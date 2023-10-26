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爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

2023-10-26 21:58:20 草西 人氣：98
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窩客好文

草西

發表篇數：31篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：海廢食堂
place台東縣蘭嶼鄉124號124號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

海廢食堂老闆的開店故事，也是許多落腳於此的人的故事，
從台北科技業光鮮亮麗，卻沒日沒夜的的生活，
偶然來到小島上休假、擺攤，愛上了島，就義無反顧的開了一間店。
我覺得正是因為曾經歷過這樣的生活，
所以整間店都精準符合忙碌的人，對理想的放鬆生活的想像。


 

從野銀爬上一座有點喘的斜坡開始，
掛著隨性的招牌、藍色鐵皮的海廢食堂出現在眼前。

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

蘭嶼沒有自己的垃圾焚化爐，唯一的垃圾掩埋場在旺季時幾乎天天爆滿，那些無法被清理、沒有妥善分類的垃圾，最終可能就成為海洋廢棄物。
關心海洋議題的食堂老闆，認為自己與這些廢棄物一樣沿海而居、依賴著海洋生存，
所以取名「海廢」，海廢在這裡化身成店內裝飾、創作靈感與元素，
商品收入的5%將於每季捐給海洋環境保護相關團體。

 

 

店內有兩隻超爆可愛的貓貓！！！！
黑貓是Wawa（大海的意思），米色是Miyoyo（出去玩的意思），
都是毛色柔亮、腳步和儀態很Chill的可愛貓貓，
可能會直接佔據你的桌子，但其實應該是你佔到他曬太陽的位置。

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂
▲會來嚕你、可以拍一下屁屁的Wawa，但拍太多下他會生氣，好有原則。

 

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

▲氣勢登場的Miyoyo。
 

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂
▲原來我原本坐的位置是他看風景的位置>v<

 

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

 

 

 

中午的主餐只有供應冷麵
主餐都有附一杯冰的高山烏龍茶。

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

▲和風檸香烏龍冷麵 $220
▲焙煎胡麻烏龍冷麵 $220
兩款都是口感較軟、好入口的烏龍麵，醬都很清爽，像高級版的涼麵！好適合夏天炙熱的蘭嶼。

 

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

 

吃飽飯，黑貓Wawa已經在沙發上睡了第二輪，
在食堂中暖色燈光、家常料理、偶爾附有貓貓的空間，
就是城市人對海島最嚮往的安身空間。
 

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂
爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

 

附上中午的菜單

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

 

 

 

📍海廢食堂
台東縣蘭嶼鄉124號
0910-754708
11:00-14:30，17:30-19:30
FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/woojufai/
IG：https://www.instagram.com/lanyu_woojofai/

 

 

爬上看得到海的斜坡，吃碗清爽系烏龍冷麵｜蘭嶼｜海廢食堂

主要更新地點為IG @rtyuiop22223

https://www.instagram.com/rtyuiop22223/

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草西

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嗨我草西啦； 喜歡旅行/攝影/春天和秋天， 有一點拖延病。
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