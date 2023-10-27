每個人心中都會有一種百吃不膩的食物，像菲姐就是可以每天都吃麵的人。這間位於住家附近的麵店，菲姐回訪N次，老街麵店的所有麵類及滷味，味道維持得很棒，不管何時來用餐味道都一樣美味！這裡不僅有販售麵類，也有暢銷的滷肉飯可選擇！

老街麵店-用餐環境

大家可以看看之前 菲姐5月來用餐的食記

真的是不管何時來用餐

所有餐點品質都維持得一模一樣

實在很厲害

這也是讓菲姐一直持續回訪的原因之一

這裡的用餐環境一樣充滿喜氣感

店家感覺很喜歡這些年節裝飾

別有一番風味

吃麵時還可以看新聞

讓大家不會太無聊

簡單的用餐座位

就是很傳統的店面

這些桌子看起來都充滿了歲月的痕跡

也承載了許多人在這裡用餐的回憶

老街麵店-菜單

老街麵店主要就是販售麵類

滷肉飯是附屬的料理

不過它也是很暢銷的

蠻多人點來吃

菲姐徹底被店家的榨菜肉絲麵圈粉

幾乎每次來都吃一樣的口味

如果改天有吃其他口味

再拍起來與大家分享

老街麵店-餐點分享

榨菜肉絲麵(白細麵)

滷味小菜一盤

榨菜肉絲麵以榨菜為特色

每一碗的榨菜就是這麼爆量

榨菜的鹹酸風味為湯頭增添了一種獨特風味

讓湯頭的層次感更為明顯又好喝

就是這個美味湯頭

特別是在寒冷的天氣中

湯頭的熱氣和鮮美讓人感到溫暖和滿足

這裡的榨菜肉絲麵

是屬於客家風味的版本

所以有著客家美食的強烈香氣

真的令人愛不釋手

吃過久久無法忘懷

麵條彈性佳帶點Q度

吃起來相當順口

每一口的口感都很滿足愉悅

像照片這個是小碗的份量

以女生的食量這樣是剛好的

可以吃很飽

如果是男生來這裡用餐

建議可點大份的

保證一碗就能吃得飽

來這裡用餐吃麵時一定要搭配滷味

這也是菲姐的標配

因為它的滷味也滷得很入味

而且上桌時每一樣滷味都是熱呼呼的

吃起來更加分

雖然醬油膏看似淋了很多

感覺會很鹹

不過店家的醬油膏有特別挑選過

實際吃起來是不會過鹹的

菲姐覺得鹹度剛剛好

來這裡用餐建議要拿一些店家自製的醬油辣椒醬

來沾滷味吃

或是加到麵裡吃都可以

實在很開心住家附近就有這麼好吃又平價的麵店

如果有來龍潭遊玩的朋友

可以來嘗試看看

體驗道地的客家風味麵食

也歡迎大家跟我分享你心目中的家常麵食店

老街麵店-店家資訊

店名：老街麵店

地址：桃園市龍潭區龍元路106號

營業時間：週日-週二11:00-20:00

公休日：週三週四

電話：0911-192586