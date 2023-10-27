為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園新開餐廳【貳樓桃園華泰店】秒飛紐約時代廣場/進入電影場景顛倒奇幻曼哈頓/生日送你誠意滿滿的4吋蛋糕

桃園新開餐廳【貳樓桃園華泰店】秒飛紐約時代廣場/進入電影場景顛倒奇幻曼哈頓/生日送你誠意滿滿的4吋蛋糕

2023-10-27 08:50:02 大海愛上藍天 人氣：99
share
窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1506篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Second Floor 貳樓桃園華泰店
phone03-2877-633
place桃園市中壢區春德路189號3樓
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

IMG_4081.JPG

知名連鎖美式餐廳貳樓又來桃園設分店了，這次選在華泰名品城，讓我們逛街之餘還可以享受美食，這次的風格具現代科技感，把紐約時代廣場直接搬進來，讓我們用顛倒的視角欣賞奇幻曼哈頓，搭配LED燈帶，讓人目眩神移，超夢幻的，彷佛進入電影"全面啟動"場景，在裡面用餐，彷彿來到了神秘的鏡中世界。

大IMG_2560.jpeg

貳樓桃園華泰店：顛倒建築帶你進入神秘的反轉世界。

大IMG_2576.jpeg 大IMG_2575.jpeg

想像一下上面懸吊一座反轉的城市，發現頭上居然都是摩天大樓，上下顛倒的兩個世界，將曼哈頓城市放入內部的建築，這設計也太有創意了～

大IMG_2571.jpeg 大IMG_2572.jpeg

一進入餐廳就被這奇異的景象給吸引，感覺將整個世界都給反轉了～

大IMG_2502.jpeg 大IMG_2504.jpeg

萬聖節最新活動：尖叫餓樓

大IMG_2513.jpeg

地點就在桃園華泰名品城一期3樓。

大IMG_2527.jpeg 大IMG_2529.jpeg

大IMG_2935 (1).jpeg大IMG_2587.jpeg

大IMG_2532.jpeg

大IMG_8369.jpeg

小朋友有專屬的餐具，還非常貼心附圖畫紙可以畫畫。

大IMG_2545.jpeg

招牌必點：歐式麵包盤100元，可無限續，附黑糖奶油，CP值超高。 

大IMG_2546.jpeg

招牌必點：橙香法式丹麥舒肥雞430元，貳樓經典熱銷橙香丹麥，獨家研發法式吐司外鬆內軟，雞肉採用低溫熟成烹調，健康又美味。

大IMG_8376.jpeg

點早午餐，能享用咖啡、紅茶、奶茶、雪碧、可樂、熱檸檬果萊姆茶等不限種類，無限續杯

大IMG_2541.jpeg大IMG_2543拷貝.jpeg

大IMG_2552.jpeg

萬聖節限定：大俠愛你漢堡堡280元，有萬聖節特製的甜點，實在太有創意了。

大IMG_2553.jpeg

萬聖節限定：吃光光雞肉蛋包飯290元，感覺份量不少，還有飽足感。

大IMG_2555.jpeg

熱帶水果優格碗300元，上面有綜合燕麥、季節水果、優格和椰子粉、香蕉、芭樂攪拌在一起成藍色，也太酷了吧～

大IMG_2548.jpeg 大IMG_2550.jpeg

大IMG_2556.jpeg大IMG_2542.jpeg

大IMG_2570.jpeg 大IMG_2573.jpeg 

大IMG_2561.jpeg 大IMG_2567.jpeg

3樓看出去的風景，還可以看到機捷行駛。

大IMG_2564拷貝.jpeg

大IMG_8384拷貝.jpeg

生日只要加入會員，送你價值200元的4吋生日蛋糕，還幫你插上蠟燭，超有誠意。

大IMG_2581.jpeg大IMG_2966 (1).jpeg

招牌必點：強的200元，4吋樓招牌巧克力蛋糕與香濃起司餡。

大IMG_8386.jpeg

大IMG_2588.jpeg大IMG_2792.jpeg

大IMG_2968.jpeg  

大IMG_2497.jpeg

 

 

