知名連鎖美式餐廳貳樓又來桃園設分店了，這次選在華泰名品城，讓我們逛街之餘還可以享受美食，這次的風格具現代科技感，把紐約時代廣場直接搬進來，讓我們用顛倒的視角欣賞奇幻曼哈頓，搭配LED燈帶，讓人目眩神移，超夢幻的，彷佛進入電影"全面啟動"場景，在裡面用餐，彷彿來到了神秘的鏡中世界。

貳樓桃園華泰店：顛倒建築帶你進入神秘的反轉世界。

想像一下上面懸吊一座反轉的城市，發現頭上居然都是摩天大樓，上下顛倒的兩個世界，將曼哈頓城市放入內部的建築，這設計也太有創意了～

一進入餐廳就被這奇異的景象給吸引，感覺將整個世界都給反轉了～

萬聖節最新活動：尖叫餓樓

地點就在桃園華泰名品城一期3樓。

小朋友有專屬的餐具，還非常貼心附圖畫紙可以畫畫。

招牌必點：歐式麵包盤100元，可無限續，附黑糖奶油，CP值超高。

招牌必點：橙香法式丹麥舒肥雞430元，貳樓經典熱銷橙香丹麥，獨家研發法式吐司外鬆內軟，雞肉採用低溫熟成烹調，健康又美味。

點早午餐，能享用咖啡、紅茶、奶茶、雪碧、可樂、熱檸檬果萊姆茶等不限種類，無限續杯

萬聖節限定：大俠愛你漢堡堡280元，有萬聖節特製的甜點，實在太有創意了。

萬聖節限定：吃光光雞肉蛋包飯290元，感覺份量不少，還有飽足感。

熱帶水果優格碗300元，上面有綜合燕麥、季節水果、優格和椰子粉、香蕉、芭樂攪拌在一起成藍色，也太酷了吧～

3樓看出去的風景，還可以看到機捷行駛。

生日只要加入會員，送你價值200元的4吋生日蛋糕，還幫你插上蠟燭，超有誠意。

招牌必點：強的200元，4吋樓招牌巧克力蛋糕與香濃起司餡。

中午到大江新開的八色烤肉mini店

小菜可任選兩樣。

招牌必點：八色烤肉258元，經典招牌八色烤肉有人蔘、花草、大蒜、咖哩等八種口味任選一種。

韓式醬淋牛五花240元。

月亮蝦餅、烤雞翅90元

大江購物中心在一樓中庭打造Metrowalk Green house。

Second Floor 貳樓桃園華泰店：桃園市中壢區春德路189號一期3樓；營業時間：11:00-21:00

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