每次地圖上臨時起意造訪的店家
對我來說常常能獲得比專程拜訪的體驗更令人印象深刻
不知道是不是因為事前沒有抱持很大的期望值讓人比較好被滿足
Salt也是一家我在地圖上找周邊的甜點店時的發現
附近有武聖夜市可以吃完甜點後去吃正餐
剛好也離之前住過的Oinn Hotel & Hostel Tainan 巷弄潮旅不遠
老宅的門面很復古精緻
讓我想起奶奶老家的眷村模樣
室內的光線以自然光為主
灰黑色系的極簡現代感跟老屋的復古氛圍有著鮮明對比
水泥牆面增添了點工業風格的無機質感
漂亮的吧檯作業區清一色以淺灰至深黑的色系為主
機器設備採用黑色系更顯專業度
二樓是主理人的私人空間不開放
漂亮的灰綠洗石階梯跟些許擺設馬上讓質感升級
店內的架上簡單陳列多款單品咖啡豆
可以選擇購買豆子或是掛耳包
以樹枝為支架懸掛布巾畫作彷彿藝廊展覽一般獨特
開水與眾多書籍都提供客人自由取用或閱讀
深處的空間格局格外開闊
通過窄窄的走廊後豁然開朗
真的就像在藝廊展演空間內享受美食的感覺
落地窗後藏著很有禪意侘寂感樹枝與陶壺
天井空間鋪上碎石後成了立體的藝術作品
空間雖大但座位之間有著很足夠的空間保有自我的天地
就像牆壁也是素色大量留白更有意境
幸運入座的位置是超可愛的一人座位
老件家具格外有韻味風情
Salt店內用餐規定不接待一組3位以上的團體
針對拍照也有相關規則需要大家互相尊重遵守
菜單的邊緣故意做成不規則手撕感很藝術
有許多義式咖啡跟單品手沖選項
茶飲也有提供很多選擇
除了紅綠茶之外還有無咖啡因的國寶茶
所有飲料的價位都在150元上下的常見定價
每日甜點非固定沒有印在菜單上
直接到櫃台就可以看到當日提供的項目
品項不多但樣樣都精采
咖啡奶凍 TWD140
事先看過網路介紹對salt很特色的咖啡奶凍非常有興趣
黑白配色跟整間店的冷調很呼應
聽到咖啡奶凍我自己直覺想到一整塊的咖啡凍淋上牛奶或鮮奶油
但salt是顛倒常規以整杯純白的奶凍加上頂部的咖啡液
反向思考非常有特色
黑咖啡的成熟苦澀與軟綿馥郁奶味的奶凍互相平衡
奶凍感覺融合鮮奶油與鮮奶不會太油感
又有點像Affrogato的冰淇淋換成固體凍狀口感
個人建議奶凍與咖啡液混合一口吃
單吃奶凍本身的話尾韻還是會稍稍有點微膩
青森蘋果冰美式 TWD150
一上桌就有撲鼻而來的蘋果清香非常驚艷
輕抿一口是清爽淡雅的果香
感覺蘋果汁比咖啡更像主角
在尾韻比較能感受到咖啡的果酸輕盈感
salt有種孤高清冷的氛圍但又會在小地方非常可愛令人會心一笑
獨特的氛圍跟美好的甜點咖啡創造一個魔幻的下午時光
雖然地點稍微偏離市區鬧區中心依舊很值得來體驗
最後附上簡單的用餐資訊:
用餐日期:2022/05/29
花費: TWD290(蘋果冰美式+咖啡奶凍各1)
salt. 珈琲 · 菓子
13:00-18:00
公休日: 週一至週四
有無服務費: No
有無Wifi: Yes
有無插座: Yes ((加收10元)
有無限時: Yes(客滿90分鐘)
低消限制: 每人一杯飲品
多元支付: 否
可否訂位: 否
地址: 〒 700 台南市中西區文和街156號
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