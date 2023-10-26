多道精緻中西複合式自助Buffet吃到飽

用餐環境寬敞舒適 服務親切 價格實在 給你賓至如歸高享受

公務人員、龍坡里里民、當日生日壽星另有優惠

美食當前怎能不食指大動

快來約親朋好友 一起大啖美食的同時閒話家常聯繫感情吧~!!

公務人力發展學院 福華國際文教會館 恬園餐廳

位於台北新生南路三段的公務人力發展學院 福華國際文教會館

提供公務人員上課住宿用餐好去處~

但你知道嗎??其實這裡也是有對外營業的喔!!

想來份精緻中式單點好菜，還是來Buffet吃到飽~

這裡都可以滿足你對美食可望的需求~

其中一樓 恬園餐廳 提供早、午、晚餐

多道精緻中西複合式料理吃到飽，從熱菜、涼拌冷菜、現切肉品、

現煮魚湯、現成湯品類、蛋糕甜點、飲料汽水、素食蔬菜、

冰品、蒸籠燒賣、水果、沙拉、生魚片及醉蝦等等

總類相當豐富，滿足不同族群的需求~

餐廳空間寬敞 如有大型團體用餐，包廳也有可容納200人左右喔~

午晚餐價格

票別 平日價 假日價 適用對象 成人 509 元 596 元 一般民眾 兒童 303 元 368 元 6-12歲 幼兒 108 元 108 元 6歲以下

*以上價格皆需加收10%服務費

*公務人員、龍坡里里民出示證件享九折

*農曆新年、特殊節慶價格，以現場公布為主





用餐環境整體乾淨又明亮，空間寬敞十分舒適無壓迫感~

如果是坐在兩旁的用餐區，還可從窗外戶外庭園景色~

細嚼慢嚥品嘗美食，給你自在好心晴。

餐廳價格在吃到飽來說屬於親民價位

又可以吃到多種豐富可口菜色，來此用餐絕對可以讓你值回票價拉~

在台北怎麼可能吃到這麼多豐富料理 成人卻只要509+10%呢!!!!

當日壽星看過來~

112年10月1日至112年12月31日。

時間：週一至週日晚餐18：00~21：00

5人同行可享當日壽星一人免費，10人同行可享當日壽星二位免費(以此類推)。

真的是太划算拉!!壽星還不趕快約朋友出來幫你一起慶祝!!!

壽星專案需加一成服務費，壽星本人可免餐費及服務費

超過壽星專案者的人數可與里民、公務人員折扣合併使用。

現煮區提供現煮魚湯及現切火腿

於鮮甜的魚湯，不喝上一碗怎能對得起自己~!

滿足素食朋友的需求，現場另有素食專區

整整一條滿滿菜色，可說是誠意滿滿~!!

飯後來杯咖啡，在吃上幾口甜而不膩的甜點及冰品

享用美食如此自在，就是如此簡單!!!





恬園餐廳提供豐富的自助式料理，如果以台北市精華地段及同等菜色數量來說

要說是台北最划算的吃到飽餐廳頭銜，可說是實至名歸~

菜色新鮮看的見，選擇又多樣化~

想吃甚麼自己夾，隨心所欲輕鬆無負擔好自在~

福華國際文教會館另有提供開會、教育訓練場地(會議中心)

搭配吃飯專案另有組合超值優惠，如有要來辦活動的機關團體

不用東奔西跑，中餐晚餐這裡就可以輕鬆搞定拉!!!

福華國際文教會館 恬園餐廳

舒適用餐環境 悠閒地享用道道美饌料理

價格也算是飯店中的合理價格，適合三五好友一同前往

閒話家常增進友誼，細細品嘗主廚用心製作的創意料理~

天氣好的話，飯後還可以在飯店文教後花園散散步 藍天白雲與植物造景

心情也豁然開朗起來~

開車前往的朋友~提供消費滿額享免費停車

消費500元免費1小時 用餐期間最多1部車3小時

請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場。

可以用現金、信用卡付款，公務人員、龍坡里里民享九折優惠喔!!!

公務人力發展學院 福華國際文教會館 恬園餐廳

台北市大安區新生南路三段30號一樓

訂位電話: (02)7712-2323#2110

會議餐飲:sales-ih@howard-hotels.com.tw

網站:

恬園餐廳 營業時間

早餐 7：00-10：00

午餐 11:30-14:00

晚餐 18：00-21：00

交通方式:

*捷運

捷運公館站三號出口步行約15分鐘

捷運台電大樓站二號出口步行約10分鐘

*公車 （龍安國小 公務人力發展學院）

0南 52 109

280 280直達車

284 311假日 311平日

505 643 668 671 675

676 907 907通勤0610 松江新生幹線

附設付費停車場:(住房享免費停車、餐飲滿額停車費折抵)

請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場

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