台中平價千層蛋糕、生日蛋糕推薦｜2度C Ni Guo 倪菓手作千層蛋糕、彌月蛋糕（豐原店）
以前有陣子瘋狂地到處找好吃的千層蛋糕，
單塊千層蛋糕價格從百元到數百元都有，範圍很大，
而且每間的千層蛋糕口感差異很大，
台中豐原這間2度C Ni Guo是我吃過CP值最高的千層蛋糕，
每個口味都很有特色，各有千秋，款款好吃，
我個人推薦原味跟巧克力口味，
當然！如果你是抹茶控，那也不能錯過，
抹茶的香氣，不苦也不甜膩，相當耐吃！
2度C Ni Guo 倪菓手作千層蛋糕、彌月蛋糕在台中是連鎖店家，
目前有四間門市，我們去的是豐原店，
皆僅提供外帶服務，無法內用。
店裝簡簡單單，深藍色冷藏櫃，擺滿了蛋糕。
2度C Ni Guo 倪菓手作販售千層蛋糕、生日蛋糕、彌月蛋糕為主。
他們家有綜合千層的優惠價格，有可以拼成整顆8吋的蛋糕，
所以非常的熱門，是需要事先預訂的喔！！
剛好有客人來取貨，借拍了一張，
這個價格真的是讓人太驚艷了！！！！
綜合8吋千層 $1300
綜合8吋為隨機6種口味，每種口味各2片，
也可以預訂整顆同口味，一樣記得至少提前五天，
數量有限，先預訂才不會撲空捏！
綜合千層 $430
2度C NI GUO熱銷4片裝千層組合，單片換算下來不到$110，超級划算的~
不過口味是固定的不能選擇，每個禮拜都會更換口味。
法式香草千層 $120
法式香草千層上面是長頸鹿斑紋圖案，
每一層餅皮都是我愛的柔軟口感，
自製香草醬搭配清爽鮮奶油，薄薄層層堆疊，
完全是我的❤，清爽不甜膩的蛋香，超級好吃！！！
酸甜檸檬千層 $130
酸甜度適中，檸檬的香氣尾韻迷人，
也是表現很優秀的口味。
宇治抹茶千層 $130
先說我個人對抹茶是沒有特別愛的，
但是2度C Ni Guo的這款抹茶千層卻讓人很驚艷，
選用日本進口宇治抹茶，抹茶的清香宜人，
沒有苦澀感，也不會甜膩，非常耐吃～
斑馬巧克力千層 $120
用糖粉及巧克力粉製作出斑馬紋路，
在奶油內層還夾了甘納許巧克力豆，
可可香濃郁不會厚重，實在是非常好吃！
豐原店有一個小小的窗邊吧檯座位，提供給來買蛋糕的客人使用，
當天剛好沒其他客人需要，因為真的太想吃千層蛋糕了，
徵求店家同意後直接在店內吃起來XD.
在旁邊看我拍照就一直按耐不住想吃的孩子，
一直問說我可以吃嗎？！
給了她原味千層，老實說她不是愛吃蛋糕的小孩，
除非真的是很好吃，不然她都是吃兩口嚐到味道就喊停的人，
不誇張，真的是一口接一口沒停的！！
清香芋頭 $300
另外還帶了一個家人喜歡的芋泥蛋糕回去當伴手禮分享，
（因為車程關係這種比起千層蛋糕比較耐放一些）
整顆八吋當生日蛋糕的話很划算，
芋泥充滿香氣，還帶些微綿密的顆粒口感，
戚風蛋糕意外的鬆軟，相當好吃呢！！
2度C Ni Guo 倪菓手作的千層蛋糕是我近期吃過最喜歡的，
是台中平價千層蛋糕、生日蛋糕的首選推薦唷~
文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主。
2度C Ni Guo 倪菓手作千層蛋糕、彌月蛋糕
官網：https://www.niguocake.com.tw/
粉絲團：https://www.facebook.com/2NiGuo
訂購方式
1⃣LINE訂購 https://reurl.cc/8ZmZM
2⃣私訊臉書小編訂購
【公益店資訊】
🕐 營業時間：13:00 – 20:00 (每週一公休)
🏠 台中市南屯區公益路二段675號
☎ (04)2380-0960
【逢甲店資訊】
🕐 營業時間：14:30-22:00 (每週一公休)
🏠 台中市西屯區福星路607號(LaNew對面)
☎ (04)2452-1661
【豐原店資訊】
🕐 營業時間 : 12:30-20:00 (每週一公休)
🏠 台中市豐原區博愛街29號（太平洋對面）
☎ (04)2526-6889
后里總店訂購取貨LINE訂購：https://goo.gl/EV7QTP
地址：台中市后里區復興街63號
電話：04-25585595
時間：12:30~20:30週一店休
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