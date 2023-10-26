桃園必吃火鍋推薦—涮金鍋，特濃黃金雞湯頭好喝順口又營養~還有王子麵、意麵、冬粉吃到飽

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火鍋一直是企鵝的最愛，吃一餐可以非常的滿足

滿滿的肉加上鮮甜的高湯，還有一堆蔬菜火鍋料等等

不管是冬天吃還是夏天吃都覺得超爽快

近期在桃園美食社團看到一間新的火鍋店在桃園開幕啦—涮金鍋 和風涮涮鍋

涮金鍋為經典早餐麥味登兄弟、人氣炸雞大獅的全新火鍋品牌

主打72小時黃金雞熬煮而成的濃郁雞湯，好喝又營養

非常適合大小朋友以及年老長輩食用，大口吃肉的同時還能喝到純粹的雞湯

一起來這看看這間桃園中路特區新開幕的火鍋店吧

涮金鍋 店面位置

涮金鍋的地址為桃園市桃園區慈文路508號

這邊的交通算是滿方便的，附近都有付費停車場🚗

而且距離中路特區著名的禾風公園步行約5-10分鐘而已~

吃完還可以帶著家人或朋友去散步，非常方便❤️

涮金鍋 和風涮涮鍋開幕日為10/7號，因其獨特的雞湯口感加上桃園人專屬的優惠活動

剛開幕就有不少的人潮光顧～建議大家要提前打電話訂位唷👉03-3027666

涮金鍋 用餐環境

涮金鍋店內的裝潢非常有質感

純白色加上木質的色調很有高級咖啡廳般的舒適和放鬆

而且走道還滿寬敞的，去自助區拿菜或是去廁所都不會有擁擠感👍動線規畫的很好

涮金鍋的座位數量也非常多，兩人桌、四人桌、六～八人桌都有

非常適合同事、家人或朋友聚餐，不用擔心沒位置❤️

無限自助吧

除了舒適的用餐環境外，涮金鍋也提供蔬菜自助吧無限吃到飽

提供20~30種新鮮蔬菜和火鍋配料，想吃多少都可以自己夾😍

酥脆的蔬菜搭配優質的肉品一起烹煮，根本就是人間美味

另外企鵝很喜歡這間的一個點就是有提供王子麵、意麵和冬粉無限量吃到飽！

像我就超喜歡吃冬粉和王子麵配火鍋～

麵條順口又好吃再搭配點火鍋料就成了超豐富的一餐😍給人滿滿的飽足感

飲料區的部也是很不錯，基本的汽水、冰沙、果汁通通有

滿特別的是涮金鍋有提供青森蘋果汁🤣這個在外面也是不便宜欸

在這裡可以喝到飽，很讚❤️

涮金鍋 菜單

菜單來自涮金鍋粉專

涮金鍋就最特別的就是火鍋的湯底啦，每一個湯頭皆為72小時黃金雞熬煮而成的營養雞湯

黃金雞指的是雞隻屠宰後48～72小時內，肌肉中的腺嘌呤核咁三磷酸（ATP）會使肉質變得甜美～

所以，於宰後48～72小時內上市的鮮雞最好吃🤩

這種黃金雞熬著出來的湯頭好喝鮮甜又有著美滿營養😋

第一次來的朋友可以嘗試看看人氣湯底：真·黃金雞湯鍋和義式番茄雞湯鍋

這兩個口味目前是比較多人點的，而且吃過的人都給一個讚

這區的雞湯鍋為先選湯底再選主餐，最後再決定要不要升級附餐

另一主廚私房鍋則為是直接包含主餐肉品在裡面~

