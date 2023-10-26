每年雲林西螺福興宮

太平媽起駕出巡

皆會施放高空煙火秀

也吸引不少攝影人前往拍攝

今年則為2023/11/4舉辦

晚上21:00施放10分鐘煙火

此場高空煙火是由信眾出資

委請煙火廠商設計施放

砲台目測有不少座，規模盛大

廣度及層次皆屬高規模等級

非常值得一拍

煙火施放時間為起駕出巡時

表定為晚上九點，去年則到約九點半才施放

煙火等級高空、中空、低空皆有

節奏固定且有層次

算是蠻好上手的煙火場次

搭上西螺大橋及河岸倒影

在夜空格外搶眼

因秋冬東北季風原因

建議可於西螺大橋之北岸河堤拍攝

(24-70焦段即可)

南岸需要魚眼拍攝，但怕吃煙

此次拍攝數據給大家參考

全幅26mm有裁切

光圈13、iso125、秒數5~10秒

供大家參考

另外，拍攝煙火首重方向

上風處較不會吃煙，下風處會吃煙

可參考中央氣象局西螺觀測資料

拍攝工具及小技巧

1.腳架：讓相機穩定，而提高曝光時間，必備工具

2.快門線：防止手按快門，造成晃動，而造成影像模糊

3.拍攝模式：B快門模式(機身降噪功能關閉)

4.鏡頭選擇：一般焦段(關防手震)

5.風向觀測：當天場戡拍攝點及觀測風向

6.煙火疊圖：

可於施放前先拍攝地景，在拍煙火

事後用電腦PS疊圖

地景與煙火，整體的亮度也會較平均

煙火施放地點：西螺大橋南岸

下圖為2019年施放位置

如吹東北風，適合北岸河濱拍攝



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