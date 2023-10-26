台北東區，涵蓋了台北捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站至市政府站，其中忠孝復興美食、忠孝敦化美食最多，更以頂好名店城附近最為熱鬧，不僅引領著台北的時尚潮流，大安區巷弄裡的異國特色美食、甜點咖啡廳林立，更是大台北地區最繁榮的街區之一，今天就來帶大家攻略台北東區美食餐廳、名店與下午茶咖啡廳，逛街逛累了就來吃點好吃的！台北美食推薦！

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台北東區美食｜Fermi Pasta

來自英國「金普頓大安酒店」The Tavernist的名廚James Sharman來開復興餐廳啦！這可是頗有盛名的忠孝復興美食呢。店內不僅能用櫥窗看師傅親自揉麵，為推動在地、健康的料理，以100℅的台灣現磨小麥，製成新鮮的千層、麵餃等各式義大利麵條，不僅保留了小麥裡豐富的膳食纖維，且麵皮清透Q彈，佐上無花果、茴香籽的獨特風味，每一道都精緻的像是一道藝術品，堪稱完美。

餐廳資訊 捷運：忠孝復興站 地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄14號 營業時間：17:30~22:00(星期一店休) 定位連結：地圖連結

台北東區美食｜魚君 さかなくん 鮮魚專門居酒屋

喜歡日式料理，享受居酒屋氛圍的你肯定不能錯過這間國父紀念館美食。魚君さかなくん店如其名，專門提供每日直送新鮮生魚片和精選日式清酒，魚君餐點種類豐富，丼飯、壽司、烤物及燒飯等，而且店內使用的是北海道產米，其中必點的就是招牌海鮮四色丼！甜蝦、海膽、鮭魚卵和鮪魚泥再打上一顆生蛋黃，全部滿滿地淹沒了白飯！這裡裝潢別緻，充滿日式情調，大口吃海鮮搭配酒飲，台北餐廳、周末晚餐推薦，實為人生一大享受。

餐廳資訊 捷運：國父紀念館站 地址：台北市大安區光復南路290巷66號 營業時間：11:30~14:00；17:30~21:30 定位連結：地圖連結

台北東區美食｜隱士餐酒館

隱士在大安區美食眾多的餐酒館中獨樹一幟，是台北消夜的好去處，暖黃的燈光打上石板雕花牆面，低調卻奢華的吧檯，有如走進世外桃源。店內的中華料理與創意調酒的搭配，令人驚豔卻毫不違和！高檔海鮮料理與養生佛跳牆，再點上一杯人氣的酒飲「我們結婚吧」相伴左右，以皮可斯與苦艾酒為基底，一入口是荔枝、洛神與浪漫玫瑰點綴其中，絕妙地融合給你最從未有過的新鮮體驗，正在國父紀念館站尋找餐廳的你，來這間聚餐準沒錯！

餐廳資訊 捷運：國父紀念館站 地址：台北市大安區光復南路240巷51號 營業時間：18:00~02:00 定位連結：地圖連結

台北東區美食｜美景紅油抄手

推薦了那麼多台北餐廳，總要來點東區平價美食！被推為絕對必吃的忠孝敦化美食「川味小吃」，擁有全台北最好吃的紅油抄手封號，用餐時間永遠大排長龍，招牌紅油炒手皮薄彈嫩、內餡飽滿，微辣香麻的醬汁刺激著味蕾，讓人欲罷不能！菜單上的擔擔麵、酸辣湯麵也是饕客的必點美食，網友表示:「唯一缺點就是太好吃了！怕排不到、吃不夠！」，因此店家貼心推出了網購通路，讓你能隨時隨地外帶這份台北 美食回家烹煮。

餐廳資訊 捷運：忠孝敦化站 地址：台北市大安區忠孝東路四段97號B1 營業時間：11:00~20:00(星期一、日店休) 定位連結：地圖連結

台北東區美食｜波記茶餐廳

圖片授權：IG @taro_o121_1

綠色牆面與閃爍的霓虹招牌，搭配香港大戲院的字樣，彷彿一秒來到香港！東區老字號的港式茶餐廳非波記莫屬，位於國父紀念館站附近，餐廳內部有如重溫周星馳所演的電影《食神》，許多傳統香港美食這裡也吃的到，咖哩魚丸、豬扒飯、港點等，還能來一碗電影裡的黯然銷魂飯，柔滑的半熟蛋，燻香的叉燒與臘腸，真的每一口都銷魂！最後再來一杯絲襪凍奶茶，恰到好處的甜又清爽解渴，絕對是聚餐、下午茶與台北平價餐廳的最佳選擇。

