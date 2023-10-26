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員林又有新店！連喝好幾天，招牌必點老闆隨便沖、藝伎美式只要100元，圓林園旁的老鷹咖啡

2023-10-26 13:30:13 nana 人氣：104
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窩客好文

nana

發表篇數：378篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老鷹咖啡Eagle Valley Cafe
place彰化縣員林市大勇街83號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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隱身於彰化員林圓林園滯洪池生態公園附近的巷弄民宅中，九月開始試營運，低調又不失質感的氣氛，簡單卻讓人印象深刻，店內座位數僅有幾席，大部分都是外帶居多。主打藝伎咖啡，甚至還有全球競標會極稀少巴拿馬翡翠莊園藝伎ES-W-2淺焙咖啡，追求著奢侈的獨特風味，現在回想起來又想來一杯(笑)，除此之外也有百元有找精品咖啡和手沖咖啡，選項眾多滿足各種咖啡愛好者需求。

 

 

靜謐地坐落於員林圓林園滯洪池生態公園附近的大勇街上，店的外觀非常好認，就在質感超高的透天厝裡，門面採用大片落地窗設計，高質感氛圍看的一清二楚，雖然一開始會有距離感，不過踏進店裡整個氣氛很不錯，有種遠離城市喧囂的放鬆感。

 

前陣子來員林園附近逛員林散策市集，無意間發現扛棒寫著藝伎美式100元，說真的100元咖啡真的很誘人，剛好朋友來訪就順繞買了他們愛的咖啡給他們喝，殊不知一喝就唸著這咖啡很有水準，好喝耶~在哪?? 決定帶大家深入了解一探究竟。

 

 

推開門後的明亮感令人放鬆，尤其是落地窗流洩而來陽光如此質感，光影和空間巧妙結合，再配上木質色系的桌椅，雖然沒有很華麗，卻是一間舒服又自在的咖啡店。

店內只有簡單幾個座位，約可容納13人，顛峰時間人潮眾多，若不想等可以外帶咖啡前往圓林園野餐，是個不錯選擇唷。

好喜歡這個氛圍，坐在店裡眺望著圓林園的綠意，放空感受恬靜而美好的時光，品味著咖啡醇香，更是讓人一坐下就捨不得離開，午後就是這麼愜意。

老鷹咖啡免收服務費，茶水採自助式取用。

 

 

 

店內多達六十種咖啡豆，不定期會新增或更換，為的就是頂級藝伎咖啡推廣出去，店長三不五時就會沖煮多款咖啡，並將咖啡呈現在吧檯前提供客人免費試喝。

哥倫比亞 蘇利亞莊園 玫瑰少女 蜜處理

面對琳瑯滿目的手沖咖啡一時不知道要如何選擇? 帥哥店長詢問我平常都喝會什麼風味，我習慣喝中、淺焙，於是帥店長就推薦了「哥倫比亞 蘇利亞莊園 玫瑰少女 蜜處理」，在味道比較淡，平衡與酸度沒那麼高，屬於清新細膩的滋味，帥哥店長優雅的緩緩注入沖煮，過程中隱約飄出淡淡草莓香，這香氣也太迷人了拉～

杯子端起緩慢地大口吸，輕柔放在嘴唇間入喉，一入口迎來草莓味在口中迴盪，中段湧入玫瑰的香甜，尾韻則是清新爽口滋味，讓人不自覺一喝就愛上。

 

巴拿馬翡翠莊園 競標批次

重頭戲來囉！這款巴拿馬翡翠莊園藝伎是店家在全球競標會得標品項，批次為ES-W-2的淺焙咖啡豆，源自海拔1750米的巴拿馬翡翠莊園農場，工藝採水洗方式，特色是藝伎咖啡展現出強烈風土特色與翡翠風味，完全是頂級咖啡界天花板，更是行家們私藏愛店。

不同於一般咖啡，我更愛巴拿馬翡翠莊園藝伎咖啡的風味，雖然單價略高卻能讓舌尖享受豐富而層次分明的變化，每個細節都十分講究，而且我喜歡近距離欣賞咖啡職人手沖手法，空氣中瀰漫著咖啡香，心情也跟著愉悅起來，一不小心沉醉其中。

 

 

最驚豔是使用高紅酒杯盛裝，拿在手中頗有儀式感，緩緩地嗅聞著咖啡香，似乎有著輕盈的花香調，又有一點焦糖蘋果的香氣，如此細膩又乾淨的氣味。

輕啜一口天然果酸於舌面上竄開，中段果香餘韻輕柔舒服，尾韻漸漸轉為回甘，獨特風味讓人一飲而盡，果然一公斤一萬頂級巴拿馬翡翠莊園藝伎咖啡有它的價值。

精品咖啡拿鐵

店內不只手沖咖啡，也有精品咖啡拿鐵可選，一杯不超過百元，價格佛到不行，這款是選用中焙咖啡豆，製作是使用頂規黑鷹咖啡機將精華萃取出來，每一杯品質十分穩定，再搭配比例恰到好處的乳香世家，淺嚐一口咖啡重量厚實感中焙味便盈滿口中，細膩香醇的奶香使拿鐵口感更圓潤。

 

員林蜂蜜龍鳳紅茶

老鷹咖啡除了賣咖啡，也有茶、氣泡飲可選擇，由於阿文不喝咖啡，就點了一杯300ml的冰員林蜂蜜龍鳳紅茶給他喝。這款茶葉嚴選杉林溪龍鳳峽，經由黑鷹咖啡機淬煉出的茶湯如此清澈，明亮的琥珀色液體，再加入員林在地荔枝龍眼蜜製作，喝起來有清新淡雅的果香，以及甘潤醇厚的尾韻，茶氣飽滿又耐喝。

 

可麗露(抹茶/紅鑽)

可麗路有兩種可選，分別有抹茶和紅鑽口味，我們點了兩種，他的可麗露外層硬脆，內餡氣孔鬆Q帶勁，口味不錯好吃！

老鷹咖啡主打外帶咖啡，購買後前往對面員林園草地野餐，享受舒心愉快的下午，更推薦是藝妓美式咖啡一杯只要100元，甚至最便宜美式咖啡65元就能享有，老鷹咖啡無論是高單價或者佛心價通通有。

整體心得:很開心員林又多一間具水準的咖啡店，不僅賣咖啡，也有販售精選世界頂級莊園藝伎咖啡豆，甚至用實惠價格就能享受頂級咖啡，真的很喜歡藝伎咖啡在舌面上呈現的風味與香氣，層次多變豐富度十足，口感更是柔和好喝。對了，現在加入儲值會員，來店招待一杯翡翠莊園 全球競標會得標的藝伎，喜愛品嚐咖啡您，那就得來老鷹咖啡朝聖。

 

 

 

 

老鷹咖啡Eagle Valley Cafe

地址:彰化縣員林市大勇街83號(員林園附近)

營業時間:平日12:00-18:00/假日10:00-18:00

粉絲團:老鷹咖啡Eagle Valley Cafe

官網:https://www.eaglevalleycafe.com

 

 

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