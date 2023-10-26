這次來象園已經是不知道是第幾訪了，位於捷運文德站步行於15分鐘的象園咖啡內湖店，對面就是碧湖公園，吃完飯或是小朋友在等餐的時候可以帶出去放個電，是個很適合親子家庭來用的餐廳，店裡旁邊就有附有停車場，還有生日壽星優惠，壽星於生日的前後7天內（生日當天起算）來店內用餐，即贈送小象鬆餅！我原本以為只是意思意思送個ㄧ小隻但店家真的很夠意思，送了足足有三隻小象，跟正餐一樣份量，文末有完整菜單，
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象園咖啡內湖店店內環境
○法式黑松露海鮮麵$429+B套餐$129
○濕式熟成烤牛小排$565(含飲料可續杯）
○焦糖瑪奇朵咖啡$140
○熱情海洋$160
○生日優惠小象鬆餅
個人意見
象園咖啡內湖店完整菜單
象園咖啡內湖店
住址：台北市內湖區內湖路二段192號
電話：0227926080
營業時間:11：00~21：00
※3歲以上低消$200, 用餐限時2小時※
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象園咖啡內湖店店內環境
象園咖啡分為室內區和戶外區，室內明亮寬敝，室內則有一小區給小朋友活動的空間，坐在戶外區的家長可以坐在位子上看小朋友跑來跑去
之前本來有溜滑梯後來因為安全痁題，需要汰舊換新，還在等申請通過才可以安裝，但是這一片空地跟小象推車小朋友就可以玩的很開心了
○法式黑松露海鮮麵$429+B套餐$129
黑松露海鮮麵的蝦子就有三四隻還有蛤蜊，麵的份量也算足夠，吃起來帶點淡淡的奶油松露香
升級B套餐就多一個麵包還有一碗湯，麵包我選了紅莓乳酪帶點甜甜的味道，濃湯則選了海鮮巧達湯，小朋友都很喜歡
○濕式熟成烤牛小排$565(含飲料）
象園的早午餐是全天供應除了可以選擇搭配的麵包，附餐的飲料有八種選擇還可以無限續杯，這盤有牛小排還有蛋跟沙拉還有優格超豐盛，薯條跟麵包我都會分給小孩吃媽媽自已吃減醣餐
○焦糖瑪奇朵咖啡$140
看到菜單覺得很漂亮就點了，喝起來不會過甜，咖啡也不苦澀我蠻喜歡的
○熱情海洋$160
藍綠漸層的氣泡飲料十分美麗，飲用前記得先攪拌均勻，喝起來是百香果甜甜的味道很是清爽
○生日優惠小象鬆餅
只要生日的前後7天內（生日當天起算）憑證件就可以送一份有三隻小象的小象鬆餅裡面還有布丁，小象上面還綁著壽星名字的緞帶，小朋友超愛，小象可以搭配一旁附的奶油或是下面的巧克力粉，裡面的內餡還是麻糬，吃完真的很飽
個人意見
幾乎每年生日或跟朋友小孩聚會想不到要去那邊，都會安排來象園，雖然餐點略貴但食材豐富也美味，算吃的蠻飽的親子餐廳，還可以讓小孩子開心遊玩，然後假日有時候會客滿要記得提前訂位喔
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象園咖啡內湖店完整菜單