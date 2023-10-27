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花蓮新開森林系景觀餐廳【山下陳涼】同時擁有無敵海景和峇里島風海景餐廳/招牌必點套餐400元起/擺盤精緻泰式料理/花蓮看海吃海鮮享受南亞風情度假氛圍

2023-10-27 08:59:37 大海愛上藍天 人氣：135
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1506篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：花蓮縣 > 壽豐鄉

造訪商家：山下陳涼
place花蓮縣壽豐鄉鹽寮村53號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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來到花蓮，就是要去海邊喝咖啡吃美食。台11線最新海景餐廳，居然還有泰式料理可選，試營運就造成轟動，同時坐擁無敵海景和巴里島風度假氛圍，店家採預約制，建議想去的朋友可以先預約，低消350元，餐點精緻美味還有精緻擺盤，讓你可以一邊欣賞看海景一邊吃海鮮喝咖啡，真的超級無敵幸福，為花蓮最新網美森林系景觀餐廳。

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山下陳涼從窗戶外看出去的美景～找一天來這裡享受南亞風情度假氛圍

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免出國~來花蓮享受濃濃峇里島風情 ，來這裡可以短暫遠離塵囂，享受偷閒慵懶的感覺～

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山度空間最新餐廳"山下陳涼"，故名思議在山度空間山下，邀請你來山下乘涼。享受悠閒度假的感覺。

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庭院裡有大樹，可以在大樹下休憩，上面還有竹編燈飾，海景高腳座位區、洋傘座位區、到處都是美拍場景～影片分享

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我們於試營運前往，供餐時間：11:30-15:00、17:00-18:30，其餘時段僅供應飲料，目前僅接受粉絲專頁私訊預約

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山下陳涼位在山度空間入口旁，可將車停放在山度空間招牌上來兩側或台11線兩側白線。

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2023/11/9正式開幕，2023/10/31-11/8店休，周二周三公休，別跑空了，採預約制，每個月25號十點起開放後一個月整個月的預訂。

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最新DM，實際DM以店家為主。用餐時段每人低消350元。

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茶水自取，不收服務費，孩童120公分以下免低消，用餐時間限時90分鐘，為寵物友善餐廳。

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室內座位區，到處都充滿綠色植栽，在此用餐讓人覺得清新自然。 

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靠窗座位區還可欣賞戶外海景。

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飲品90元起，咖啡100元，點套餐附90元飲品，超過可以補差額，CP值較高。

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招牌必點：綠咖哩雞肉飯430元，雙色飯換麵包460元，哇！光擺盤就讓人驚豔，實際品嚐每道都讓人讚不絕口。

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招牌必點：瑪沙曼燉牛肉飯450元，雙色飯換麵包480元

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除主餐和主食雙色飯外，套餐內附泰式檸檸蝦串2支，炸物、涼拌菜、蝦餅、水果為鳳梨還加上焦糖，超好吃的～

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招牌必點：千層蝦餅有8片250元，如人數較少可以點金錢蝦餅2顆120元。

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餐點不僅精緻美味，還擺盤超美的，讓人忍不住相機先食～

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雙色飯為薑黃和蝶豆花，蝦子新鮮好剝殼，可以感覺到店家的用心。

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整體用餐下來相當滿意，是間會讓人想一訪再訪的餐廳，下次想吃點不一樣的餐點可以來山下陳涼嚐鮮喔～

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山下陳涼：花蓮縣壽豐鄉53號；營業時間：11:30-20:00（周二三公休）

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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