2023年馬祖秋慶壓軸宗教文化饗宴「媽祖在馬祖昇天祭」系列活動，10月21日與22日在馬祖境天后宮熱鬧展開，活動包括走讀媽祖神蹟暨媽祖靈穴祈福活動、祈福風燈手作體驗、媽祖賜福園遊會、媽祖在馬祖昇天祭大典、祈福坑道平安賜福活動、媽祖昇天祭平安晚會等。



2023媽祖在馬祖昇天祭

日期：2023年10月21日 14:00 - 20:00 / 2023年10月22日 09:00 - 21:00

地點：馬祖南竿馬港村馬祖境天后宮、媽祖宗教文化園區、馬港清輝樓前廣場



馬祖 - 連江縣的名稱由來與媽祖有極大的關聯，相傳媽祖葬於現今馬祖南竿馬祖境天后宮宮內的靈穴石棺 (目前為衣冠塚) 中，農曆九月九日 (重陽節) 是媽祖二十八歲得道升天的日子，為感念媽祖捨己救人、普渡眾生的精神，馬祖每年都會舉辦「媽祖昇天祭」，來傳達對媽祖的感念之情，透過鐵板燒塔節、牛角做出幼、媽祖昇天祭等秋慶三大慶典的舉辦，吸引更多人前來馬祖「卡蹓」。



[走讀媽祖神蹟暨媽祖靈穴祈福活動]

「馬祖境天后宮」宮殿式建築，又稱馬港天后宮，主祀媽祖，陪祀神有白馬尊王及夫人、五顯神君、臨水夫人、威武陳將軍、福德正神等，香火十分鼎盛，是馬祖的信仰中心。



馬祖籍登山家李小石背上聖母峰的媽祖金身，亦供奉於馬祖境天后宮，供信眾參拜。



參與活動的民眾報到後，在導覽老師的帶領下，前往媽祖宗教文化園區濱海步道，逐一解說濱海步道旁的媽祖故事石像，走讀媽祖神蹟。



「媽祖靈魂出竅救父兄」導覽老師表示，媽祖 (林默娘) 十六歲那年父兄駕船渡海北上，不料海上掀起狂風惡浪，船隻遭損情況危急，她在家織布時有了感應，靈魂立刻出竅飛到海上搶救，雙手抱著父親，嘴中咬著哥哥的腰帶。家中的母親見林默娘托腮沉睡於織布機旁，以為女兒生病想拍醒她，讓她躺床休息，林默娘張嘴應了一聲，醒來含淚哭道：「父親得救，哥哥死了！」，三天後父親帶回來大哥遇難的消息。



位於馬祖港沙灘的第二屆馬祖國際藝術島「生紅過夏」藝術作品 NA29 「海就是我的陸」，藝術家「伊祐．噶照」作品。穿梭在馬祖四鄉五島及台灣之間的海上船隻，是島嶼不可活缺的日常的風景，而海就是陸，連結了島嶼與人們於此定錨，共同穩定著漂流的島嶼。作品透過馬祖舊船的零件徵集，包括來自除役軍艦或舊台馬輪等予以重組改造，讓錨鍊彷彿是船隻的樹根，馬祖代表性的花崗岩則是船隻的鐵殼，搭配馬祖人對軍艦重要的記憶物件，將馬祖人漂泊移動的記憶重現與再造。



馬祖境天后宮，今年 (2023) 首度開放媽祖靈穴 (目前為衣冠塚) 管制範圍，讓民眾可以繞靈穴一周，近距離觀賞靈穴上隱約可見的鳳凰圖騰，感受媽祖的慈愛及正能量，共沐神恩。



主辦單位發送參與民眾，每人福袋一份，分享媽祖得道昇天的喜悅。



[祈福風燈手作體驗]

馬祖風燈，是馬祖列島特有的燈籠型式，一般見於節日 (如元宵擺暝)、喜慶 (如結婚、新屋上梁) 之時。馬祖風燈因類似馬祖酒廠造酒的酒罈，故稱「酒罈燈」，又因福州話中「燈」與「丁」同音，風燈上常書有「百子千孫」的吉祥話，也稱為「百子千孫燈」，象徵著平安，有祈求人丁興旺之意。



此次手作體驗的風燈，設計包含媽祖娘娘及昇天祭意象圖騰外，並融入馬祖四鄉特色及神話之鳥、梅花鹿、紅花石蒜等，造型非常漂亮。



去除紙板多餘部分，經過折疊、黏貼，再穿上紅繩，一個美麗的風燈完成。



[媽祖賜福園遊會]

