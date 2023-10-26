此食記為花見團子造訪「什玖鍋物」 (造訪日期 : 2023/10)
「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽
中山區吃到飽火鍋推薦、中山區聚餐推薦
什玖鍋物
地址 : 台北市中山區德惠街19號
電話 : 02 2595 0219
時間 : 11:00–22:00
價位 : 需加一成
一至五 /午餐 -15:30前 $329元/人；15:30後 $399元/人 例假日/ $399元/人
兒童 /110~140cm 180元/人；110cm以下 60元/人
本次團子和喜愛吃火鍋的友人聚餐，來到位於中山區的「什玖鍋物」，店家臨近晴光市場，距離花博公園也不遠，可從捷運中山國小站步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。「什玖鍋物」取名很有意思，取店址德惠街19號諧音，方便好記。店家採吃到飽形式提供多種高級肉品、精選火鍋料、季節時蔬、咖哩飯、副餐、霜淇淋、飲料，豐盛又澎湃。依照肉品的種類，有多種價位可供選擇，最便宜的平日中午只要329元 ，牛、豬、雞、羊皆有，用餐時間為90分鐘，食材多元又美味，價位也很平價，CP值爆表。
走進店內寬敞明亮、整潔衛生，雖然是提供便宜價位的吃到飽，但環境有如高級的火鍋店，展現濃濃日式風情讓人倍感舒適。店內有提供多張四人座位區，和個人獨享的吧台座位，還有一個六人的小包廂，採用一人一鍋的小火鍋的形式，不論是自己用餐或是多人聚餐都非常合適。
「什玖鍋物」共有3種價位，可先決定自己想要品嚐的肉品及湯底，海鮮的部分則為單點。
肉品採用掃QR code線上點餐，一次可以點4道肉品，每10分鐘後可以再進行加點，便利又環保。
我們選擇最高的$499價位，因現在店家有做活動，$499尊榮升級特價只要$449，就可以吃到頂級雪花牛、低脂沙朗等高級肉品，我們當然不會錯過，再單點一份小海拼及手工大蛋餃，琳瑯滿目的食材擺滿一大桌 ，接下來就一一品嚐吧！
「什玖鍋物」蔬菜、火鍋料、飲料、附餐採用自助吧型式，會一格一格的整齊排放在箱子內，清楚又衛生。
店家提供的蔬菜很豐盛，也會隨著季節換菜色。包含高麗菜、豆芽菜、紫洋蔥、玉米筍、苦瓜、玉米、南瓜、金針菇等，還有多種火鍋料，大口吃蔬菜，還能補充滿滿纖維質與營養。
醬料區提供蔥花、辣椒、蒜泥、蘿蔔泥、醬油、烏醋、白醋、沙茶醬等，可依個人喜好，自行調配屬於自己喜愛醬料。
飲料區提供多種選擇，有可樂、汽水、可爾必思、蜂蜜醋、烏龍茶、無糖綠茶等，喜歡喝什麼就自己拿。
副餐包含白飯、王子麵、冬粉、雞絲麵、烏龍麵、王子麵、蔬菜麵、刀削麵等，種類非常多種，不管放入火鍋煮或自行調製成拌麵都很適合。
店內還有特製咖哩醬，咖哩醬屬於偏甜的日式口味，配料很豐盛，有馬鈴薯、紅蘿蔔、豬肉、牛肉等，白飯淋上咖哩醬，入口後咖哩香氣瀰漫了整個味蕾，吃的到大塊的肉塊也有細緻的肉片，是店家推薦人氣必吃單品。
什玖麻辣湯
「什玖麻辣湯」選用多種香料和中藥食材精心調製熬煮，不是用粉泡的，香麻微辣、溫順不辣喉，是可喝的湯頭，搭配牛肉及羊肉都很適合。
黃金蛤蠣湯
「黃金蛤蠣湯」裡有滿滿蛤蠣，薑絲加入湯中更是畫龍點睛，不僅湯頭味道更好，更顯自然鮮甜，蛤蠣飽滿扎實，是可以直接喝的一道精緻湯品，搭配肉品和蔬菜更是美味。
頂級雪花牛
「頂級雪花牛」選自牛的胸腹部位，價格不斐，雪花牛均勻遍佈著雪白細緻的油花，涮幾下即可食用，咀嚼後脂香濃郁 ，讓人大呼過癮。
精選板腱 (上) / 特級牛培根 (右下) / 低脂莎朗 (左下)
「精選板腱」均勻遍佈著雪白細緻的油花，肉質細緻，鮮嫩多汁，又充滿嚼勁；「特級牛培根」油脂很豐厚，肉質鮮甜多汁，口感不柴不膩；「低脂莎朗」沒有太多脂肪，但肉質細緻鮮嫩筋肉極少，適合愛吃肉又想保持好身材的朋友享用。
低脂梅花豬 (右上) / 優選五花豬 (右下) / 精選雞腿肉 (左)
「低脂梅花豬」肥瘦適中，入口肉質香甜柔軟，但又充滿嚼勁，令人難以抗拒；「優選五花豬」豬肉片呈現淡淡粉紅色，涮好入口肉質香甜柔軟，搭配醬汁享用更加美味；「精選雞腿肉」是一整隻的雞腿肉切塊而成，入口後雞腿軟嫩有嚼勁，讓團子不由自主一塊接一塊，湯頭也更顯鮮甜。
精選羊肉
「精選羊肉」沒有太重的羊肉的腥羶味，涮幾下即可食用，肉質非常的嫩口，不用沾醬就十分夠味，深受老饕喜愛。
鮮嫩櫻桃鴨
「鮮嫩櫻桃鴨」是老饕最愛！迷人的香氣，油脂豐富肉嫩、肥而不膩，入口後嚼勁十足，一吃就上癮。
小海拚
「小海拚」包含甜蝦、白蝦、鯛魚、鱸魚、蛤蠣，豐盛吸睛！「甜蝦」肉質細膩、Q彈有勁；「白蝦」爽脆鮮甜，新鮮破錶；「鯛魚」肉堅實有彈性、滑嫩鮮甜；「鱸魚」肉質細嫩卻扎實，口感滑膩，富含膠質；「蛤蠣」肥美鮮甜，讓湯頭畫龍點睛，可以一網打盡多種海鮮的好味道，價格只要179元，團子個人推薦喜歡吃海鮮的朋友一定要點來品嚐，CP值超高。
手工大蛋餃
「手工大蛋餃」是店家招牌，足足有半個成人手掌大小。金黃外皮的餃皮以新鮮雞蛋手工製成，口感細緻，蛋香十足； 肉餡有豬肉、蔬菜， 口感紮實，營養豐富，大人小孩都喜歡。
最後吃飽喝足後，來點飯後甜點，店家提供的是牛奶霜淇淋，清爽中帶有濃郁奶香，柔軟順口，沁涼甜點為美好的一餐作最甜美的收尾。
整體而言，團子覺得「什玖鍋物」料多味美，火鍋料和蔬食種類選擇多元、湯頭選擇多、肉品豐盛品質好。店家服務親切，329元起就能吃到飽，顧客回頭率超高。喜歡吃火鍋、吃到飽的朋友，快相約來這享用美味鍋物，不論是個人用餐，或者是多人聚餐都非常適合，不用花大錢，就能用溫暖的鍋物來滿足心和胃。
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