這間好美在哪裡？ 新竹美食越開越美！

聽說，台積電員工也超愛來這邊用餐，真的有傳說中的這麼厲害嗎？

之前也常跑新竹，竟然不曉得在寶山裡有著這麼一個好地方，在狗友推薦後，立馬來了個半日遊

我們差點找不到這間店……..【夏沐語茶餐館】隱身在寶山二期擴建基地裡，擁有超美峇里島式villa風格造景，

戶外大片庭院，可以說是一間超寬敞的庭院景觀餐廳

餐廳旁邊就設有專屬停車場，附近的路邊也有停車格，停車很方便

而它最棒的地方，當然就是可以帶毛小孩一同前來這個優點啦！

不僅有高採光的玻璃屋設計，還有超氣派的接待大廳可以美拍，漂亮的環境讓視覺空間變的寬敞舒適

有兩層樓，座位還滿多的，二樓有4個包廂，多人聚餐很適合唷

菜單〜想吃什麼？來看一下菜單囉！

從港式點心、經典熱炒、風味主食、湯品、時令蔬菜到甜點，共有超過50道餐點可以選擇，掃描QR CODE就可以點餐

【1/4燒鴨-上庄】

隱藏版菜色價格420元，這道菜色是沒有在MENU裡，服務人員詢問我們是否要點這道菜色，

說是每日限量的菜色，今天我們居然吃到了，真是太幸運了

燒鴨可選鴨腿或鴨胸，鴨皮油亮亮的，看著就好吃〜

鴨皮薄脆，口感不油膩，鴨肉質表現極優，一點也不乾柴近似蜜汁般的口感，紮實多汁又有鴨油的香氣

真的好吃〜 難怪限量太晚來就賣光啦.......

【糖醋鮮魚片】

鮮紅的糖醋醬緊緊依偎在金黃炸魚片上，酸甜開胃的醬汁，小孩大人的最愛

不過，不知道是使用哪種魚肉，吃起來略有小硬，可惜我家就比較不愛這種口感

【上海小湯包】

爆漿小籠包，小心燙口！

湯包蒸好一上桌，要趁熱盡快吃

輕輕咬破包子的外皮，皮薄、餡嫩，吸吮湯汁，汁多且鮮美，一口吃進肚子裡超滿足的啊〜

【港式蘿蔔糕】

還可以吃得到蘿蔔絲一絲一絲的口感，裡頭的臘腸豐富有層次與鮮味，糕體口感很柔軟

本身調味濃郁，入口即化的口感，不需要沾醬就很有味道

他們家的港式蘿蔔糕，算是最好吃的蘿蔔糕沒有之一，珊媽很喜歡還買生的回家，推薦必點這道

【月亮蝦餅】

超厚！！！夾在手上簡直就像蛋糕一樣！

「蝦」爆了！內餡真的是滿滿的蝦仁

一口咬下，金黃香酥的外皮，厚實飽滿的內餡，滿滿Q彈的蝦仁，蝦肉有夠扎實飽滿，每一口都是滿滿蝦的幸福感〜

【XO干炒牛河】

油亮的乾炒牛河，鍋氣十足，豆芽菜、韭黃增加了整體口感的豐富性

軟Q的河粉充分吸飽主廚秘調醬汁，口感絕佳，牛肉鹹香鮮嫩，吃起來清爽不油膩，火炒夠味讓人一口接一口

【梅汁燴排骨】

香鹹中帶有著獨特的天然梅子香氣，果肉與香氣和排骨完美融合〜

而且排骨能輕鬆脫骨且口感軟嫩，帶點酸甜真得好開胃，如果配上一碗熱騰騰的白飯，保證馬上吃光光

【金沙中卷】

金沙中卷這道菜也是台菜熱炒10大必點項目

中卷鮮美包覆著鹹蛋黃，鹹中帶著淡淡的鹹蛋黃香，開胃涮嘴〜

最特別的是，裡面還有地瓜，地瓜鬆綿甜口，裹上鹹蛋黃沙沙的口感，入口咀嚼起來，有著不同層次的鹹香美味

【百合蘆筍】

油亮亮的蘆筍、百合、蘋婆果協調配色光看就令人賞心悅目〜

蘆筍有著鮮嫩的口感，配上爽脆、厚實的百合，無肉不歡也能品嘗到清爽口感

【清炒大豆苗】

大豆苗有獨特味道，炒蒜頭香氣四溢

豆苗是這個季節我最喜歡的蔬菜，清甜，口感很好

【豆沙芝麻球】

吃港式飲茶必點的小點心「芝麻球」，也是我的最愛〜

這炸的圓滾滾的豆沙芝麻球超級推，紅豆泥內餡吃起來甜而不膩，口感軟Q香酥有嚼勁

一口接一口，保證愛不釋口！

小珊珊碎碎念：

用餐環境很美 ，氛圍很舒服，真的是約會聚餐吃飯的好地方，他們還有提供包廂的用餐空間！

每一道都讓我好驚艷，好喜歡啊〜下次去新竹寶山一定還會再訪

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【Info】

夏沐語茶餐館

地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段179-9號

營業時間：每週二公休

週一至週四 11:00-15:00/週五-週日 11:30~15:00&17:00~21:00

訂位專線：03-5191689

線上訂位：夏沐語茶餐館 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

粉絲專頁：夏沐語港式點心園

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