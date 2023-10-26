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[旅宿]台北 出差、旅遊住宿新選擇 台北市高CP親民房價 福華國際文教會館

2023-10-26 11:02:44 寶貝小飄 人氣：398
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：444篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：恬園餐廳 福華國際文教會館
place台北市大安區新生南路三段30號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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隸屬福華飯店連鎖集團的福華國際文教會館
以往只接公務人員及機關團體住宿，現在正式取得旅館執照
將延續高CP值住宿 親民價格，提供一般旅客住宿喔~
結合餐飲、會議、住宿、休閒中心
加上周邊得天獨厚的地理位址及極佳生活機能
不論你是商務出差、旅遊住宿，都是挺不錯的首選!!!

出差找住宿、旅遊找住宿，第一重點就是要有良好的生活機能
最好價格也是很親民，如此苛刻的需求，現在在台北好像很難找到!!
但是別擔心，市中心的秘境在這裡!!!
位於台北市中心 大安區 大安森林公園 台灣大學附近(龍安國小對面)
公務人力發展學院 福華國際文教會館
提供優質住宿親民價格、精緻多樣化餐飲、承接工商團體出租場地的會議中心
擁有室內陽光恆溫游泳池、健身房、桌球室及撞球室的休閒中心

落坐於北市市中心的福華國際文教會館
交通機能當然是不在話下~
不論你是要開車、坐公車或是搭乘捷運都可以前往~

交通方式:
*捷運
捷運公館站三號出口步行約15分鐘

捷運台電大樓站二號出口步行約10分鐘

*公車 （龍安國小 公務人力發展學院）
0南 52 109
280 280直達車
284 311假日 311平日
505 643 668 671 675
676 907 907通勤0610 松江新生幹線

附設付費停車場:(住房享免費停車、餐飲滿額停車費折抵)
請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場

然而很多人都不知道文教會館這裡三棟中，舉辦會議活動場地就占兩棟
工商團體舉辦活動、教育訓練絕佳場地 會議中心
擁有容納213人的前瞻聽及容納715人的卓越堂階梯型小教室(40至70多位)
一般教室(教室型/U型/分組型)可容納將近30多位
並可提供精緻可口的茶點及咖啡茶，滿足您教育訓練活動場地的需求

福華國際文教會館周邊景點生活機能極佳
從最近的文教後花園至最遠的北市公館商圈
夜晚漫步大安森林公園、師大商圈夜市、公館商圈
悠遊台北旅遊輕鬆搞定，滿足您對住的生活機能~

都市中的小確幸 漫步走走呼吸好空氣 文教後花園
藍天、白雲、陽光 盡情享受艷陽好天氣

大安森林公園 位於大安區，地處市中心，面積26公頃，純休閒性「都市森林」型態公園
草花、觀葉植物、高大的樹木、草皮、自然水池等等…
不時之間還會遇到可愛有趣的野生小動物~!!
擁有 都市之肺 的美稱。
市中心難得的悠閒漫步好去處，白天、夜裡都可以有豐富的悠閒體驗

師大商圈夜市 緊鄰國立師範大學而得名
區域範圍包括師大路兩側及龍泉街巷內及順泰街一帶
擁有服飾、手搖飲、豐富街邊小吃等等…
其中知名美食像是師園鹹酥雞、大台北平價滷味、許記生煎包
燈籠滷味、師大夜市蛋幾ㄌㄟˇ等等
都是來師大商圈夜市必吃美食之一

鄰近臺灣大學、臺灣科技大學 公館商圈
食衣住行育樂機能性完善的購物商圈，白天夜晚都相當熱鬧
其中公館捷運站就在一旁，可說公館是重要的交通樞紐

周邊機能強，住宿環境當然也不再話下
約11坪的豪華套房，簡約典雅式風格設計，整體給人乾淨又舒適的住宿新體驗
獨特的拉門設計，隔出臥室及小客廳空間，夜晚不想打擾另一伴，拉門可以隔絕少部份噪音
舒適小沙發，累了可自在休息看電視。
獨立長型辦公書桌，非常適合擺放電腦、文件創造私人辦公環境
商務出差的朋友，行動辦公室就在這裡!!

書桌上提供USB、延長線插座，滿足電器上需求使用
並提供免費有線、無線網路，上網不打結~

其他設備如冰箱、保險櫃、咖啡茶包、迎賓小點及瓶裝水
皆有提供。
客房插座相當充足，床頭也有都插座
夜晚手機充電不離身，給你安心好眠夜~

承襲簡約式的乾濕分離衛浴空間
整體上乾淨又舒適，水壓也相當足夠
洗個熱水澡，輕鬆簡單無煩惱

別忘記欣賞落地窗美景
傍晚時刻夕陽照射下，欣賞起來景色格外動人~
另外值得一提，小客廳跟臥室都有獨立空調
可以依照不同需求調整空調溫度唷~


這麼好的住宿環境，夜晚肚子餓怎麼辦??
除了可以至師大夜市商圈、北市公館商圈覓食外
不想跑太遠，那就直接在飯店享用吧!!!

恬園餐廳 
多道精緻中西複合式自助Buffet吃到飽
用餐環境寬敞舒適 服務親切 價格實在 給你賓至如歸高享受
公務人員、龍坡里里民、當日生日壽星另有優惠
美食當前怎能不食指大動

風尚咖啡廳 
忙裡偷閒 閒話家常宴客團聚好去處
從中式單點至精美和菜、下午茶點心
滿足各時段不同需求用餐的您~

房客獨享 免費體驗休閒設施 休閒中心 
提供 室內陽光恆溫游泳池、健身房、桌球室及撞球室
衛生安全有保證，還附設按摩池，忙碌的一天也可以好好放鬆~
休閒設施開放時間: 06:00 – 22:00(最晚 21：30 入場)

早起的鳥兒有蟲吃，一日之際在於陳
一夜好眠後，也別忘記來吃飯店的元氣早餐~
飯店一樓 恬園餐廳 多道精緻中西複合式自助Buffet早餐吃到飽
菜色豐富多樣化，讓美味早點開啟你美好的一天吧!!

歡慶取得旅館執照 飯店推出「城市輕旅行」住房專案 即日起至2023-12-31
標準雙人房優惠價每房NT$2,900元起 豪華套房每晚3,620元起
以上均贈客房早餐、住宿期間，憑房卡可免費使用B1休閒中心(游泳池/健身房/桌球/撞球)
也可搭配會議專案，吃住一起搞定~

福華國際文教會館位於台北市中心精華地段，地理位址極佳
四周交通四通發達，前往台北101信義商圈、台北車站、
新店碧潭等知名景點地方都十分方便~
結合飯店內餐飲、工商舉辦會議場地等設施
滿足不同需求的族群~
鬧中取靜好地方 價格又實在~
作為商務、休憩旅遊住宿都是不錯的選擇喔!!

公務人力發展學院 福華國際文教會館
台北市大安區新生南路三段30號
電話: +886-2-77122323 轉2107訂房組
訂房: rv-ih@howard-hotels.com.tw
會議餐飲:sales-ih@howard-hotels.com.tw
網站:

交通方式:
*捷運
捷運公館站三號出口步行約15分鐘
捷運台電大樓站二號出口步行約10分鐘

*公車 （龍安國小 公務人力發展學院）
0南 52 109
280 280直達車
284 311假日 311平日
505 643 668 671 675
676 907 907通勤0610 松江新生幹線

附設付費停車場:(住房享免費停車、餐飲滿額停車費折抵)
請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場

 

 

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