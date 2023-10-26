這次帶著的朋友來東門市場覓食， 東門市場是個傳統早市， 傍晚也有許多特色好吃的店家營業。

這次來來來👣👣👣覓食的是

「硬派主廚的軟嫩料理 - 東門市場」

這間店不在市場內若從中正路進來，右轉看見肉品舖及藥房，遠處看見掛紅燈籠的那間就是硬派主廚了。

硬派主廚的軟嫩料理門口掛著許多紅燈籠很思親的氛圍感有種想回家的感覺。

進入店內滿滿的台式復古風格，有古著的物件擺設，而這些物件都會讓我們想起從前年少的時光。

懷舊過去又是個重點，籐編的碗筷櫃子還有微微黃色的燈光，都是個懷舊氛圍感。

店內算是長形的格局，兩桌四人桌，還有吧台型座位4人，還有二樓整家店蠻有復古懷舊感一絲絲的氛圍牽動我的心。

店裡柔和的燈光還有微復的擺設，有種時光不復返的感覺。

這家店是用舒肥料理方式製作，軟嫩入口讓肉質軟嫩多汁的口感，最近還有新上市滷味小菜一起來試試。

菜單：

菜單的名字都很可愛會讓人會心一笑。

我們的餐上桌囉👇👇👇！

人多點餐就可以分食試試味道。

👉 任一餐點加50元可升級【半筋半肉燉湯】飯類餐點均附時蔬、清湯及溫泉蛋(或荷包蛋),燴飯除外。

基本會附的清湯味道有最原始的純粹滋味，

升級點了👉不要覺得我可有可無

手起刀落半筋半肉燉湯，除了牛肉原來的味道，湯裏的白蘿蔔使得湯頭更為甘甜。

這湯的色澤也很有油亮但不油膩，湯裡的牛肉也算多👍👍👍。

主廚熊熊炙燒牛胸飯$290

這份我個人挺喜歡的，牛胸炙燒之後保留牛油香氣跟帶點焦香味及微微甜味。

軟嫩好吃肉量也很多，再把一旁的蛋黃攪散配著飯及牛胸一勺入口肉汁加蛋液層次很豐富。

真是要命這一口也太好吃了吧！

主廚特製紅燒牛肉燴飯$200

牛肉吃起來軟嫩口感，紅燒味道很刺激食慾就勾了芡牛肉更為滑順。

👏很台味蔥醬軟嫩雞腿$180

炙燒過的表皮脆脆的😋 而且椒鹽蔥可以續加喔。 這個要大大稱讚，撒特製椒鹽蔥，舒肥的方式讓肉的鮮美度更加明顯肉質也很嫩，微微而且椒鹽蔥可以續加喔。

新品小菜滷獲你的胃拼盤 $200

名副其實的擄獲我的味蕾

裡頭的牛腱（好大塊有厚度）、牛筋及蜂巢度都很入味，尤其牛筋入口即化超對我口味。

👍硬派主廚的軟嫩牛排飯$250

軟嫩的肉質是七分熟入口的大小剛剛好，份量也很足沒有多餘的調味灑點鹽就很美味了，個人會覺得五分熟應該更能呈現肉的鮮美度，除此之外也沒什麼可挑剔的。

👉偶爾碎嘴櫻桃鴨腿飯$250

鴨肉的肉質肥美細軟嫩微微炙燒，

淡淡油香味這碗可真是色香味俱全，

吃完真的感到幸福又滿足。

芥末沙拉醬拌花椰菜：

這個新品小菜很有味道

吃起來嗆辣又清爽。

肉桂檸檬蜜茶$90

先聞到淡淡檸檬香後者肉桂味，不會有太重的肉桂味，雖甜但能接受的範圍，我喜歡這風味鮮少喝完飲料的人，居然喝光這瓶❤️。

這裡甜點部分也不馬虎：

熱情焦糖乳酪布丁 $80

微微的焦糖香綿密的布丁，奶香味也不會太重，好好吃對於我這種怕奶味過重的人剛好。

沒什麼話題拉米蘇$90

整體來說細緻又有層次咖啡與可可的香氣交雜 層次感很足，口感上也不會過於濕潤，這甜點表現的很完美。

🤭好想再點一個唷！

雖然偏甜了點但冰涼的口感可以掩蓋一些甜味。

東門市場真的很多好吃的料理，這家硬派主廚的軟嫩料理 給的不只是食物的美味還有滿滿的懷舊記憶的時光，這的氛圍感都會想起從前的點點滴滴，下次再帶其他同事、朋友來享受美食。

【店家資訊】

👉硬派主廚的軟嫩料理-東門店

👉地址：新竹市中央路102巷10號

☎️訂位專線：03-5251323

營業時間：

11：30-14：00

17：00-21：30

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