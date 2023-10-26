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台北，內湖︱文德站：象園咖啡家庭親子餐廳︱面碧湖公園生日壽星還送小象鬆餅還有好吃的早午餐

2023-10-26 16:54:57 洋洋的吃喝玩樂 人氣：101
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洋洋的吃喝玩樂

發表篇數：59篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：象園咖啡 elephant garden(內湖店)
phone02-2792-6080
place台北市內湖區內湖路二段192號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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LINE_ALBUM_象園_231019_1.jpg
這次來象園已經是不知道是第幾訪了，位於捷運文德站步行於15分鐘的象園咖啡內湖店，對面就是碧湖公園，吃完飯或是小朋友在等餐的時候可以帶出去放個電，是個很適合親子家庭來用的餐廳，店裡旁邊就有附有停車場，還有生日壽星優惠，壽星於生日的前後7天內（生日當天起算）來店內用餐，即贈送小象鬆餅！我原本以為只是意思意思送個ㄧ小隻但店家真的很夠意思，送了足足有三隻小象，跟正餐一樣份量，文末有完整菜單，
我的IG還有大象巧克力的抽獎活動別忘了來參加
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FB:https://www.facebook.com/carina0429
IG:https://www.instagram.com/eat.fun.buy

 

文章索引
象園咖啡內湖店店內環境
○法式黑松露海鮮麵$429+B套餐$129
○濕式熟成烤牛小排$565(含飲料可續杯）
○焦糖瑪奇朵咖啡$140
○熱情海洋$160
○生日優惠小象鬆餅
個人意見
象園咖啡內湖店完整菜單

 




象園咖啡內湖店
住址：台北市內湖區內湖路二段192號
電話：0227926080
營業時間:11：00~21：00
※3歲以上低消$200, 用餐限時2小時※
線上訂位

檢視較大的地圖

象園咖啡內湖店店內環境
象園咖啡分為室內區和戶外區，室內明亮寬敝，室內則有一小區給小朋友活動的空間，坐在戶外區的家長可以坐在位子上看小朋友跑來跑去
LINE_ALBUM_象園_231019_2.jpg
台北，內湖︱文德站：象園咖啡家庭親子餐廳︱面碧湖公園生日壽星
象園店內環境.jpg
之前本來有溜滑梯後來因為安全痁題，需要汰舊換新，還在等申請通過才可以安裝，但是這一片空地跟小象推車小朋友就可以玩的很開心了
LINE_ALBUM_象園_231019_16.jpg

○法式黑松露海鮮麵$429+B套餐$129
黑松露海鮮麵的蝦子就有三四隻還有蛤蜊，麵的份量也算足夠，吃起來帶點淡淡的奶油松露香
象園_法式黑松露海鮮麵.jpg
LINE_ALBUM_象園_231019_4.jpg
升級B套餐就多一個麵包還有一碗湯，麵包我選了紅莓乳酪帶點甜甜的味道，濃湯則選了海鮮巧達湯，小朋友都很喜歡
紅莓乳酷.jpg
LINE_ALBUM_象園_231019_6.jpg

○濕式熟成烤牛小排$565(含飲料）
象園的早午餐是全天供應除了可以選擇搭配的麵包，附餐的飲料有八種選擇還可以無限續杯，這盤有牛小排還有蛋跟沙拉還有優格超豐盛，薯條跟麵包我都會分給小孩吃媽媽自已吃減醣餐
濕式敦成烤牛小排.jpg
LINE_ALBUM_象園_231019_5.jpg

○焦糖瑪奇朵咖啡$140
看到菜單覺得很漂亮就點了，喝起來不會過甜，咖啡也不苦澀我蠻喜歡的
_象園_焦糖瑪奇朵咖啡.jpg

○熱情海洋$160
藍綠漸層的氣泡飲料十分美麗，飲用前記得先攪拌均勻，喝起來是百香果甜甜的味道很是清爽
象園_熱情海洋.jpg

○生日優惠小象鬆餅
只要生日的前後7天內（生日當天起算）憑證件就可以送一份有三隻小象的小象鬆餅裡面還有布丁，小象上面還綁著壽星名字的緞帶，小朋友超愛，小象可以搭配一旁附的奶油或是下面的巧克力粉，裡面的內餡還是麻糬，吃完真的很飽
LINE_ALBUM_象園_231019_12.jpg

LINE_ALBUM_象園_231019_3.jpg

個人意見
幾乎每年生日或跟朋友小孩聚會想不到要去那邊，都會安排來象園，雖然餐點略貴但食材豐富也美味，算吃的蠻飽的親子餐廳，還可以讓小孩子開心遊玩，然後假日有時候會客滿要記得提前訂位喔

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象園咖啡內湖店完整菜單
_象園_焦糖瑪奇朵咖啡.jpg

台北，內湖︱文德站：象園咖啡家庭親子餐廳︱面碧湖公園生日壽星
台北，內湖︱文德站：象園咖啡家庭親子餐廳︱面碧湖公園生日壽星
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台北，內湖︱文德站：象園咖啡家庭親子餐廳︱面碧湖公園生日壽星
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象園咖啡 elephantgarden內湖店
 
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