大IMG_2452.jpeg

中午到大江新開的八色烤肉mini店

大IMG_2454.jpeg

小菜可任選兩樣。

大IMG_2459.jpeg

招牌必點：八色烤肉258元，經典招牌八色烤肉有人蔘、花草、大蒜、咖哩等八種口味任選一種。

大IMG_8336.jpeg

韓式醬淋牛五花240元。

大IMG_2456.jpeg

大IMG_8337.jpeg

月亮蝦餅、烤雞翅90元

大IMG_2455.jpeg大IMG_2462.jpeg

大IMG_2852.jpeg 大IMG_2855 (1).jpeg

大IMG_2863.jpeg 大IMG_2865.jpeg

大IMG_2472.jpeg 大IMG_2878.jpeg

大IMG_8347.jpeg

大江購物中心在一樓中庭打造Metrowalk Green house。

大IMG_8352.jpeg 大IMG_2911 (1).jpeg

大IMG_2926 (1).jpeg大IMG_2494.jpeg

Second Floor 貳樓桃園華泰店：桃園市中壢區春德路189號一期3樓；營業時間：11:00-21:00

大IMG_4339.jpeg

2023桃園最新打卡景點|桃園巿兒童美術館青埔館|超美純白Z字形空中廊道|觀景台居高臨下欣賞青塘園最佳視角|綠意繚繞的藝術山丘斜坡 

大IMG_4340.jpeg  

桃園浪漫約會景點|航空港360景觀旋轉餐廳|竹圍海水浴場|復興航棧綠洲|桃園大園看海看飛機美食輕旅行 

IMG_4082.JPG

桃園萬聖城2023│魔幻廚房│一起來品嚐暗黑美食│桃園萬聖城必拍十大場景│夜晚驚嚇指數百分百│來桃園感受不一樣的萬聖節 

大IMG_9764.jpeg

2023桃園新景點|青禾藝術公園|赤牛稠埤|必拍浮雲亭螺旋水門|景觀優美環湖步道|桃園親子休閒好去處 

桃機好好玩【星巴克二航廈5F門市】隱身於桃園機場北側觀景台旁/桃園唯一可以看海看飛機起降的星巴克門巿/南北側觀景台/不用出國也可以享受出國度假樂趣 

桃園浪漫約會景點|航空港360景觀旋轉餐廳|竹圍海水浴場|復興航棧綠洲|桃園大園看海看飛機美食輕旅行 

桃園大溪水岸新亮點|山豬湖生態親水園區|環湖景觀步道平緩好走|環境清幽怡然自得|星空草原地景藝術|適合全家大小出遊 

2023桃園大溪最新景點|中庄吊橋欣賞大漢溪的河階之美|中庄調整池玻璃棧道|山豬湖生態園區|全台最長的懸索式吊橋|桃園超夯打卡景點 

桃園大溪新開餐廳【粥大福】每日現煮的蔬菜雞湯/吃碗暖粥享福氣/內用油條、辣菜脯、紅茶無限自取/大溪粥品專賣店 

2023桃園新景點|桃園首座無圍牆博物館|大溪木藝生態博物館|大溪警察局宿舍群|免費親子空間|鳳飛飛故事館|六廿四故事館|感受不一樣的大溪老街 

2023桃園最新打卡點│桃園市圖書館新總館│一整層專屬兒童親子區│大片落地窗絕美舒適景觀座位區│桃園親子共遊最佳去處    

桃園大溪|中庄調整池景觀平台|透明玻璃棧道|限時限量開放|桃園隱藏版天空步道|桃園最新爆紅打卡景點2020 

桃園最新落羽松秘境【月眉人工濕地生態公園】桃園版雲山水│超美超夢幻水漾森林│水中倒影鏡面如畫│桃園最佳賞松盛地 

北部火鍋特輯|精選22家火鍋|北部必吃火鍋|吃到飽火鍋推薦|火鍋懶人包|推薦CP值高聚餐好去處 

桃園藝文特區美食懶人包|桃園商業午餐|桃園早午餐|桃園在地人推薦CP值高餐廳美食 

2022桃園夢幻打卡景點|漫天飛舞風鈴廊道|桃園神社良緣祈願祭|千里姻緣一線牽|免出國在台就能感受日本風鈴祭 

桃園好好玩|2022桃園最新打卡景點|桃園景點懶人包|桃園景點旅遊推薦 

桃園CP值高登山步道|虎嶺迎風步道|忠烈祠步道|桃園神社鯉魚流光祭|打卡新亮點五彩繽紛鯉魚旗海 

桃園免費看飛機【復興航棧觀景台】吃麵包喝咖啡看飛機/桃園最新打卡點飛機觀景台/桃園看飛機新去處 

桃園最新玻璃屋餐廳【玫瑰左岸莊園餐酒館】桃園大溪景觀餐廳/河景第一排的歐式城堡建築/超好拍浪漫歐風莊園 

桃園看夜景最佳去處|虎頭山環保公園新風貌|360度觀景平台|免費欣賞百萬夜景|桃機一號超吸睛|開車直達絕美景觀台 

桃園餐廳特輯2022|情人節約會餐廳|桃園新開餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處 

文章標籤

大江八色烤肉mini 貳樓桃園華泰店 Second Floor 貳樓桃園華泰店 貳樓華泰店 貳樓桃園 華泰名品城貳樓 桃園新開餐廳 華泰名品城餐廳 青埔美食
創作者介紹
創作者 大海愛上藍天 的頭像
大海愛上藍天

大海愛上藍天旅遊日記分享




檢舉
share
chevron_left

嘉義玻璃屋景觀餐廳│蓋婭莊園克洛絲的花園│歐

花蓮新開森林系景觀餐廳【山下陳涼】同時擁有無

chevron_right
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

桃機好好玩【星巴克二航廈5F門市】隱身於桃園機場北側觀景台旁/桃園唯一可以看海看飛機起降的星巴克門巿/南北側觀景台/不用出國也可以享受出國度假樂趣

 大海愛上藍天

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog

龍潭平價美食【二堂頭鴨肉飯】超浮誇極品鴨腿飯每日限量/招牌必點爆醬炸蛋/沙發馬鈴薯樂園

 大海愛上藍天
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1506篇

儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
作者的其它文章
同類據點
京食京日 照片

京食京日

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
Eat here 吃這 炭火土司 早午餐 照片

Eat here 吃這 炭火土司 早午餐

4.10 (2人評鑑)

區域：桃園市平鎮區
物汪窩友善早午餐 照片

物汪窩友善早午餐

3.80 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區
丄青初食桃園店 照片

丄青初食桃園店

4.68 (2人評鑑)

區域：桃園市桃園區
More Burger 墨爾漢堡 照片

More Burger 墨爾漢堡

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up