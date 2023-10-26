高雄在地起家的伊府將鍋燒 五甲店，文青環境相當舒適
可以好好享受鍋燒、鍋物美食，鮮味湯頭熬煮出數種特色湯底
南洋風味、花雕、海鮮、咖哩、泡菜等等滋味
從簡單樸實的一碗鍋燒，到浮誇痛風鮮味鍋物都有
有分快煮鍋系列、鍋燒系列
大推快煮鍋可以吃到更澎派用料，相當於個人小火鍋唷!
不用自己煮、快速上桌熱呼呼燙口，大口享用免忙碌
伊府將鍋燒 高雄五甲店 個人小火鍋 鍋物料理、鳳山美食、五甲美食
位置：高雄市鳳山區五甲二路520號
電話：0963813570
營業時間：
週一～週五 10：30～14：30、16：00～21：00
週六週日 10：30～21：00
粉絲團：Facebook
伊府將鍋燒不使用味精、味素，湯頭都是自家熬煮
我個人超愛 南洋咖哩叻沙、紐西蘭起司牛奶鍋、泰式酸辣鍋等等招牌風味
自家特製意麵好吃不油膩，整個湯頭都能全部喝完不覺得口乾舌燥唷!
鮮味鍋燒、個人小火鍋，光是數十種湯頭就能常常回訪用餐，都想吃
鳳山五甲的朋友也可以吃到伊府將鍋燒，高雄鍋燒推薦
環境真的很舒適，很多家庭客都會來用餐，湯頭不燥口好喝，持續再訪!
很少有鍋燒專賣店弄得這麼美，吃鍋燒、鍋物都能滿足到
拿菜單找個舒適位置，多人用餐可點不同風味還能交換分享吃
櫃台拿菜單，到裡面找位置
寫好菜單到櫃檯點餐結帳，會有服務人員協助送餐
伊府將 堅持嚴格把關食材用料，溯源認證食材、和光蝦、自家自製意麵.雞絲麵
採用開放式廚房，都可以看到服務人員現場作業
每一鍋都是現點現煮，不使用味精、味素，湯頭都是自家熬煮
把傳統的鍋燒美食更加升級，挑選更優質的食材用料
嚴格幫消費者把關，連鍋物料都是挑選過的唷～
每次來用餐，都可以把湯頭喝光光
不添加沙茶，帶出每種湯頭風味香氣，喝完不會很口渴唷~
伊府將的鍋燒沒有沙茶唷~~要讓饕客吃的是湯頭的原味、鮮味、獨特風味
喜歡沙茶的客人也可以點餐時告知服務人員唷~
還有特製小菜可以點來一起享用，高達十多樣，選三個更優惠只要100元
可以輕鬆享用到鍋燒、鍋物，不用忙碌熬煮火鍋唷！
泰式帆立貝、日式溏心蛋、煙燻豬頭皮、椒香木耳、經典牛蒡絲
每次都拿多樣小菜跟家人朋友一起配著吃
椒香木耳很清脆好吃，帶出花椒香氣很唰嘴
溏心蛋大人小孩都愛吃，絕對要加碼
煙燻豬頭皮也是我的愛，很厚切讓口感豐富
泰式帆立貝好吃，軟q口感帶出鮮味，不會乾巴巴的唷！
很濕潤海洋鮮味，帶有泰式酸辣醬提味
嚴選海蝦鍋
最愛的蝦蝦鍋，伊府將使用的是和光蝦，搭配溯源認證食材
每一碗都是都是不簡單的食材配料，連意麵、雞絲麵都是自家生產唷～
整個湯頭釋放出海蝦的鮮味，不燥口可以通通喝光光
撥蝦殼就能感受到蝦子的新鮮度，軟嫩帶一點脆的蝦子口感
完全無需沾醬，帶出湯頭鮮味，新鮮好吃
自製意麵保有鹹香滋味，意麵帶有麵條Q度，不容易軟爛
麵條真的很重要，而且可以提出湯頭的鮮味唷!
