每年雲林西螺福興宮
太平媽起駕出巡
皆會施放高空煙火秀
也吸引不少攝影人前往拍攝
今年則為2023/11/4舉辦
晚上21:00施放10分鐘煙火
此場高空煙火是由信眾出資
委請煙火廠商設計施放
砲台目測有不少座，規模盛大
廣度及層次皆屬高規模等級
非常值得一拍
煙火施放時間為起駕出巡時
表定為晚上九點，去年則到約九點半才施放
煙火等級高空、中空、低空皆有
節奏固定且有層次
算是蠻好上手的煙火場次
搭上西螺大橋及河岸倒影
在夜空格外搶眼
因秋冬東北季風原因
建議可於西螺大橋之北岸河堤拍攝
(24-70焦段即可)
南岸需要魚眼拍攝，但怕吃煙
此次拍攝數據給大家參考
全幅26mm有裁切
光圈13、iso125、秒數5~10秒
供大家參考
另外，拍攝煙火首重方向
上風處較不會吃煙，下風處會吃煙
可參考中央氣象局西螺觀測資料
拍攝工具及小技巧
1.腳架：讓相機穩定，而提高曝光時間，必備工具
2.快門線：防止手按快門，造成晃動，而造成影像模糊
3.拍攝模式：B快門模式(機身降噪功能關閉)
4.鏡頭選擇：一般焦段(關防手震)
5.風向觀測：當天場戡拍攝點及觀測風向
6.煙火疊圖：
可於施放前先拍攝地景，在拍煙火
事後用電腦PS疊圖
地景與煙火，整體的亮度也會較平均
煙火施放地點：西螺大橋南岸
下圖為2019年施放位置
如吹東北風，適合北岸河濱拍攝
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