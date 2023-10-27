最近在新竹美食圈最轟動的消息，就是前陣子台北國際牛肉麵節獲得金牌冠軍的癮自在，得獎消息一出這間店馬上被排爆，每天11:30 營業前就開始出現排隊人龍，店內坐位不多，想吃真的要有排隊的心理準備。他們的牛肉麵是使用稀有的腱子心肉，肉質緊實有Q度，紅燒湯頭濃郁有層次受到不少老饕喜愛。

開車可停附近大潤發停車場或光華市民活動中心旁公有停車場。

▲這天平日早上10:30就跑來了，還好還沒開始排隊。當天第二組人就進去沒拍到排隊的畫面...失職了XD。

▲因人手短缺，目前店內無外帶服務，店內也無廁所，當日供應的品項都貼在門口。

▲癮自在菜單：牛肉麵有紅燒與清燉兩種，店家11:30開始發放號碼牌，最近的活動是每日造訪前20名顧客，可享金牌牛肉麵第二碗半價的優惠，活動詳請請閱臉書官網。

▲這座金牌獎盃就放在櫃台上，新竹之光得之不易阿！

▲醬料台提供酸菜、辣椒醬等調味料、免洗餐具、重複性使用餐具和兒童餐具。

▲酸菜吃起來口感偏軟少了點脆度，酸度剛剛好，辣椒醬還蠻香的。

▲店內座位不多，與鄰桌稍微較緊密，還好走道空間大不會有太壅擠的感覺。

▲店內設置回收台，吃完需自行回收餐具廚餘。

▲牆上畫了一頭牛介紹腱子心肉的部位，原來一頭牛只有兩顆腱子心，怪不得如此珍貴。

▲冰櫃內有各式小菜可選，拿完小菜再至櫃台結帳。

▲小菜40元：小菜我們點了豬肝和豆乾組合，豬肝肉質軟嫩，使用麻油和薑片提味非常香阿！

▲紅燒厚切牛肉麵 235元：這碗就是傳說中的金牌得獎牛肉麵，沒有其它配菜只有簡單的蔥花點綴，這就是厲害牛肉麵的真實力，湯頭辣度小辣，有濃濃的椒香味，喝起來非常順口完全不會有嗆鼻的感覺。

▲麵條是拉麵麵條，軟硬適中，充分的吸附湯頭辣油吃起來非常香阿！

▲腱子心肉質緊實有Q度，跟以前我常吃到的軟爛口感不同，帶筋的部位需要稍微花點力氣才能咬斷。



雞蛋糕短評：最近的得獎牛肉麵，連平日都要排隊，當日來店前20名享第二碗金牌牛肉麵半價優惠，老闆很親切，牛肉使用腱子心部位口感較為緊實，肉質整體算軟嫩，湯頭有濃郁的椒香味。



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



癮‧自在美食資訊：

地址：新竹市北區光華街102號

電話：0958901453

官網：癮‧自在

營業時間：11:30~14:00、17:00~20:00(周三公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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