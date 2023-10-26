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【新竹縣新埔鎮】昌茂新埔板條（太平窩口粄條）｜價格實在份量足｜路邊停車

2023-10-26 11:40:07 珍妮佛的花草呢喃 人氣：96
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1633篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：昌茂新埔板條
phone03-5886-859
place新竹縣新埔鎮義民路二段186號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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14.jpg

每次來新埔看柿子都一定要吃客家粄條

今年來昌茂新埔粄條，或稱太平窩口粄條

是在地老店，生意跟味道都蠻好的喔！

 

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▲地址在義民路二段186號，就在紅綠燈這邊，是路邊停車

 

1.jpg

▲菜單在櫃台自取、自行找位置入座

 

2.jpg

3.jpg

▲桌數不多

平日過了午餐時間店內依舊八、九成滿，生意很好

 

4.jpg

▲有炒粄條、炒米粉...

小碗就是一般份量，大碗是真的蠻多的

粄條能搭米粉、麵，一次可享兩種麵食

小菜、燙青菜也有大、小份

 

5.jpg

▲小份燙青菜，青菜嫩口

幸好後來改成小份，不然真的吃不完，因為吃完米粉已經有點撐了

 

0.jpg

▲灌腸是我吃過的幾間裡面算好吃的，口感軟綿，跟醬料很搭，應該是客家桔醬

 

1.jpg

▲嘴邊肉跟豆皮捲

嘴邊肉超軟嫩，厚度也夠；豆皮捲吃起來帶著淡淡的滷味香

 

2.jpg

3.jpg

▲大碗的粄條＋米粉

粄條切得較寬，據阿肥說口感不是Q彈型的

因為加了很多油蔥，不喜油蔥點餐時務必告知

裡面有肉絲、高麗菜等等的常見配菜

 

14.jpg

▲小份米粉湯

 

4.jpg

▲每次來新竹不是米粉就是粄條哈哈哈，米粉也是軟綿好吃

 

16.jpg

▲湯頭本身有鹹度不用加調味料就很夠味，或許也有人覺得鹹

當時我人正感冒中，不確定湯頭是柴魚還肉燥香，就是有股淡香

昌茂不管是麵食或小菜味道都還不錯，那天的服務也很親切喔！

 

【昌茂新埔板條】

地址：新竹縣新埔鎮義民路二段186號

電話：03 588 6859

營業時間：07:00-17:00

星期二公休

❤點此瀏覽更多新竹地區美食、旅遊景點❤

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561550

 

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