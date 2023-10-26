我爸媽現在經常吃素，為了陪爸媽一起吃吃飯，我家會安排每週一天是吃素日，一餐吃進滿滿的新鮮蔬菜，每次吃完覺得身心淨空，是不一樣的美味體驗！

一般來說，傳統素食店的蔬食會比較高油高鹽，所以我們更偏愛素食火鍋，感覺用涮的更健康！

最近我們的愛店是這家「貍偷聚門鍋物」，我老婆和她姐妹聚餐時挖掘的，覺得湯頭多樣化，湯頭也有下功夫，是值得品嚐的味道！菜盤蔬食種類也是很多元、新鮮，還能搭配不同火鍋湯底，怎麼吃也吃不膩！很符合我們家的需求，立刻就加入家庭餐廳口袋名單！

▼吃過很多次了，這篇就集結起來和大家一起分享，主要是分享素食鍋，湯頭真的有很多種口味選擇，有16種湯頭可以做素食鍋！

店長跟我們介紹了可以做素食鍋物或是奶素鍋物，打勾的是可以做素食的，寫奶的就是奶素。

貍偷聚門鍋物：店面環境

店址在住宅區裡，安靜不紛擾，內用環境寬敞、桌數多，很適合親友聚會、同事聚餐等等活動。唯一缺點是不好停車，建議開車者可以停在外面大馬路的停車位，再走進來大約步行3-5分鐘；或是騎機車停店門口前面。

▼吃美食當然要打卡！拿出手機發現這裡訊號不太好，店家有提供wifi，有需要的話可以連。

▼點餐方式：選湯底→選主食→選附餐。

▼蜜茶/飲用水，可以自行取用。

▼醬料區。

▼單點花茶（芙蘿拉精品茶）。可以搭配花物素食鍋，整個人沉浸在花朵芬芳裡，有浪漫！

▼素食鍋菜盤

左邊大菜盤是基礎標配，只要有點火鍋皆附一盤。可以看到照片，蔬菜種類很豐富，有菜葉類、菇類等等季節時蔬。

右邊則是素食鍋可以任選小菜盤或精選火鍋料盤。加上大菜盤，整體來說份量還滿剛好的。

▼附餐可選白飯/王子麵/冬粉。

貍偷聚門鍋物：湯頭介紹

🔸奶香花香桂花鮮奶湯（奶素）

使用食用級的有機桂花，配上濃醇香的鮮奶湯底，吃完口腔滿是淡雅桂花香，整個人彷彿走在秋天的桂花樹林中。

🔸浪漫爆棚玫瑰鮮奶湯（奶素）

整鍋漂浮著滿滿的有機玫瑰花，我老婆說她的少女心也跟著飄起來了！濃郁卻爽口的鮮奶湯底，每一口都帶出馥郁的玫瑰花香，越吃越浪漫！

🔸番茄紅了！田園番茄湯（素食）

用番茄罐費工熬煮出來的湯頭，可以吃到番茄塊，越煮越濃郁，喝到後面有像義式番茄湯，配上羅勒葉的香氣，酸酸甜甜完全正中我老婆的口味。

🔸瑪哈印度咖哩湯（奶素）

印度咖哩湯底香濃微辣，我最喜歡將所有蔬菜放進去，讓咖哩味道越煮越浸透，每口吃起來充滿濃厚的咖哩香料風味，非常誘人食慾！

🔸眷村傳承剝皮辣椒湯（素食）

加了一整罐剝皮辣椒！！味道非常足夠，濃郁但吃起來是很清爽的辣，會讓人越吃越上癮！連蔬菜涮出來也充滿濃濃的剝皮辣椒風味。

🔸食療溫補不老藥膳湯（素食）

這是我爸媽喜歡的湯頭，他們說湯頭喝完很暖胃也不會燥熱，中藥包是店家自己搭配的而非市售，整鍋含藥包一起燉煮，味道很濃郁，基本上不用沾醬就很夠味。

🔸正宗台式酸白菜湯（素食）

酸口人的最愛！同樣的夠酸、夠濃郁，而且酸味很天然，酸中帶甘甜，涮出來的蔬菜襯得特別鮮甜，湯當然也是喝到見底！

🔸老少鹹宜黃金南瓜湯（素食）

香甜的南瓜湯頭，一撈還有南瓜纖維，感覺就是真材實料，用整顆南瓜下去熬煮出來的湯頭，不說大人，連我家小朋友都很喜歡，說吃起來甜甜的、很順口！

如果喜歡吃鍋、又喜歡喝湯、又想多吃蔬食，我覺得「貍偷聚門鍋物」是非常好的選擇！不僅湯頭濃郁，煮出來的蔬食充滿滋味，還給很多原型食物，湯頭口味選擇多，讓天天吃蔬食也能吃不膩！吃得健康也吃得開心，很推薦大家來吃看看！

貍偷聚門鍋物

地址：台南市東區崇善路205巷5號

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:30

電話：0906 864 643

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064094882729



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