一鍋一份主餐都幫你配好了，不用再額外選主餐，有選擇障礙的朋友選這區的火鍋就對了😎

涮金鍋為桃園在地麥味登兄弟的全新品脾，桃園挺桃園人😎

到10/31之前來這用餐只要出示身份證或市民卡就可以 享有8折優惠 唷！

上面菜單的價格再打八折根本超級划算的🤩

最便宜一個人300上下就可以吃到很飽了，桃園人還不快衝一波

這間的服務也很棒👍在一入座時，店員會先提供小一碗雞湯暖胃

這碗有額外添加膠原蛋白和一些營養素，長輩應該滿喜歡這種養生的設計～

可以邊喝邊看菜單也是滿享受的☺️

涮金鍋 餐點介紹

企鵝和朋友分別點黃金雞湯鍋和蕃茄義式雞湯搭配霜降牛、雪花牛和松阪豬

肉片和湯頭都很不錯，尤其是雞湯的部分，一端上桌就可以聞到淡淡的香氣

還沒吃口水就先流了🤣

真·黃金雞湯頭

來涮金鍋一定要嚐嚐他們濃郁的黃金雞湯頭，滑順潤喉又暖胃

而且喝雞湯還可以補充體力和營養，吃火鍋的同時也可以補充營養

冬天來一碗真的是超級舒服的🥰

因為這間的雞湯都是真材實料得使用72小時黃金雞熬煮而成，充滿營養價值

在喝的時後可以發現湯頭香氣和色澤真的很迷人，喝起來也完全沒有腥味

香濃淡雅喝得到純粹的鮮味，很適合平常吃清淡口味的朋友或長輩小朋友

義式番茄雞湯鍋

另外一個義式番茄雞湯鍋企鵝也很喜歡

新鮮的番茄和洋蔥、佐料的添加幫雞湯增加自然的酸味和微妙的甜味

喝起來酸酸甜甜又開胃🤤超級好喝

平常喜歡吃番茄的朋友一定要點這個口味試試！

既能吃到新鮮的番茄又能喝到香濃的番茄雞湯，口感層次豐富

煮好的食材不用沾醬就可以直接吃👍

嚴選霜降牛

霜降牛的瘦肉比肥肉比較多一點，油花藏在瘦肉裡面紋路非常漂亮

吃起來比較扎實和鮮嫩多汁，有著入口即化不油不膩的特性😋

口口都能品嘗到濃郁香醇的牛肉香

熟成雪花牛

雪花牛的口感則是肥肉和瘦肉相間而成，肉質鬆軟軟嫩

相較於霜降牛更加有咀嚼感，吃起來一樣也非常多汁

而且這間的肉片都切到非常剛好，恰到好處的厚度煮一下就熟了～

不用煮太久就有絕佳的口感❤️

國產松阪豬

另外一個是企鵝很推薦的國產松阪豬

肉質細膩鮮嫩且充滿韌性，吃起來Q彈有嚼勁搭配著清爽的雞湯剛剛好

既完美的保持了松阪豬的口感又多了雞湯的香氣，好吃不油膩👍

最後吃完涮金鍋還有額外提供餐後甜點，吃完不要急著結帳走掉唷🤣

目前甜點為仙草凍，口感軟Ｑ軟Ｑ也還不錯

*甜點因隨著季節做更換嘿，這款『生乳關西仙草凍』為開幕限定商品~

涮金鍋 評價

整體吃下來這間的體驗也是讓人很喜歡

從一入座就有店員提供雞湯暖胃到提供的雞湯、肉的品質都很不錯

在吃完的時候真的可以感受到身體暖暖的而且不會有油膩感🥰

可在這品嚐到跟以往火鍋店不一樣的滋味😋

而且目前營業時間也到晚上12點，想吃宵夜也很ＯＫ

桃園人開幕慶八折的優惠到10月底唷，喜歡吃火鍋的朋友趕快把握機會衝一波

快揪家人姐妺同事一起來嚐鮮



以下附上餐廳資訊👇

🍽：涮金鍋 和風涮涮鍋

📍：桃園市桃園區慈文路508號

⏰：11:00-23:30

☎️：03-3027666

💌：涮金鍋和風涮涮鍋粉絲團、IG粉絲專頁



