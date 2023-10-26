台中平價千層蛋糕、生日蛋糕推薦｜2度C Ni Guo 倪菓手作千層蛋糕、彌月蛋糕（豐原店）

以前有陣子瘋狂地到處找好吃的千層蛋糕，

單塊千層蛋糕價格從百元到數百元都有，範圍很大，

而且每間的千層蛋糕口感差異很大，

台中豐原這間2度C Ni Guo是我吃過CP值最高的千層蛋糕，

每個口味都很有特色，各有千秋，款款好吃，

我個人推薦原味跟巧克力口味，

當然！如果你是抹茶控，那也不能錯過，

抹茶的香氣，不苦也不甜膩，相當耐吃！

2度C Ni Guo 倪菓手作千層蛋糕、彌月蛋糕在台中是連鎖店家，

目前有四間門市，我們去的是豐原店，

皆僅提供外帶服務，無法內用。

店裝簡簡單單，深藍色冷藏櫃，擺滿了蛋糕。

2度C Ni Guo 倪菓手作販售千層蛋糕、生日蛋糕、彌月蛋糕為主。

他們家有綜合千層的優惠價格，有可以拼成整顆8吋的蛋糕，

所以非常的熱門，是需要事先預訂的喔！！

剛好有客人來取貨，借拍了一張，

這個價格真的是讓人太驚艷了！！！！

綜合8吋千層 $1300

綜合8吋為隨機6種口味，每種口味各2片，

也可以預訂整顆同口味，一樣記得至少提前五天，

數量有限，先預訂才不會撲空捏！

綜合千層 $430

2度C NI GUO熱銷4片裝千層組合，單片換算下來不到$110，超級划算的~

不過口味是固定的不能選擇，每個禮拜都會更換口味。

法式香草千層 $120

法式香草千層上面是長頸鹿斑紋圖案，

每一層餅皮都是我愛的柔軟口感，

自製香草醬搭配清爽鮮奶油，薄薄層層堆疊，

完全是我的❤，清爽不甜膩的蛋香，超級好吃！！！

酸甜檸檬千層 $130

酸甜度適中，檸檬的香氣尾韻迷人，

也是表現很優秀的口味。

宇治抹茶千層 $130

先說我個人對抹茶是沒有特別愛的，

但是2度C Ni Guo的這款抹茶千層卻讓人很驚艷，

選用日本進口宇治抹茶，抹茶的清香宜人，

沒有苦澀感，也不會甜膩，非常耐吃～

斑馬巧克力千層 $120

用糖粉及巧克力粉製作出斑馬紋路，

在奶油內層還夾了甘納許巧克力豆，

可可香濃郁不會厚重，實在是非常好吃！

豐原店有一個小小的窗邊吧檯座位，提供給來買蛋糕的客人使用，

當天剛好沒其他客人需要，因為真的太想吃千層蛋糕了，

徵求店家同意後直接在店內吃起來XD.

在旁邊看我拍照就一直按耐不住想吃的孩子，

一直問說我可以吃嗎？！

給了她原味千層，老實說她不是愛吃蛋糕的小孩，

除非真的是很好吃，不然她都是吃兩口嚐到味道就喊停的人，

不誇張，真的是一口接一口沒停的！！

清香芋頭 $300

另外還帶了一個家人喜歡的芋泥蛋糕回去當伴手禮分享，

（因為車程關係這種比起千層蛋糕比較耐放一些）

整顆八吋當生日蛋糕的話很划算，

芋泥充滿香氣，還帶些微綿密的顆粒口感，

戚風蛋糕意外的鬆軟，相當好吃呢！！

2度C Ni Guo 倪菓手作的千層蛋糕是我近期吃過最喜歡的，

是台中平價千層蛋糕、生日蛋糕的首選推薦唷~

文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。

2度C Ni Guo 倪菓手作千層蛋糕、彌月蛋糕

官網：https://www.niguocake.com.tw/

粉絲團：https://www.facebook.com/2NiGuo

訂購方式

1⃣LINE訂購 https://reurl.cc/8ZmZM

2⃣私訊臉書小編訂購

【公益店資訊】

🕐 營業時間：13:00 – 20:00 (每週一公休)

🏠 台中市南屯區公益路二段675號

☎ (04)2380-0960

【逢甲店資訊】

🕐 營業時間：14:30-22:00 (每週一公休)

🏠 台中市西屯區福星路607號(LaNew對面)

☎ (04)2452-1661

【豐原店資訊】

🕐 營業時間 : 12:30-20:00 (每週一公休)

🏠 台中市豐原區博愛街29號（太平洋對面）

☎ (04)2526-6889

倪菓幽靈手作千層蛋糕烘焙坊后里總店

后里總店訂購取貨LINE訂購：https://goo.gl/EV7QTP

地址：台中市后里區復興街63號

電話：04-25585595

時間：12:30~20:30週一店休

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