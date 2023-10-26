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【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳，好吃又好拍-近捷運台北101世貿站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-10-26 16:45:50 Ruby說美食享受旅行 人氣：96
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：357篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：海灘叢林
place台北市信義區信義路五段18號
作者本次評價：
3.20
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg
位於台北的海灘叢林 A Beach 是唯一一家擁有沙灘式公園的餐飲酒館，

讓您在台北市市區內也能感受沙灘度假的氛圍。

在這個特殊的餐飲場所，您彷彿置身於叢林沙灘，非常適合與閨蜜或好友一起享受美食。

此外，餐廳還提供包場服務，在假日時，這裡通常難以訂位，是一家炙手可熱的餐飲酒館。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

Ruby讓壽星自己選餐廳請當月壽星妹妹吃飯，果然年輕人都會選網美餐廳，

Ruby之前就有聽說過這間餐廳，但一直都沒機會來，

趁著妹妹生日就來海灘叢林 A Beach探索他們的美食，並與大家分享體驗。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

前往海灘叢林A海灘非常方便，海灘叢林 A Beach不難找，

坐捷運到台北101世貿站3號出口右轉往後走。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

就可以看到海灘叢林 A Beach的手寫招牌，

下樓梯走就看到餐廳，其實不難找，對面就是101。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

海灘叢林 A Beach是允許帶毛小孩，但不能落地，由於地面上了砂石，

因此穿鞋或高跟鞋可能不太方便。建議穿著運動鞋或包覆腳部的鞋子，以確保安全。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

一進入海灘叢林A Beach的用餐環境，您會感受到截然不同的度假氛圍。

Ruby超想坐這區但很可惜並沒有被安排到這區用餐。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

 

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

度假風的氛圍，人造的叢林感覺，

好像是在有冷氣房的海灘用餐，桌椅增添了度假感。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

連廁所的門口都布置到，Ruby一直錯過，每一處的設計裝潢都別有用心。

 

 

 

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳


我們三個了點了這些菜，餐點的味道都還不錯，只有提拉米蘇，真的是滿失望的。

魚魚 $210
一份有5條，魚魚的外皮炸得酥脆，炸魚條裡面有起司，

可以擠上一點檸檬或旁邊的沾醬，味道更加提升許多。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

溫泉蛋松露蘑菇燉飯 $420

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳
燉飯有著豐富的奶油口感，加上溫泉蛋黃的絲滑，

松露風味的燉飯豐富的口感，松露的風味讓這道餐點味道很獨特。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

泰國風情海鮮義大利麵 $430
有一點可惜她們的義大利麵是粗的，Ruby個人比較喜歡細麵條，有剝好的蝦仁和中捲配料算是豐富多樣，

海鮮的新鮮和泰式的酸辣調味料，讓這道餐點有濃濃的泰式風味。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

普羅旺斯干貝海鮮披薩 $450
他們是自己手擀的餅皮還有一個大烤爐，這種烤出來的披薩最美味，

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

和連鎖店吃起來的風味就是不一樣。

干貝和蝦仁都給的滿大塊的，愛吃海鮮的絕對值得點來品嘗看看。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

優秀的巧克力脆片提拉米蘇 $250
唯一一道餐點令人非常失望，層次感沒有出來也沒有酒味也沒有巧克力本身的香味有一點可惜。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳
 

因為是慶生所以店家也招待一人一杯無酒精的特調飲料。

【信義區美食】海灘叢林 A Beach，度假海灘風的網美餐廳

整體來說海灘叢林 A Beach的餐點口味算是中規中矩，不會有太過於的驚艷美味，

Ruby看大家比較推的是他們家的炸雞翅和啤酒，現烤pizza還不錯，滿值得點的，

如果之後有機會Ruby也考慮包場慶祝特殊場合，這也是一個不錯的選擇。
 

【店家資訊】
👉海灘叢林 A Beach
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市信義區信義路五段18號B1
☎️02-2722-2324
⏰・週一：12:00－14:30（13:30最後點餐）
・中午：12:00－17:00（16:00最後點餐）
・晚上：18:00－23:00（21:30最後點餐）
🎩 每週六19:00－21:00魔術表演SHOW
 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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