裡有滿滿蛤蠣，薑絲加入湯中更是畫龍點睛，不僅湯頭味道更好，更顯自然鮮甜，蛤蠣飽滿扎實，是可以直接喝的一道精緻湯品，搭配肉品和蔬菜更是美味。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

頂級雪花牛

「頂級雪花牛」選自牛的胸腹部位，價格不斐，雪花牛均勻遍佈著雪白細緻的油花，涮幾下即可食用，咀嚼後脂香濃郁 ，讓人大呼過癮。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

精選板腱 (上) / 特級牛培根 (右下) / 低脂莎朗 (左下)

「精選板腱」均勻遍佈著雪白細緻的油花，肉質細緻，鮮嫩多汁，又充滿嚼勁；「特級牛培根」油脂很豐厚，肉質鮮甜多汁，口感不柴不膩；「低脂莎朗」沒有太多脂肪，但肉質細緻鮮嫩筋肉極少，適合愛吃肉又想保持好身材的朋友享用。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

低脂梅花豬 (右上) / 優選五花豬 (右下) / 精選雞腿肉 (左)

「低脂梅花豬」肥瘦適中，入口肉質香甜柔軟，但又充滿嚼勁，令人難以抗拒；「優選五花豬」豬肉片呈現淡淡粉紅色，涮好入口肉質香甜柔軟，搭配醬汁享用更加美味；「精選雞腿肉」是一整隻的雞腿肉切塊而成，入口後雞腿軟嫩有嚼勁，讓團子不由自主一塊接一塊，湯頭也更顯鮮甜。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

精選羊肉

「精選羊肉」沒有太重的羊肉的腥羶味，涮幾下即可食用，肉質非常的嫩口，不用沾醬就十分夠味，深受老饕喜愛。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

鮮嫩櫻桃鴨

「鮮嫩櫻桃鴨」是老饕最愛！迷人的香氣，油脂豐富肉嫩、肥而不膩，入口後嚼勁十足，一吃就上癮。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

小海拚

「小海拚」包含甜蝦、白蝦、鯛魚、鱸魚、蛤蠣，豐盛吸睛！「甜蝦」肉質細膩、Q彈有勁；「白蝦」爽脆鮮甜，新鮮破錶；「鯛魚」肉堅實有彈性、滑嫩鮮甜；「鱸魚」肉質細嫩卻扎實，口感滑膩，富含膠質；「蛤蠣」肥美鮮甜，讓湯頭畫龍點睛，可以一網打盡多種海鮮的好味道，價格只要179元，團子個人推薦喜歡吃海鮮的朋友一定要點來品嚐，CP值超高。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

手工大蛋餃

「手工大蛋餃」是店家招牌，足足有半個成人手掌大小。金黃外皮的餃皮以新鮮雞蛋手工製成，口感細緻，蛋香十足； 肉餡有豬肉、蔬菜， 口感紮實，營養豐富，大人小孩都喜歡。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

最後吃飽喝足後，來點飯後甜點，店家提供的是牛奶霜淇淋，清爽中帶有濃郁奶香，柔軟順口，沁涼甜點為美好的一餐作最甜美的收尾。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

整體而言，團子覺得「什玖鍋物」料多味美，火鍋料和蔬食種類選擇多元、湯頭選擇多、肉品豐盛品質好。店家服務親切，329元起就能吃到飽，顧客回頭率超高。喜歡吃火鍋、吃到飽的朋友，快相約來這享用美味鍋物，不論是個人用餐，或者是多人聚餐都非常適合，不用花大錢，就能用溫暖的鍋物來滿足心和胃。【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

 菜單 

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【美食】「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽，中山區吃到飽火鍋推

【相關連結】
粉絲團 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100077518351702


【花見團子玩耍趣】  關於我
合作或活動邀約，可用Mail與我聯絡
電子郵件 : 2palyerss@gmail.com 

創作者介紹
創作者 花見團子 的頭像
花見團子

花見團子玩耍趣




#火鍋吃到飽
morechevron_right
文章關鍵字
什玖鍋物 火鍋吃到飽 火鍋吃到飽 火鍋吃到飽便宜 火鍋吃到飽推薦 中山區吃到飽 more
檢舉
share
chevron_left

【美食】「94咖哩孃萬大鍋物」咖哩鍋、牛奶鍋、
延伸閱讀

天外天火鍋吃到飽

 小安安

倉津鍋物 個人鴛鴦鍋自助無限吃到飽 平日時段只要299元！

 兔貝比

膳居園火烤兩吃吃到飽128元+10%

 小雞

聚餐日之田季發爺

 Patrick Huang
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：176篇

--2022.2023食尚玩家駐站部落客-- 文章主要以旅遊、美食、開箱為主，邀稿或活動邀約，可用Mail與我聯絡，謝謝。 E-Mail : 2palyerss@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
蛤 Huh Pot 市民創始店 照片

蛤 Huh Pot 市民創始店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店 照片

如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

4.55 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
94咖哩孃萬大鍋物店 照片

94咖哩孃萬大鍋物店

5.00 (3人評鑑)

區域：台北市萬華區
麻木不能 照片

麻木不能

4.10 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
八方悅鍋物饒河店 照片

八方悅鍋物饒河店

4.90 (1人評鑑)

區域：台北市松山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up