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[慧♡響食】大漠紅頂級燒肉.活蝦燒肉吃到飽.現切濕式熟成肋眼真的好狂

2023-10-27 11:39:44 人氣：104
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窩客好文

發表篇數：125篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大漠紅頂級燒肉(南崁店)
phone03-212-1999
place桃園市蘆竹區油管路一段20號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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無廣告好讀版：大漠紅頂級燒肉.活蝦燒肉吃到飽.現切濕式熟成肋眼真的好狂

嗨！我是慧

 

半夜刷抖音刷到這間，查了一下goole評價竟然有5000多則，高達4.6顆星
無肉不歡的我們怎麼可能放過！走！去桃園！

 

 

大漠紅頂級燒肉

 

地址：桃園市蘆竹區油管路一段20號

 

營業時間：平日11:30～15:30/17:30–22:30、假日11:00～00:00 （週二公休）

 

電話：03-2121999

 

ＦＢ：大漠紅頂級燒肉-南崁店

 

備註：10%服務費、只收現金、用餐時間兩小時

 

 

大漠紅燒肉位於台茂購物中心附近，正對面就有收費停車場，門口備有機車位，停車很方便

 

 

一進門迎接的就是兩側水道蝦，模擬真水道做出流水曲線，加上藍光反射挺有科技感
左側是用餐區和自助吧，右側台階上去都是坐位區，可容納客數蠻多的，但假日還是強烈建議要訂位

 

 

自助吧提供一些燒烤蔬菜和包肉生菜，醬料區還有黃金泡菜，搭配燒肉超解膩
還有提供一些海鮮，牡蠣一次只能拿六顆，每次補完馬上就搶空
下面都有冰塊保鮮，空盤也補得很快

 

 

飲料吧總類很多樣化，種類多到我都有選擇障礙了，通通無限暢飲

 

 

冰品更是一次提供12種口味的哈根達斯、4種Coldstone冰淇淋，外加5種明治雪糕任君挑選
記得留一點時間和胃吃冰淇淋，這飯後甜點我超滿意

 

 

大漠紅燒肉｜菜單

 

大漠紅燒肉分成兩種價位，升級+99元泰國蝦吃到飽
只是泰國蝦吃到飽是需要整桌一起加價，記得找愛蝦同好一起來

 

 

我真的太愛泰國蝦了，完全就是衝著＋99就能吃到飽來的
外面隨便一盤泰國蝦就五六百，這裡直接實現蝦蝦自由（太幸福了

 

 

有加價泰國蝦的，服務員才會給冰桶喔～
記得先在冰桶放點冰塊水，夾起來的泰國蝦直接丟進去冰鎮，這樣就不會噴的亂七八糟
夾泰國蝦真的好好玩～也可以讓小朋友來體驗看看，每隻蝦都好有活力

 

 

店家的泰國蝦是每天從南部直送，真的每隻都超大隻
活跳跳的就是新鮮！蝦殼很好撥，蝦肉也很Ｑ彈飽滿

 

 

除了泰國蝦，另一個重頭戲來了！！988老饕等級的才有的現切美國Prime濕式熟成頂級肋眼牛排
店家會推一台小車車到桌邊現切服務，真的切超厚，完全不怕你吃

 

 

牛排館點塊PRIME肋眼牛排，隨便也要上千元
這比我手還大的肋眼牛排只要988就能吃到飽

 

 

老闆建議我們雙面煎一分鐘，然後在放冷四分鐘，讓肉汁吸收，最後再回烤30秒就超好吃
生食級干貝也超級好吃～牛舌、松阪豬和牛小排一定要點！記得一定要去醬料區拿蔥鹽～
不想撥蝦殼的也有去殼白蝦可以吃

 

 

再推一下他們的牡蠣，每日澎湖直送，顆顆肥美啊～～
因為不是炭火爐，所以烤牡蠣一點也不可怕，火也很旺，一下就可以吃了

 

 

大漠紅燒肉真的是我近期吃到最狂的一間！
不光是活跳跳的泰國蝦吃到飽，所有肉品和海鮮完全超出CP值
美國Prime濕式熟成頂級肋眼牛排不只是噱頭，真的給你又厚又大一塊
店家選擇比較高價的冷藏肉，比冷凍肉相比，肉質烤後完全不柴
出餐速度、換烤網、收空盤和服務品質都很好
就是一間完全不怕你吃，就怕你吃不完的燒烤吃到飽

 

這次文章就分享到這啦～可惡！寫著寫著又餓了

 

 

大漠紅頂級燒肉

 

地址：桃園市蘆竹區油管路一段20號

 

營業時間：平日11:30～15:30/17:30–22:30、假日11:00～00:00 （週二公休）

 

電話：03-2121999

 

ＦＢ：大漠紅頂級燒肉-南崁店

 

備註：10%服務費、只收現金、用餐時間兩小時

 

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我是慧，一個總是在吃的女孩 ♪♪ 每天都在跟三隻屁貓搶滑鼠的不專業部落客(*ΦωΦ*) 美食。美妝。穿搭。保養。瑜珈。三貓 分享是很幸福的事，跟著慧一起共享生活

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