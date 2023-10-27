桃園市區美食【Emily Says Cafe ·舒芙蕾實驗室】鹹食&義麵│咖啡甜點下午茶│舒芙蕾·司康·手作烘培

突然想吃軟嫩蓬鬆的厚舒芙蕾，搜尋到這家Emily Says Cafe ·舒芙蕾實驗室，

店家位置在市區、鄰近桃園觀光夜市附近巷弄內，屬於鬧中取靜的住宅地段，

主要販售現點現做舒芙蕾、手作司康、法式千層捲，熱鹹食、義式咖啡與飲品。

店家：Emily Says Cafe ·舒芙蕾實驗室 電話：0980-008518 營業時間： 週二至週日上午11:00-晚間20:30

週一固定公休/會有特殊公休日

最新消息與公告請見店家臉書 地址：桃園市桃園區大連四街46號 停車建議：Times桃園中正路停車場

舒芙蕾實驗室 食記介紹

周邊環境與餐點

雖然正在實行自我減醣飲食、但每週還是預留了時間可吃頓下午茶犒賞一番，

尤其是想像軟嫩濕潤、熱呼的厚實日式舒芙蕾入口即化感就已貪饞到垂涎三尺，

話不多說立馬開車前往，店家位置鄰近桃園觀光夜市、小街巷內住宅區一樓，

建議開車可停放在Times停車場(中正五街69號)，距離250公尺、步行過來不遠。

專賣舒芙蕾、飲品與簡餐，抵達時才剛營業不久、幸運成為第一組客人可拍空景照，

外區除了兩組可拆(併)四人桌座位外、還設置結帳櫃台(三張吧台椅)與開放式工作區。

主要負責飲品製作因此用餐過程中無油煙，看得出來工作器材擺放井然有序、不顯雜亂。

整體空間不大但整潔簡約，桌與桌保有間距互不影響，角落靠牆則有舒適沙發組，

另外闆娘掛在臉上的親切笑容讓初訪的我們留下極佳印象，心情好自然用餐愉快。

若獨訪的話、大片落地窗前的高腳椅位置通常是首選，遠離喧囂與浮躁，

擁有明亮視野又能賞街景，與他人保持距離，很適合沉浸在自我小世界。

不收服務費，筷子&湯匙與刀叉皆在架上請自取，貼心備有兒童餐具。

舒芙蕾實驗室 菜單

用餐須知

營業時間11:00-20:30/最後供餐20:00分。

當月壽星請訂位時告知，將贈送限定甜點。

低消為$200元，兒童90-140公分為$100元。

用餐時間限制120分鐘。

訂位保留十分鐘/餐現點現做請耐心等候。

餐點品項

舒芙蕾、舒芙蕾生乳磚、法式千層捲、手作司康，

美式軟餅乾，法式布蕾、鹹熱食、飲品、義式(手沖)咖啡、法國瑪黑茶。

新品上市

綜合水果優格舒芙蕾、明太子干貝義大利麵、和風海鮮烏龍麵、柚香咖啡，

有新增的品項相對也會有被淘汰的舊餐點，詢問得知已無製作生乳磚及軟餅乾。

結帳櫃台旁有手作甜點櫃，另外店家不時會在風禾公園參與市集擺攤活動，

除了禮拜一固定公休、當月特殊公休日&延遲營業也會公告在店家臉書。

可現金支付、也支援Line Pay服務。

私房鍋燒

本想點新品-海鮮烏龍麵、但被告知是乾炒，於是改選了私房鍋燒($180元)。

不知不覺已來到深秋季節，掀蓋瞬間食物的誘人香氣陣陣襲來、頓感飢腸轆轆，

可選台南意麵或者是加價$15元更換成烏龍，湯頭清甜爽口、自然甘醇，

蛤蜊、大蝦、丸子、蛋包、蟹味棒、當季時蔬…，小蔥花點綴提鮮。

本看到簡餐還以為會是三明治或沙拉之類，竟還有義大利麵以及牛肉拉麵可選，

熱呼的食物容易讓人暖心與感動，人間煙火味最撫凡人心，吃便是最好的安慰。

蒜香蛤蜊義大利麵

$230元，明顯用過心的擺盤大大增添整體質感。

自己平時也會清炒義大利麵，蒜頭碎尤其重要，少鹽僅微調味講求健康，

軟硬度恰當的圓直麵因拌炒橄欖油而閃耀著光澤，蛤蜊飽滿無沙，屬於經典美味。

另外新品-明太子干貝義大利麵則使用貨真價實的北海道生食級干貝與鱈魚明太子。

綜合水果優格舒芙蕾

$250元，甜點果然是女生第二個胃，剛享用完鹹主食，立馬進入下午茶階段。

雙層疊加、完美不塌陷的日式厚舒芙蕾鬆餅，胖滾滾的棉花糖模樣可太誘人，

感覺原味最能品嚐出蛋奶香，灑上糖粉增添夢幻與療癒感，搭配大量綜合水果。

建議先品嚐原味，接著再淋上楓糖漿或是優格醬，

其中滑順優格醬微酸甜且帶有解膩效果，不論搭配水果抑或是舒芙蕾都合適。

美式咖啡

$90元，到不熟的店點熱美式最怕超濃苦又酸澀，

輕啜，感受到紮實醇厚、嚥下後嘴尾殘留著咖啡豆本身的多層次香氣與風味。

蜂蜜柚子茶

$95元，使用韓國蜂蜜柚子調製，含大量維生素C與抗氧化物質，

闆娘貼心提醒若是水溫太熱沖泡會破壞蜂蜜營養成份，在小細節上用心注意。

法國瑪黑茶

$160元，可回沖，使用歐式瓷子母壺，輕易營造出輕奢下午茶氛圍。

特意上網搜尋了解關於法國瑪黑兄弟，當日選擇經典暢銷款-馬可波羅，

以紅茶為基底、調和了來自中國和西藏的獨特風味，自帶馥郁莓果混花香，

茶湯艷紅，光澤明亮且溫潤順喉，提供另款以阿薩姆茶為基底調製的奶香皇家婚禮。

焦糖蘋果肉桂

$210元，在黑糖珍珠、流心奶黃…幾款口味中猶豫不決，只恨胃容量太小。

微苦甜的褐色焦糖沿著鬆軟舒芙蕾傾瀉而下，覆蓋著的鮮奶油口感輕盈滑順。

一旁蘋果丁溫熱且入味，單食酸甜解膩、搭配著舒芙蕾享用則增添整體風味與層次。

焦糖香甜但卻不會過膩，鮮奶油增添滑順濕潤感，肉桂散發出獨特迷人氣息，

趁熱享用能品嚐到如雲朵般的蓬鬆軟綿，一口接一口不自覺間便消滅了整份。

難得閒暇的時間被賦予了香甜的味道，日常生活中疲憊與壓力也被美食所治癒。

結帳時發現冰櫃裡的圓萌小巧蛋糕，外帶原味、提拉米蘇、OREO口味各一，

最後闆娘還贈送自家濾掛式咖啡包給試喝，此文回饋於當日感受到的溫暖善意。