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[ 青埔食記 ] 中壢區◆大園區◇青埔高鐵特區◆ 京食京日|青埔早餐店推薦 | 青埔吐司、捲餅專賣店

2023-10-26 20:41:11 湯勺 人氣：103
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窩客好文

湯勺

發表篇數：251篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：京食京日
phone09-6680-8868
place桃園市中壢區永能路189號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 青埔食記 ] 中壢區◆大園區◇青埔高鐵特區◆ 京食京日|

青埔早午餐店京食京日，鄰近在中壢青埔青塘園附近，周遭有停車格

也有附近停車場，停車很便利

京食京日是十月份重新出發，餐點主打山形吐司與捲餅，還有刈包...等可以選擇

其實勺勺也是第一次來用餐，自己一個人想吃的太多也無法一次滿足[ 青埔食記 ] 中壢區◆大園區◇青埔高鐵特區◆ 京食京日|

店內空間寬敞明亮，也有面向店外的吧台桌，還有三人圓桌、兩人位

也附有寶寶餐椅，所以帶孩子來真的很便利

[ 青埔食記 ] 中壢區◆大園區◇青埔高鐵特區◆ 京食京日|

菜單

有山形吐司、漢堡、蛋餅、捲餅、刈包、麵食、小點、飲品

吐司無法提供切邊與切幾等分的服務

[ 青埔食記 ] 中壢區◆大園區◇青埔高鐵特區◆ 京食京日|

鮮奶茶

飲品甜度無法更變，每日一杯鮮奶茶是活力來源~

[ 青埔食記 ] 中壢區◆大園區◇青埔高鐵特區◆ 京食京日|

玉米雞蓉粥

其實每次帶孩子去早餐店都不知道該點什麼

京食京日提供粥品就立馬點給Neo吃

[ 青埔食記 ] 中壢區◆大園區◇青埔高鐵特區◆ 京食京日|

裡面配料有玉米、火腿、雞蛋、雞蓉

[ 青埔食記 ] 中壢區◆大園區◇青埔高鐵特區◆ 京食京日|

老闆娘還幫寶寶準備了兒童餐具，真的很貼心~ 

把熱熱的粥裝進來冷卻的更快速~~

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宮保雞丁麵+半熟蛋

麵類可以選擇單點或加蛋，半熟蛋煎的是太陽蛋~~

很常去早餐點要半熟蛋都是破掉的，京食京日的蛋讓我很滿意

[ 青埔食記 ] 中壢區◆大園區◇青埔高鐵特區◆ 京食京日|

而且醬汁吸附再麵條之中，真的很夠味

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低脂培根蛋餅

使用低脂的培根少了一個油脂香味，可能比較健康??? 

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我蠻喜歡他們煎的餅皮，不會過於酥脆，勺勺比較不太愛酥脆的外皮 

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麥克雞塊

忘記把它倒出來，早餐必配

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Neo吃雞塊吃的很認真，家裡附近又多了一家早、午餐店真棒!

不得要來說老闆娘實在太親切了！笑容真的是100分的那種

看見小朋友前來用餐都會主動告知餐點裡有加什麼，小朋友是否可以吃...要不要換口味之類

忘了拍幫老公外帶的山形吐司，老公說吐司真好吃，下次我要來吃吃看

雖然就是早餐店，但絕對是會100%回訪的店家，推薦給大家

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店家資訊

京食京日

地址: 桃園市中壢區永能路189號

電話:0966 808 868

營業時間 07:30-14:30

臉書: https://www.facebook.com/profile.php?id=100082967810420

 

 

文章標籤

京食京日 青埔美食 青埔餐廳 青埔早午餐 青埔親子 青埔早餐 中壢早餐 大園早餐 青塘園附近早午餐 京食京日菜單 青埔國中早餐店
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