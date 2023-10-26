隸屬福華飯店連鎖集團的福華國際文教會館

以往只接公務人員及機關團體住宿，現在正式取得旅館執照

將延續高CP值住宿 親民價格，提供一般旅客住宿喔~

結合餐飲、會議、住宿、休閒中心

加上周邊得天獨厚的地理位址及極佳生活機能

不論你是商務出差、旅遊住宿，都是挺不錯的首選!!!

出差找住宿、旅遊找住宿，第一重點就是要有良好的生活機能

最好價格也是很親民，如此苛刻的需求，現在在台北好像很難找到!!

但是別擔心，市中心的秘境在這裡!!!

位於台北市中心 大安區 大安森林公園 台灣大學附近(龍安國小對面)

公務人力發展學院 福華國際文教會館

提供優質住宿親民價格、精緻多樣化餐飲、承接工商團體出租場地的會議中心及

擁有室內陽光恆溫游泳池、健身房、桌球室及撞球室的休閒中心

落坐於北市市中心的福華國際文教會館

交通機能當然是不在話下~

不論你是要開車、坐公車或是搭乘捷運都可以前往~

交通方式:

*捷運

捷運公館站三號出口步行約15分鐘



捷運台電大樓站二號出口步行約10分鐘



*公車 （龍安國小 公務人力發展學院）

0南 52 109

280 280直達車

284 311假日 311平日

505 643 668 671 675

676 907 907通勤0610 松江新生幹線

附設付費停車場:(住房享免費停車、餐飲滿額停車費折抵)

請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場

然而很多人都不知道文教會館這裡三棟中，舉辦會議活動場地就占兩棟

工商團體舉辦活動、教育訓練絕佳場地 會議中心

擁有容納213人的前瞻聽及容納715人的卓越堂、階梯型小教室(40至70多位)

及一般教室(教室型/U型/分組型)可容納將近30多位

並可提供精緻可口的茶點及咖啡茶，滿足您教育訓練活動場地的需求

而福華國際文教會館周邊景點生活機能極佳

從最近的文教後花園至最遠的北市公館商圈

夜晚漫步大安森林公園、師大商圈夜市、公館商圈

悠遊台北旅遊輕鬆搞定，滿足您對住的生活機能~

都市中的小確幸 漫步走走呼吸好空氣 文教後花園

藍天、白雲、陽光 盡情享受艷陽好天氣

大安森林公園 位於大安區，地處市中心，面積26公頃，純休閒性「都市森林」型態公園

草花、觀葉植物、高大的樹木、草皮、自然水池等等…

不時之間還會遇到可愛有趣的野生小動物~!!

擁有 都市之肺 的美稱。

市中心難得的悠閒漫步好去處，白天、夜裡都可以有豐富的悠閒體驗

師大商圈夜市 緊鄰國立師範大學而得名

區域範圍包括師大路兩側及龍泉街巷內及順泰街一帶

擁有服飾、手搖飲、豐富街邊小吃等等…

其中知名美食像是師園鹹酥雞、大台北平價滷味、許記生煎包

燈籠滷味、師大夜市蛋幾ㄌㄟˇ等等

都是來師大商圈夜市必吃美食之一

鄰近臺灣大學、臺灣科技大學 公館商圈

食衣住行育樂機能性完善的購物商圈，白天夜晚都相當熱鬧

其中公館捷運站就在一旁，可說公館是重要的交通樞紐

周邊機能強，住宿環境當然也不再話下

約11坪的豪華套房，簡約典雅式風格設計，整體給人乾淨又舒適的住宿新體驗

獨特的拉門設計，隔出臥室及小客廳空間，夜晚不想打擾另一伴，拉門可以隔絕少部份噪音

舒適小沙發，累了可自在休息看電視。

獨立長型辦公書桌，非常適合擺放電腦、文件創造私人辦公環境

商務出差的朋友，行動辦公室就在這裡!!

書桌上提供USB、延長線插座，滿足電器上需求使用

並提供免費有線、無線網路，上網不打結~

其他設備如冰箱、保險櫃、咖啡茶包、迎賓小點及瓶裝水

皆有提供。

客房插座相當充足，床頭也有都插座

夜晚手機充電不離身，給你安心好眠夜~

承襲簡約式的乾濕分離衛浴空間

整體上乾淨又舒適，水壓也相當足夠

洗個熱水澡，輕鬆簡單無煩惱

別忘記欣賞落地窗美景

傍晚時刻夕陽照射下，欣賞起來景色格外動人~

另外值得一提，小客廳跟臥室都有獨立空調

可以依照不同需求調整空調溫度唷~



這麼好的住宿環境，夜晚肚子餓怎麼辦??

除了可以至師大夜市商圈、北市公館商圈覓食外

不想跑太遠，那就直接在飯店享用吧!!!

恬園餐廳

多道精緻中西複合式自助Buffet吃到飽

用餐環境寬敞舒適 服務親切 價格實在 給你賓至如歸高享受

公務人員、龍坡里里民、當日生日壽星另有優惠

美食當前怎能不食指大動

風尚咖啡廳

忙裡偷閒 閒話家常宴客團聚好去處

從中式單點至精美和菜、下午茶點心

滿足各時段不同需求用餐的您~

房客獨享 免費體驗休閒設施 休閒中心

提供 室內陽光恆溫游泳池、健身房、桌球室及撞球室

衛生安全有保證，還附設按摩池，忙碌的一天也可以好好放鬆~

休閒設施開放時間: 06:00 – 22:00(最晚 21：30 入場)

早起的鳥兒有蟲吃，一日之際在於陳

一夜好眠後，也別忘記來吃飯店的元氣早餐~

飯店一樓 恬園餐廳 多道精緻中西複合式自助Buffet早餐吃到飽

菜色豐富多樣化，讓美味早點開啟你美好的一天吧!!

歡慶取得旅館執照 飯店推出「城市輕旅行」住房專案 即日起至2023-12-31

標準雙人房優惠價每房NT$2,900元起 豪華套房每晚3,620元起

以上均贈客房早餐、住宿期間，憑房卡可免費使用B1休閒中心(游泳池/健身房/桌球/撞球)

也可搭配會議專案，吃住一起搞定~

福華國際文教會館位於台北市中心精華地段，地理位址極佳

四周交通四通發達，前往台北101信義商圈、台北車站、

新店碧潭等知名景點地方都十分方便~

結合飯店內餐飲、工商舉辦會議場地等設施

滿足不同需求的族群~

鬧中取靜好地方 價格又實在~

作為商務、休憩旅遊住宿都是不錯的選擇喔!!

公務人力發展學院 福華國際文教會館

台北市大安區新生南路三段30號

電話: +886-2-77122323 轉2107訂房組

訂房: rv-ih@howard-hotels.com.tw

會議餐飲:sales-ih@howard-hotels.com.tw

網站:

交通方式:

*捷運

捷運公館站三號出口步行約15分鐘

捷運台電大樓站二號出口步行約10分鐘

*公車 （龍安國小 公務人力發展學院）

0南 52 109

280 280直達車

284 311假日 311平日

505 643 668 671 675

676 907 907通勤0610 松江新生幹線

附設付費停車場:(住房享免費停車、餐飲滿額停車費折抵)

請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場

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