海廢食堂老闆的開店故事，也是許多落腳於此的人的故事，

從台北科技業光鮮亮麗，卻沒日沒夜的的生活，

偶然來到小島上休假、擺攤，愛上了島，就義無反顧的開了一間店。

我覺得正是因為曾經歷過這樣的生活，

所以整間店都精準符合忙碌的人，對理想的放鬆生活的想像。







從野銀爬上一座有點喘的斜坡開始，

掛著隨性的招牌、藍色鐵皮的海廢食堂出現在眼前。

蘭嶼沒有自己的垃圾焚化爐，唯一的垃圾掩埋場在旺季時幾乎天天爆滿，那些無法被清理、沒有妥善分類的垃圾，最終可能就成為海洋廢棄物。

關心海洋議題的食堂老闆，認為自己與這些廢棄物一樣沿海而居、依賴著海洋生存，

所以取名「海廢」，海廢在這裡化身成店內裝飾、創作靈感與元素，

商品收入的5%將於每季捐給海洋環境保護相關團體。

店內有兩隻超爆可愛的貓貓！！！！

黑貓是Wawa（大海的意思），米色是Miyoyo（出去玩的意思），

都是毛色柔亮、腳步和儀態很Chill的可愛貓貓，

可能會直接佔據你的桌子，但其實應該是你佔到他曬太陽的位置。



▲會來嚕你、可以拍一下屁屁的Wawa，但拍太多下他會生氣，好有原則。

▲氣勢登場的Miyoyo。





▲原來我原本坐的位置是他看風景的位置>v<

中午的主餐只有供應冷麵

主餐都有附一杯冰的高山烏龍茶。

▲和風檸香烏龍冷麵 $220

▲焙煎胡麻烏龍冷麵 $220

兩款都是口感較軟、好入口的烏龍麵，醬都很清爽，像高級版的涼麵！好適合夏天炙熱的蘭嶼。

吃飽飯，黑貓Wawa已經在沙發上睡了第二輪，

在食堂中暖色燈光、家常料理、偶爾附有貓貓的空間，

就是城市人對海島最嚮往的安身空間。







附上中午的菜單

📍海廢食堂

台東縣蘭嶼鄉124號

0910-754708

11:00-14:30，17:30-19:30

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（攝影/美食/住宿 ）

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