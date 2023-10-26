每次地圖上臨時起意造訪的店家

對我來說常常能獲得比專程拜訪的體驗更令人印象深刻

不知道是不是因為事前沒有抱持很大的期望值讓人比較好被滿足

Salt也是一家我在地圖上找周邊的甜點店時的發現

附近有武聖夜市可以吃完甜點後去吃正餐

剛好也離之前住過的Oinn Hotel & Hostel Tainan 巷弄潮旅不遠

老宅的門面很復古精緻

讓我想起奶奶老家的眷村模樣

室內的光線以自然光為主

灰黑色系的極簡現代感跟老屋的復古氛圍有著鮮明對比

水泥牆面增添了點工業風格的無機質感

漂亮的吧檯作業區清一色以淺灰至深黑的色系為主

機器設備採用黑色系更顯專業度

二樓是主理人的私人空間不開放

漂亮的灰綠洗石階梯跟些許擺設馬上讓質感升級

店內的架上簡單陳列多款單品咖啡豆

可以選擇購買豆子或是掛耳包

以樹枝為支架懸掛布巾畫作彷彿藝廊展覽一般獨特

開水與眾多書籍都提供客人自由取用或閱讀

深處的空間格局格外開闊

通過窄窄的走廊後豁然開朗

真的就像在藝廊展演空間內享受美食的感覺

落地窗後藏著很有禪意侘寂感樹枝與陶壺

天井空間鋪上碎石後成了立體的藝術作品

空間雖大但座位之間有著很足夠的空間保有自我的天地

就像牆壁也是素色大量留白更有意境

幸運入座的位置是超可愛的一人座位

老件家具格外有韻味風情

Salt店內用餐規定不接待一組3位以上的團體

針對拍照也有相關規則需要大家互相尊重遵守

菜單的邊緣故意做成不規則手撕感很藝術

有許多義式咖啡跟單品手沖選項

茶飲也有提供很多選擇

除了紅綠茶之外還有無咖啡因的國寶茶

所有飲料的價位都在150元上下的常見定價

每日甜點非固定沒有印在菜單上

直接到櫃台就可以看到當日提供的項目

品項不多但樣樣都精采

咖啡奶凍 TWD140

事先看過網路介紹對salt很特色的咖啡奶凍非常有興趣

黑白配色跟整間店的冷調很呼應

聽到咖啡奶凍我自己直覺想到一整塊的咖啡凍淋上牛奶或鮮奶油

但salt是顛倒常規以整杯純白的奶凍加上頂部的咖啡液

反向思考非常有特色

黑咖啡的成熟苦澀與軟綿馥郁奶味的奶凍互相平衡

奶凍感覺融合鮮奶油與鮮奶不會太油感

又有點像Affrogato的冰淇淋換成固體凍狀口感

個人建議奶凍與咖啡液混合一口吃

單吃奶凍本身的話尾韻還是會稍稍有點微膩

青森蘋果冰美式 TWD150

一上桌就有撲鼻而來的蘋果清香非常驚艷

輕抿一口是清爽淡雅的果香

感覺蘋果汁比咖啡更像主角

在尾韻比較能感受到咖啡的果酸輕盈感

salt有種孤高清冷的氛圍但又會在小地方非常可愛令人會心一笑

獨特的氛圍跟美好的甜點咖啡創造一個魔幻的下午時光

雖然地點稍微偏離市區鬧區中心依舊很值得來體驗

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/05/29

花費: TWD290(蘋果冰美式+咖啡奶凍各1)

salt. 珈琲 · 菓子

IG

13:00-18:00

公休日: 週一至週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes ((加收10元)

有無限時: Yes(客滿90分鐘)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 700 台南市中西區文和街156號



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