香濃起司麻奶鍋
招牌人氣的麻奶，我個人也極力推薦阿！
端上來聞到香氣，整個肚子都餓了
獨門秘製的麻辣加上澳洲牛奶滋潤，整個香麻夠味不會嗆辣
絕對要先喝湯，感受整個食材滲入香氣提味
讓湯頭更加渾厚，有麻有香還有乳香風味
很夠味香濃，麻奶控絕對要追！
加上兩片起司下去提味，可以吃到濃厚起司香以及融入湯頭的堆疊香氣
喜歡吃牛肉可以升級更換，軟嫩口感牛肉香氣帶出麻奶滋味
雙倍起司牛奶鍋
使用澳洲牛奶燉煮的牛奶鍋，加上兩片起司
起司會遇到熱度融化，可以先喝本身的牛奶香醇滋味，再把起司攪拌下去提味
乳香滋味飽滿，連小孩都愛這款牛奶鍋，鈣多多唷～
南洋咖哩叻沙鍋
招牌首選推薦 南洋咖哩叻沙鍋，加上蔬菜、鍋物料、蝦子滲入的精華滋味
讓南洋咖哩叻沙香氣很濃，很順口不會有辣度
連肉片都滲入精華香氣，大口吃肉、大口喝湯
可以點烏龍麵，更能喝到湯頭的渾厚咖哩叻沙香
香醇滋味，讓每個饕客來這裡都能把南洋咖哩叻沙湯底喝光光
椰奶香氣不會過多，簡單的提味讓咖哩叻沙更柔順
口味超多，每次來都要思考很久，因為每一款都想吃
泰式酸辣風味鍋
經典泰式酸辣，讓味蕾喝一口湯都開胃的酸辣風味
泰式酸度香氣讓味蕾瞬間打開，微微挑逗的辣度讓湯品更好喝
引進泰國食材自家熬煮的湯頭，能喝到層次香氣，口腔都散發出清香辛香料滋味
而且湯頭好喝，搭配意麵提出鹹香，更夠味！
推薦給喜歡泰式南洋滋味的饕客
湯頭味道絕對是其他地方喝不到的
白灼台灣海蝦（8隻）
朋友喜歡吃蝦蝦，每次來必點白灼海蝦
和光蝦是以溫室SPF無毒科技養蝦
像我兒子吃蝦容易過敏，吃和光蝦完全沒問題！
數十種口味，真的每次來都能嘗鮮不同風味
秋冬最夯的是花雕口味，台酒花雕鍋燒、極品花雕酸菜，都是秋冬熱銷款
帝王厚切鱸魚鍋燒
饕客最愛的帝王厚切鱸魚鍋燒，霸氣的鱸魚絕對超值
很肥厚的鱸魚都是跟湯頭下去熬煮，讓每一口湯都是鱸魚鮮味與自然甜味
爽口不燥口，豐富高蛋白
湯頭很鮮美，還能咀嚼到鱸魚細嫩與飽滿甜味
保有鱸魚的膠質，肉質肥美咬下很嫩
保有鱸魚本身的海洋鮮味唷！好好吃～
使用台灣豬肉，豬肉片軟Q帶一點脆度
還能帶出豬肉本身香甜度
全台最霸氣的鱸魚鍋燒，我絕對投給 伊府將
台酒花雕豬肉鍋燒
秋冬最受歡迎的花雕鍋，花雕湯底還加入枸杞帶出甘甜滋味
好喝不會醉，帶出花雕香氣湯頭很甘醇甜味
這湯頭讓我好愛，下次來還要點 台酒花雕豬肉鍋燒
而且搭配雞絲麵也超好吃，雞絲麵還帶有Q度
來伊府將絕對可以挑選到喜歡的湯頭鍋燒、快煮鍋
吃完可以隨手把餐具餐盤回歸到後方的<餐具回收區>
五甲新開幕 伊府將，吃鍋燒、吃火鍋都很推薦
便利快速小火鍋，專門熬煮後熱呼呼上桌，免忙碌自己煮唷!很符合現代人追求的快速
鳳山五甲美食推薦 伊府將鍋燒，網美文青用餐環境
用餐顛峰時段稍微耐心等候，客滿外帶回家吃也不錯
很推薦小資族、媽媽忙碌不開伙，便利快速用餐
上班族可以先預定，下班順路取餐回家直接可開吃
伊府將鍋燒 高雄五甲店 個人小火鍋 鍋物料理、鳳山美食、五甲美食
位置：高雄市鳳山區五甲二路520號
電話：0963813570
營業時間：
週一～週五 10：30～14：30、16：00～21：00
週六週日 10：30～21：00
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