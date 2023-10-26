南投年度盛大活動【巧克力咖啡節】來囉！

「2023南投巧克力咖啡節－巧遇好咖」即將在10月底登場，自2020開始舉辦的南投巧咖節，以往都和「南投世界茶業博覽會」共襄盛舉共同舉辦，因每年人潮眾多佳評如潮，今年首次獨立舉辦囉！2023巧咖節今年擴大規模舉辦，首次於南投埔里福興溫泉區，今年的三大主題日結合南投溫泉季活動、市集演唱會、卡娜赫拉無人機煙火秀，今年還有最受大家注目的【粉紅探險集章之旅】等你來參與，比以往更豐盛精彩，小編幫你整理好2023巧克力咖啡節的活動資訊及推薦景點，一起來看看吧！

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2023南投巧克力咖啡節

2023南投巧克力咖啡節以嘉年華形式進行，現場規劃咖啡手沖、咖啡烘豆、巧克力手作等DIY互動課程免費體驗，活動會場安排親子互動、輕搖滾、舞蹈等各種演出，從早玩到晚不無聊。假日晚間更盛大舉行市集演唱會，邀請到高爾宣、陳芳語、脆樂團與冰球樂團等重量級卡司接力登場。10/28、10/29、11/4還有超療癒的【卡娜赫拉的小動物】無人機煙火秀登場，今年的南投巧咖節一天比一天精彩，值得特地參與盛會。

南投新興之星－可可、咖啡

2020年台灣成立了自己的可可生產合作社，終於可以從生產、採購可可豆開始到製作巧克力的全程都在台灣完成了！巧克力主要原料可可豆，一直以來大多數都是仰賴進口，現在可可變成在地產業後不但有了更完整的產業鍊，還可以發展出更多專屬台灣風味的巧克力！

台灣目前種植可可面積最廣的是屏東，但產能最高的則是南投縣，遍佈茶園的南投，除了知名的農特產茶葉以外，近年咖啡、可可也種植得相當成功，是南投縣新興的產業。而隨之發展出的知名南投打卡景點如Feeling 18（18度C巧克力工房）、Cona’s妮娜巧克力夢想城堡等，除了好玩好拍以外，也都能嚐到台灣本土可可豆的滋味喔！

2023南投巧克力咖啡節 ｜遇見巧咖

時間： 2023 /10/27試營運；10/28開幕-11/7，為期共12天。

2023 /10/27試營運；10/28開幕-11/7，為期共12天。 地點： 南投埔里福興溫泉遊客中心（南投縣埔里鎮福興路293號）

南投埔里福興溫泉遊客中心（南投縣埔里鎮福興路293號） 活動時間：

類型 平日場 假日場 晚會日 時間 10:00-19:00 10:00-20:00 10:00-21:00 日期 10/27、10/30、10/31、11/1、11/2、11/3、11/6、11/7 11/5 10/28、10/29、11/4

2023南投巧克力咖啡節｜限定活動

粉紅探索 集章之旅

粉紅風暴再次席捲南投，卡那赫拉的小動物們帶你進入粉紅世界！

今年初南投燈會與知名插畫品牌「卡娜赫拉的小動物」聯名打造主題燈區，造成廣大迴響！為了滿足意猶未盡的你/妳，特別於巧克力咖啡節期間再度展出「卡娜赫拉的小動物」主題燈組，推出智慧集章活動。

【活動時間】

10/27(五)-11/7(二)

【集章任務】

需集滿11個章。 需於巧咖節現場消費滿500元。

需完成以上兩個條件才算完成集章任務，符合兌換條件唷！

【集章辦法】

加入官方LINE帳號： @nantou-travel 。 打開手機相機掃描集章QRcode 開啟藍芽與授權相關設定。 於指定活動區域中集章，完成指定數量可以換取限定聯名禮品。

【集章位置】

活動園區內：於巧克力咖啡節活動園區內共9處。 活動園區外： 於 南投境內指定店家與景點共9處。

【集章好禮雙重送】

第一重：「 卡娜赫拉的小動物 燈會聯名紀念幣」或 「 卡娜赫拉的小動物聯名手環」 (隨機發放，不可指定。每日限量，發完為止)

第二重：享有指定景區「 兩人同行，第二人半價」優惠。 (指定景區 ： 九九峰動物樂園、九族文化村、杉林溪生態度假園區、泰雅渡假村*只要到指定園區，出示集章完成完畫面即可)

【好禮兌換】

時間：每日10:00起至閉園

地點：大會服務台(南投巧咖館內)

