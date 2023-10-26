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高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子《 日式和菓子專賣店》~台塑王氏昆仲公園門市

2023-10-26 23:16:00 chaoerh小昭 人氣：116
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：28篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 前鎮區

造訪商家：豆荳伊の菓_烤醬糰子
phone09-3299-1900
place高雄市前鎮區中山三路39號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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封6.jpg

 

常路過台塑王氏昆仲公園(免門票)

位於近高雄捷運獅甲站1號出口

這次特地安排帶孩子來走走

因天候因素活動市集竟然取消

在園區內用餐後到 豆荳伊の菓吃日式甜點

店內的裝潢為道地日本塌塌米的設計

光這環境就令人想駐足停留

小芯芯第一個舉手說想  「 內用 

原本只想外帶烤糰子,最後就入座內用

老闆的烤糰子餐車,不定時會出現高雄市集景點喔!

烤糰子也是和菓子的其中一項

豆荳伊の菓內用也能吃的到烤糰子

 

門口佈景有濃厚日本風格

日本茶室庭園出現的飛石及石燈籠都有

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

外帶區有提供烤醬糰子

鹹甜口味皆有,共12種口味可選擇

價位70~110元

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

等待時間可以拍拍照

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

白QQ的糰子炙烤過香氣迷人

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

夜晚的氛圍與白天不同

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

用餐環境

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

最近去美濃DIY紙傘後,對傘特別有感覺

這把紅紙傘凸顯出日本韻味,搭配日式風格裝潢格外醒目

也可以選擇在這品茶湯及甜點唷~(位子就比較小一點)

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

店家很用心布置每個角落,四處可見日本的代表物

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

櫃檯也擺放很多糰子模型

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

連琥珀糖也有販售

琥珀糖是近幾年日本流行,外觀像寶石的和菓子

成分為混合寒天即砂糖...等材料,

利用砂糖風乾後結晶的特性,才有寶石般的外觀

豐富多彩的顏色及晶瑩剔透的色澤成為網紅糖果

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

店內空間其實不大,約7~8組客人

分為塌塌米區及一般座位區

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

長輩不好盤坐,就建議坐一般座位區

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

榻榻米區

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

迷你可愛的障子門營造出隔間氛圍

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

這樣場景令小昭想到多年去日本吃的和室風懷石料理

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

菜單的設計頗有質感

有烤糰子、茶湯類、、部分菜單竟漏拍

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

和菓子介紹

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

一菓一茶可折抵20元

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

也可預購回家自己DIY

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

點餐結帳後,會拿到取餐呼叫器,

等取餐鈴響起至櫃台取餐

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

 水信玄餅 ~100元

日本玄米餅演變而來,外觀如透明水晶,也稱雨滴蛋糕

其實就是果凍~圓形球狀就稱為水信玄餅

店家採用日本京都的玄餅粉製作,不是一般寒天粉或果凍粉之類喔!

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

淋上黑糖糖漿,撒上黃豆粉就可食用

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

 抹茶 ~180元

之前體驗手刷熱抹茶,這次也來喝看看抹茶

店家選用宇治茶湯、一保堂、小三園系列茗茶,

所以價位比較高一些

了解日本文化的人會知道茶道精神一期一會是莊重又繁瑣程序

亭主從選賓客和菓子，賓客前的点前(刷茶)...等

連抹茶、茶碗、茶道具都很講究,還有連喝抹茶也有步驟喔!

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

一杯的份量不多,附贈羊羹點心

抹茶整體順口,淡淡海苔香並帶點輕薄的茶香苦澀味

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

 黑糖糰子 ~110元

糰子跟麻糬看似很像,其實是不太像喔!

麻糬是把蒸過的糯米搗至米粒完全消失,

而糰子是由硬米粉製成,口味口感皆不同

內用價位比外帶糰子貴30元,內用算是套餐多了一杯焙茶

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

糰子口感Q彈不黏牙,黑糖醬汁再搭配黃豆粉,

趁熱吃更能吃出糰子本身的米香, 微焦的表皮讓糰子口感更豐富

整體超美味~小芯芯讚不絕口💯

一直說年底去日本時一定要吃道地日本糰子

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

 紅豆糰子 ~110元

一直猶豫選擇抹茶跟紅豆口味

最後由紅豆勝出

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

厚實的紅豆泥,還多了小黃花點綴

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

大家都搶著吃,一下子就吃完囉

看來我們家吃甜點的實力不容小覷...應該多點一份自己享用

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

 上生菓子 ~170元

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

美麗的凜菊和菓子,標準的16瓣

無鮮豔的顏色而是淡淡的4種漸層顏色,

上頭多了金箔點綴,彷彿像是優雅樸素中帶貴氣

成了精美絕倫的食藝作品

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

小芯芯拿起黑文字切和菓子,迫不及待想品嘗

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

和菓子需小口小口細細品嘗,

再搭配抹茶或煎茶才是最佳方式

細緻綿密的白豆泥,微酸百香果風味,女孩子最愛的口味

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

享用茶品甜點後,記得自助將餐盤拿到返卻口歸放

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

夜晚的店門口

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

可以拿巨大的糰子模型~拍照留念打卡

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子~台塑王氏昆仲公園門市

 

日本甜點華麗又精緻,果然是台灣人的最愛

內用環境簡直完美呈現日本風格,

未來一定成為網美們的打卡熱點

烤團子現場吃超美味,小孩子回家後還念念不忘

大家到台塑王氏昆仲公園，千萬別錯過這家囉~👍

 

高雄-豆荳伊の菓_烤醬糰子《 日式和菓子專賣店》~台塑王氏昆,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 豆荳伊の菓_烤醬糰子
  • FB
  • 0932 991 900
  • 11:00~20:00 
  • 周一周二公休
  • 高雄市前鎮區中山三路39號 (台塑三巷15號)


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀:

高雄-平凡五金行 《 歲時亭和菓子•生乳齋》~北高店

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