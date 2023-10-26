這間好美在哪裡？新竹美食越開越美！
聽說，台積電員工也超愛來這邊用餐，真的有傳說中的這麼厲害嗎？
之前也常跑新竹，竟然不曉得在寶山裡有著這麼一個好地方，在狗友推薦後，立馬來了個半日遊
我們差點找不到這間店……..【夏沐語茶餐館】隱身在寶山二期擴建基地裡，擁有超美峇里島式villa風格造景，
戶外大片庭院，可以說是一間超寬敞的庭院景觀餐廳
餐廳旁邊就設有專屬停車場，附近的路邊也有停車格，停車很方便
而它最棒的地方，當然就是可以帶毛小孩一同前來這個優點啦！
不僅有高採光的玻璃屋設計，還有超氣派的接待大廳可以美拍，漂亮的環境讓視覺空間變的寬敞舒適
有兩層樓，座位還滿多的，二樓有4個包廂，多人聚餐很適合唷
菜單〜想吃什麼？來看一下菜單囉！
從港式點心、經典熱炒、風味主食、湯品、時令蔬菜到甜點，共有超過50道餐點可以選擇，掃描QR CODE就可以點餐
【1/4燒鴨-上庄】
隱藏版菜色價格420元，這道菜色是沒有在MENU裡，服務人員詢問我們是否要點這道菜色，
說是每日限量的菜色，今天我們居然吃到了，真是太幸運了
燒鴨可選鴨腿或鴨胸，鴨皮油亮亮的，看著就好吃〜
鴨皮薄脆，口感不油膩，鴨肉質表現極優，一點也不乾柴近似蜜汁般的口感，紮實多汁又有鴨油的香氣
真的好吃〜難怪限量太晚來就賣光啦.......
【糖醋鮮魚片】
鮮紅的糖醋醬緊緊依偎在金黃炸魚片上，酸甜開胃的醬汁，小孩大人的最愛
不過，不知道是使用哪種魚肉，吃起來略有小硬，可惜我家就比較不愛這種口感
【上海小湯包】
爆漿小籠包，小心燙口！
湯包蒸好一上桌，要趁熱盡快吃
輕輕咬破包子的外皮，皮薄、餡嫩，吸吮湯汁，汁多且鮮美，一口吃進肚子裡超滿足的啊〜
【港式蘿蔔糕】
還可以吃得到蘿蔔絲一絲一絲的口感，裡頭的臘腸豐富有層次與鮮味，糕體口感很柔軟
本身調味濃郁，入口即化的口感，不需要沾醬就很有味道
他們家的港式蘿蔔糕，算是最好吃的蘿蔔糕沒有之一，珊媽很喜歡還買生的回家，推薦必點這道
【月亮蝦餅】
超厚！！！夾在手上簡直就像蛋糕一樣！
「蝦」爆了！內餡真的是滿滿的蝦仁
一口咬下，金黃香酥的外皮，厚實飽滿的內餡，滿滿Q彈的蝦仁，蝦肉有夠扎實飽滿，每一口都是滿滿蝦的幸福感〜
【XO干炒牛河】
油亮的乾炒牛河，鍋氣十足，豆芽菜、韭黃增加了整體口感的豐富性
軟Q的河粉充分吸飽主廚秘調醬汁，口感絕佳，牛肉鹹香鮮嫩，吃起來清爽不油膩，火炒夠味讓人一口接一口
【梅汁燴排骨】
香鹹中帶有著獨特的天然梅子香氣，果肉與香氣和排骨完美融合〜
而且排骨能輕鬆脫骨且口感軟嫩，帶點酸甜真得好開胃，如果配上一碗熱騰騰的白飯，保證馬上吃光光
【金沙中卷】
金沙中卷這道菜也是台菜熱炒10大必點項目
中卷鮮美包覆著鹹蛋黃，鹹中帶著淡淡的鹹蛋黃香，開胃涮嘴〜
最特別的是，裡面還有地瓜，地瓜鬆綿甜口，裹上鹹蛋黃沙沙的口感，入口咀嚼起來，有著不同層次的鹹香美味
【百合蘆筍】
油亮亮的蘆筍、百合、蘋婆果協調配色光看就令人賞心悅目〜
蘆筍有著鮮嫩的口感，配上爽脆、厚實的百合，無肉不歡也能品嘗到清爽口感
【清炒大豆苗】
大豆苗有獨特味道，炒蒜頭香氣四溢
豆苗是這個季節我最喜歡的蔬菜，清甜，口感很好
【豆沙芝麻球】
吃港式飲茶必點的小點心「芝麻球」，也是我的最愛〜
這炸的圓滾滾的豆沙芝麻球超級推，紅豆泥內餡吃起來甜而不膩，口感軟Q香酥有嚼勁
一口接一口，保證愛不釋口！
小珊珊碎碎念：
用餐環境很美，氛圍很舒服，真的是約會聚餐吃飯的好地方，他們還有提供包廂的用餐空間！
每一道都讓我好驚艷，好喜歡啊〜下次去新竹寶山一定還會再訪
推薦給喜歡帶著毛小孩一起外出的拔麻
【Info】
夏沐語茶餐館
地址：新竹縣寶山鄉雙園路二段179-9號
營業時間：每週二公休
週一至週四 11:00-15:00/週五-週日 11:30~15:00&17:00~21:00
訂位專線：03-5191689
線上訂位：夏沐語茶餐館 | 立即訂位！inline 線上訂位預約
粉絲專頁：夏沐語港式點心園
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