媽祖賜福園遊會，各攤商除了販售馬祖、台灣特色美食小吃外，也有手作點心及異國美食，無論是台灣遊客或是馬祖四鄉五島的在地鄉親，都能在這裡品嚐到各攤商精湛的手藝。



馬祖飲食文化最大的特色即是以紅糟入菜，熱騰騰的現炸紅糟雞串，雞肉嫩鮮多汁，帶著濃郁的紅糟香氣，是馬祖旅遊必嚐小吃。



「白糖粿」糯米粉麵團捲成麻花外型，放下油鍋去炸，酥黃之後起鍋，瀝油之後沾上白糖、花生粉吃，是屬於台灣南部人的隱藏版美食。相傳白糖粿原本是在七夕時，用來祭拜七星娘娘的供品，也有人叫它「軟粿」或是「碗圓仔」。早期製作白糖粿時，還會在中間壓出一個小凹槽，傳說是要給織女裝眼淚用的。



「佛光山雲水書坊行動圖書館」構想來自星雲大師，大師希望滿載圖書的行動書車如行雲流水般開往學校、社區，方便學生民眾就近看書、借書，同時推廣全民讀書，藉由閱讀提升生活品質及改變生命。



小朋友被精彩的圖書深深吸引，雖然是在熱鬧的園遊會，仍全神貫注安靜的閱讀。



媽祖賜福園遊會搭配推出消費集點送活動，消費 50元即可集一點，集滿四點可獲贈極具紀念性質的「壓轎金」乙份，集滿六點可換媽祖昇天祭平安米乙份，數量有限送完為止。馬祖縣政府為歡迎大家到馬祖卡蹓，並參與馬祖民俗活動，只要憑九至十月到馬祖的交通票券及核對身分證件 (非馬祖居民) 即可到昇天祭媽祖祈福園遊會服務台領取壓轎金乙份。



[媽祖在馬祖昇天祭大典]

媽祖在馬祖昇天祭大典，2023年10月22日 09:30 在馬祖境天后宮前隆重登場，縣長王忠銘擔任主祭，率領祭祀隊伍，在天庭仙女引路、天兵天將護衛的開道下，一路走參拜步道向媽祖宗教文化園區前進。



說來神奇，出發前天空還飄著細雨，正要穿上雨衣準備隨隊伍出發，但吉時一到，祭祀隊伍開始集合準備出發，雨竟然停了，莫不是神蹟。



中段平台祭祀隊伍整隊稍息，再拾階登上媽祖巨神像前方船型平台，陡峭的台階，真是辛苦今日參與活動的工作人員。



祭祀大典流程仿湄洲古禮進行，行迎神、上香、三獻禮、三跪九叩首禮等儀式，祈求媽祖護佑風調雨順、縣運昌隆。



媽祖巨神像，目前是全世界最高的一座媽祖神像，位於馬祖南竿島西方的馬祖港邊，民國 98年 (2009) 10月完工，高度 28.8公尺加計避雷針為 29.6公尺，與連江縣 (馬祖) 四鄉五島總面積 29.6平方公里相符。



整座媽祖巨神像主體是由 365塊花崗岩為主結構興建起來，也象徵「365日、日日平安」之意。



媽祖巨神像前的觀景平台，造型像似一艘破浪巨舟，觀景平台視野遼闊，展望極佳。



[祈福坑道平安賜福活動]

媽祖巨神像正下方有條「門前山坑道」又名「祈福坑道」，坑道媽祖巨神像端的出入口，結合媽祖出巡鑽轎底祈福的宗教儀式，保佑信眾出入平安。



祈福坑道內佈置燈條光彩絢爛，遊客站在通道中央，雙臂上舉可拍出「皮卡丘」放出十萬伏特的場景，被網友美稱為「皮卡丘坑道」。



馬祖人給予的祝福有送雞蛋的文化，稱送「平安蛋」，主辦單位在祈福坑道口，發放平安蛋糕及平安蛋，給每位參與祈福坑道平安賜福活動的民眾。



[媽祖昇天祭平安晚會《祈・唱》]

媽祖昇天祭平安晚會《祈・唱》，羅維恩、劉宜欣主持，由大湖愛樂合唱團、台北愛樂市民女聲合唱團與馬祖雅韻合唱團共同獻唱，演出精彩的曲目，為活動增添音樂和藝術的元素，充滿濃厚文化氛圍，是整個 2023媽祖昇天祭的亮點節目之一。



大湖愛樂合唱團首先開登場，帶來城裡的月光、夜來香等流行老歌。



台北愛樂市民女聲合唱團演唱茉莉花、鄧麗君組曲，充滿民歌懷舊風情。



馬祖雅韻合唱團則獻唱彼岸花開時、海沒說完、A74之歌等馬祖特有歌曲，整個音樂會馬祖歌曲與台灣歌曲交互演唱，充滿回憶與共鳴，舞者李若菱的舞蹈有紅花綠葉之妙，深深觸動觀眾的心靈。



大湖愛樂合唱團、台北愛樂市民女聲合唱團、馬祖雅韻合唱團的壓軸三團大合唱，展現精湛的和聲技巧，磅礴的音場氣勢，為媽祖昇天祭平安晚會劃上圓滿句點。



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