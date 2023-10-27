來到花蓮，就是要去海邊喝咖啡吃美食。台11線最新海景餐廳，居然還有泰式料理可選，試營運就造成轟動，同時坐擁無敵海景和巴里島風度假氛圍，店家採預約制，建議想去的朋友可以先預約，低消350元，餐點精緻美味還有精緻擺盤，讓你可以一邊欣賞看海景一邊吃海鮮喝咖啡，真的超級無敵幸福，為花蓮最新網美森林系景觀餐廳。

山下陳涼從窗戶外看出去的美景～找一天來這裡享受南亞風情度假氛圍

免出國~來花蓮享受濃濃峇里島風情 ，來這裡可以短暫遠離塵囂，享受偷閒慵懶的感覺～

山度空間最新餐廳"山下陳涼"，故名思議在山度空間山下，邀請你來山下乘涼。享受悠閒度假的感覺。

庭院裡有大樹，可以在大樹下休憩，上面還有竹編燈飾，海景高腳座位區、洋傘座位區、到處都是美拍場景～影片分享

我們於試營運前往，供餐時間：11:30-15:00、17:00-18:30，其餘時段僅供應飲料，目前僅接受粉絲專頁私訊預約

山下陳涼位在山度空間入口旁，可將車停放在山度空間招牌上來兩側或台11線兩側白線。

2023/11/9正式開幕，2023/10/31-11/8店休，周二周三公休，別跑空了，採預約制，每個月25號十點起開放後一個月整個月的預訂。

最新DM，實際DM以店家為主。用餐時段每人低消350元。

茶水自取，不收服務費，孩童120公分以下免低消，用餐時間限時90分鐘，為寵物友善餐廳。

室內座位區，到處都充滿綠色植栽，在此用餐讓人覺得清新自然。

靠窗座位區還可欣賞戶外海景。

飲品90元起，咖啡100元，點套餐附90元飲品，超過可以補差額，CP值較高。

招牌必點：綠咖哩雞肉飯430元，雙色飯換麵包460元，哇！光擺盤就讓人驚豔，實際品嚐每道都讓人讚不絕口。

招牌必點：瑪沙曼燉牛肉飯450元，雙色飯換麵包480元

除主餐和主食雙色飯外，套餐內附泰式檸檸蝦串2支，炸物、涼拌菜、蝦餅、水果為鳳梨還加上焦糖，超好吃的～

招牌必點：千層蝦餅有8片250元，如人數較少可以點金錢蝦餅2顆120元。

餐點不僅精緻美味，還擺盤超美的，讓人忍不住相機先食～

雙色飯為薑黃和蝶豆花，蝦子新鮮好剝殼，可以感覺到店家的用心。

整體用餐下來相當滿意，是間會讓人想一訪再訪的餐廳，下次想吃點不一樣的餐點可以來山下陳涼嚐鮮喔～

山下陳涼：花蓮縣壽豐鄉53號；營業時間：11:30-20:00（周二三公休）

花蓮最新打卡景點【花蓮星巴克理想門市】全台首座可以搭船童話版星巴克/坐擁湖光山色落羽松美景│超美超夢幻水上倒影│彷佛走入畫裡人間仙境

環島必遊景點花蓮站|三棧溪|玩味蕃樂園|花蓮看海秘境|魚刺人雞蛋糕咖啡館|清水斷崖觀景台|花蓮免費景點推薦

花蓮吉安民宿【格瀾伍德休閒民宿】平價奢華復古歐洲貴族別墅/擁有私人夢幻庭園和戲水池/兒童遊戲室/推薦花蓮CP值高民宿

花蓮玻璃屋餐廳【萊迦Lega早午餐】綠意盎然的療癒系早餐/有多達20幾種早午餐拼盤可選/花蓮CP值高早午餐推薦

文章標籤