消費滿額扭好禮

活動辦法：於巧咖節活動現場展館攤位店家消費，消費滿額500元即可獲得扭蛋機會1次，可累積次數，買越多玩越多！

活動獎項：有機會抽到咖啡掛耳包、巧克力、可可產品、再締伴手禮、巧咖節聯名卡滋爆米花、景點門票等多項好禮。

注意事項：請務必向攤位索取發票/收據等憑證

兌換地點：大會服務台

2023南投巧克力咖啡節｜ 特色活動

2023南投巧咖節活動十分精彩，不僅有主題野餐日及壯觀的千人手沖咖啡及烘豆體驗，更結合南投溫泉季，還有豐富的演唱會舞台表演，千萬別錯過～

10/27(五) 試營運 2023巧咖節搶先逛一波 10/28（六） 千人手沖咖啡xR&B星光演唱會 高爾宣、陳芳語、PIZZA LI、王ADEN、Jocelyn9.4.0等 10/29（日） 南投溫泉季時尚派對 名模走秀 x 陳華、安妮、盧學叡等 11/4（六） 巧遇農村小童-咖啡風味體驗xBand Rock演唱會 Human Hart鹿洐人、Night Keeper守夜人、Crispy脆樂團、icyball冰球樂團等 11/5（日） 好咖千人烘豆體驗 讓專業職人手把手帶你進入烘豆的神秘世界

10/28 千人手沖體驗活動

【國姓鄉農會精選野餐組】

11/5 好咖千人烘豆體驗

2023南投巧克力咖啡節｜ 活動會場地圖

2023 南投巧克力咖啡節｜交通資訊

自行開車

國道三號→下國姓/埔里交流道（國道6號）→下埔里交流道→朝台21線前進→右轉西安路二段一巷→右轉公館路→右轉福興路（投76鄉道）→福星溫泉遊客中心

停車規劃

福興溫泉遊客中心旁停車場

福興溫泉遊客中心旁草皮臨時停車場

福興壘球場旁停車場

污水處理場旁大型車輛停車場

園區內鄉鎮道路開放單邊停車

2023南投巧克力咖啡節｜景點推薦

Cona’s 妮娜巧克力城堡

位於南投埔里桃米的「Cona’s妮娜巧克力夢想城堡」，其名「妮娜（Nińa）」在西班牙文是「小女孩」的意思。據說是為了這位對巧克力念念不忘的小女孩，媽媽想親手做出最好吃的巧克力給女兒，因而全心投入研發及巧克力的製作。先是於2011年在南投清境創立了「清境妮娜巧克力創始店」，一直到2018年擴大規模，在埔里建立這座巧克力夢想城堡。現在在清境、小瑞士花園都還可以看到妮娜巧克力的蹤影喔！

Feeling18 Lab-烘焙研究所

Feeling18 Lab-烘焙研究所，是南投伴手禮品牌「18度C」推出的新品牌。以「突破」、「實驗」、「創新」、「傳承」的態度，翻轉大家對烘焙場域的想像，營造出實驗室的氛圍，又不失現代感時尚風格，帶你一同感受烘焙、甜點不一樣的五感體驗。對於巧克力愛好者，這裡不僅提供了品味與學習的空間，還有各種口味及形式的巧克力供應試吃。不僅是巧克力的天堂，Feeling18更是文化與藝術的交流中心，讓人在品味中感受到巧克力的魅力與深度。

香草騎士巧克力工坊

位於埔里郊區的香草騎士巧克力工坊，主打巧克力、甜點以及自己的香草園，店內餐點都有加入自己栽培的台灣香草莢，琳瑯滿目的巧克力，有紅玉、抹茶、芒果柑橘等口味，也有加入清酒、蘭姆酒的大人口味巧克力，而且每一個巧克力外觀都是手繪的，最有人氣的就是星球巧克力，完美表現出宇宙的絢麗，很適合當伴手禮！

地址：南投縣埔里鎮中山路一段241-2號 營業時間：10:00–18:00

烏牛欄手作巧克力花園

在廣興紙寮對面的烏牛欄手作巧克力花園，巧克力控絕對不能錯過！光是店內巧克力就有40多種口味，使用玫瑰、香草、百香果、愛蘭白酒等埔里在地食材製作，也有不同口味的生巧克力，還有超特別的鬼椒、山葵等口味。老闆除了研發巧克力之外，也喜歡種植植物，多肉、繡球花、有臭臭花之稱的疣柄魔芋，這裡都看的到，在綠意中品嘗美味的巧克力。

鹿篙咖啡莊園

喜歡喝咖啡的人千萬別錯過隱身在香茶巷中的隱藏景點「鹿篙咖啡莊園」，座落在整片茶林上，空間寬敞舒適。以自然草生栽種，提供100%台灣在地咖啡豆，自栽、自製、自銷，一貫化作業由莊園完成，是一座現行咖啡精製廠，兼具咖啡園巡禮與提供休閒的複合式咖啡莊園。

地址：南投縣魚池鄉香茶巷31-6號 營業時間：09:00-17:00

身為旅遊通的你是不是偶爾也該參與一下不一樣的農特祭典呢？來南投巧克力咖啡節，在草皮上鋪個野餐喝咖啡，嚐嚐香濃的巧克力，一邊放鬆一邊Chill，找個時間來這享受一年一度的南投盛會吧！

來到南投這樣玩！

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