餐廳資訊 捷運：國父紀念館站 地址：台北市大安區延吉街70巷8號 營業時間：11:30~21:00 定位連結：地圖連結

台北東區美食｜小小樹食大安店 Little Tree Food Daan

小小樹食主打蔬食、早午餐店，是時下最熱門的復興餐廳，不少網紅慕名而來，有著玻璃屋的明亮設計，少女心的粉紅沙發和華美吊燈，超適合穿得美美的來打卡拍照，不愧是被稱為台北最美的網美蔬食餐廳。除了內部裝潢，餐點上當然也不能馬虎，主打天然蔬食結合加州與亞洲料理，營養健康的佛陀碗是必吃品項！另外還有義大利麵、漢堡套餐，想吃小點心也有披薩與甜點能做選擇，所有心願一次滿足。

餐廳資訊 捷運：忠孝復興站 地址：台北市大安區大安路一段116巷17號 營業時間：12:00~21:00(星期一店休) 定位連結：地圖連結

台北東區美食｜Tzubi coffee 趣未商行

由咖啡職人品牌「Milkglider牛奶滑翔機」的創辦人之一，也是2015世界拉花賽季軍的老闆林奐打造的Tzubi coffee 趣未商行，黑白的工業風設計，各處都充滿巧思，也呼應店名「醋咪」，期許客人在忙碌的生活中找尋屬於自己生活的趣味。

趣未商行供應咖啡、飲品、燉飯及甜點，店內最吸睛的就是富士山抹茶磅蛋糕，抹茶磅蛋糕淋上鮮奶油後放上一片葡萄柚，可愛的造型拍照停不下來，下次經過時不妨停下腳步，吃吃這款忠孝敦化美食，來場輕鬆有趣的咖啡體驗吧！

餐廳資訊 捷運：忠孝敦化站 地址：台北市大安區安和路一段21巷24號 營業時間：10:00~18:00 定位連結：地圖連結

台北東區美食｜Cookie DPT

Cookie DPT以前開在華山，現在搬來東區了，目前位在捷運忠孝復興和忠孝敦化站之間！最有名的就是它的美式軟餅乾，超級厚實澎湃，入口卻濕潤柔軟，口味選擇非常多樣，有會爆漿的和不會爆漿的口味，不時還會推出限定口味，招牌白巧克力夏威夷果仁、燕麥葡萄乾…想想都口水直流。冷翠咖啡相當清爽甘甜帶點果酸調性，瓶身也美可以帶回家擺設，適合喜歡文青質感風格，且嗜甜如螞蟻人的你哦！

餐廳資訊 捷運：忠孝復興站、忠孝敦化站 地址：台北市大安區敦化南路一段160巷40-3號 營業時間：12:00~20:00 定位連結：地圖連結

台北東區美食｜東區粉圓冰Eastern Ice

位在台北松山文創園區及誠品信義店附近，東區粉圓是許多人從小到大必吃的記憶，更是知名東區平價美食之一，連國外觀光旅遊都必來朝聖的美食景點呢。一碗冰統一70元，可以選紅豆、燒仙草、糖水或豆花當基底，配料多達28種可任選4種，網友表示這絕對是不踩雷忠孝敦化美食！其中最推配料粉圓、芋圓，QQ的口感，每顆都圓潤飽滿，且冰塊糖水隨便你加超級滿足，肯定是酷寒冬日裡能暖心、炎炎夏日裡最消暑的絕佳選擇。

餐廳資訊 捷運：忠孝敦化站 地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷38號 營業時間：11:00~23:00 定位連結：地圖連結

台北東區美食｜北門鳳李冰

走進古早味冰店，你最懷念的味道是什麼？北門鳳李冰位在忠孝敦化站和國父紀念館站之間，店內販售的鳳李冰酸酸甜甜、荔枝冰細緻濃郁，再混搭李鹹冰超級沁涼美味！除此之外，冰品口味也超多樣，還有外面少見的李鹹、桂圓口味，可以單選也能混搭兩種口味，滿足選擇障礙的人們！而且每杯通通50元銅板價，整個就是超佛系的東區平價美食！

餐廳資訊 捷運：忠孝敦化站、國父紀念館站 地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄9號 營業時間：12:00~21:30 定位連結：地圖連結