此食記為花見團子造訪「什玖鍋物」 (造訪日期 : 2023/10)



「什玖鍋物」329元起火鍋吃到飽

中山區吃到飽火鍋推薦、中山區聚餐推薦







什玖鍋物



地址 : 台北市中山區德惠街19號

電話 : 02 2595 0219

時間 : 11:00–22:00

價位 : 需加一成

一至五 /午餐 -15:30前 $329元/人；15:30後 $399元/人 例假日/ $399元/人

兒童 /110~140cm 180元/人；110cm以下 60元/人

本次團子和喜愛吃火鍋的友人聚餐，來到位於中山區的「什玖鍋物」，店家臨近晴光市場，距離花博公園也不遠，可從捷運中山國小站步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。「什玖鍋物」取名很有意思，取店址德惠街19號諧音，方便好記。店家採吃到飽形式提供多種高級肉品、精選火鍋料、季節時蔬、咖哩飯、副餐、霜淇淋、飲料，豐盛又澎湃。依照肉品的種類，有多種價位可供選擇，最便宜的平日中午只要329元 ，牛、豬、雞、羊皆有，用餐時間為90分鐘，食材多元又美味，價位也很平價，CP值爆表。

走進店內寬敞明亮、整潔衛生，雖然是提供便宜價位的吃到飽，但環境有如高級的火鍋店，展現濃濃日式風情讓人倍感舒適。店內有提供多張四人座位區，和個人獨享的吧台座位，還有一個六人的小包廂，採用一人一鍋的小火鍋的形式，不論是自己用餐或是多人聚餐都非常合適。

「什玖鍋物」共有3種價位，可先決定自己想要品嚐的肉品及湯底，海鮮的部分則為單點。

肉品採用掃QR code線上點餐，一次可以點4道肉品，每10分鐘後可以再進行加點，便利又環保。

我們選擇最高的$499價位，因現在店家有做活動，$499尊榮升級特價只要$449，就可以吃到頂級雪花牛、低脂沙朗等高級肉品，我們當然不會錯過，再單點一份小海拼及手工大蛋餃，琳瑯滿目的食材擺滿一大桌 ，接下來就一一品嚐吧！

「什玖鍋物」蔬菜、火鍋料、飲料、附餐採用自助吧型式，會一格一格的整齊排放在箱子內，清楚又衛生。

店家提供的蔬菜很豐盛，也會隨著季節換菜色。包含高麗菜、豆芽菜、紫洋蔥、玉米筍、苦瓜、玉米、南瓜、金針菇等，還有多種火鍋料，大口吃蔬菜，還能補充滿滿纖維質與營養。

醬料區提供蔥花、辣椒、蒜泥、蘿蔔泥、醬油、烏醋、白醋、沙茶醬等，可依個人喜好，自行調配屬於自己喜愛醬料。

飲料區提供多種選擇，有可樂、汽水、可爾必思、蜂蜜醋、烏龍茶、無糖綠茶等，喜歡喝什麼就自己拿。

副餐包含白飯、王子麵、冬粉、雞絲麵、烏龍麵、王子麵、蔬菜麵、刀削麵等，種類非常多種，不管放入火鍋煮或自行調製成拌麵都很適合。

店內還有特製咖哩醬，咖哩醬屬於偏甜的日式口味，配料很豐盛，有馬鈴薯、紅蘿蔔、豬肉、牛肉等，白飯淋上咖哩醬，入口後咖哩香氣瀰漫了整個味蕾，吃的到大塊的肉塊也有細緻的肉片，是店家推薦人氣必吃單品。

什玖麻辣湯

「什玖麻辣湯」選用多種香料和中藥食材精心調製熬煮，不是用粉泡的，香麻微辣、溫順不辣喉，是可喝的湯頭，搭配牛肉及羊肉都很適合。

黃金蛤蠣湯

「黃金蛤蠣湯」裡有滿滿蛤蠣，薑絲加入湯中更是畫龍點睛，不僅湯頭味道更好，更顯自然鮮甜，蛤蠣飽滿扎實，是可以直接喝的一道精緻湯品，搭配肉品和蔬菜更是美味。