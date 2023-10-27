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關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關西美食!

2023-10-27 12:49:52 靜怡＆大顆呆 人氣：116
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窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2117篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 關西鎮

造訪商家：中壢老牌牛肉麵(關西店)
phone03-5873-732
place新竹縣關西鎮中豐路一段2號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

店名很容易讓人誤會地點的【中壢老牌牛肉麵】，我們來吃的是位於新竹關西的店家，因為名字有中壢很容易誤以為地點是桃園中壢，其實不只中壢有，關西也可以吃到！

會來吃其實也是誤打誤撞，那天要去露營途中見到招牌，我們就進去吃了，用餐空間很不錯，還有停車場及茶、咖啡免費喝，小菜選擇也很豐富！

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關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關西美食!

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

位於中豐路上的中壢老牌牛肉麵，緊鄰大馬路的這側看起來不怎麼起眼，走進後發現別有洞天，有室內外用餐空間，還有庭院及多肉植物可以觀賞

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關ADD:新竹縣關西鎮中豐路一段2號

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關TEL:03 587 3732

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關營業時間:週一至週五 10:30-14:00、16:30-19:00；週六及週日10:30-20:00 (週二公休)

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關FB粉絲專頁

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

有專用停車場，跟著指標往一旁的巷內開，停車場旁是李記醬油，原本想要順便參觀，但因為趕著前往營區就沒有進入了，有來吃牛肉麵的話可以安排順遊

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

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關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

有室內及戶外用餐空間，戶外環境綠意盎然，可以感受在庭院用餐的美好

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

庭院有很多多肉植物，不知道是純觀賞用還是也有販售！？好療癒啊

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關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

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帶有古意的室內空間，桌位數挺多的，我們是下午時段來當時用餐人潮不多

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關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

提供茶包及咖啡包免費沖泡，用餐可以免費喝茶及咖啡挺不錯的！

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

關西中壢老牌牛肉麵菜單及價格

菜單簡簡單單，麵有原味及辣味可選，麵條可選擇粗麵或細麵，可以加湯加麵

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

小菜自取，每盤40元，滷味及炸物自夾，店家會再加熱，牆面上有標示價格

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

餐具、酌料及酸菜在酌料台上自取

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

小菜拿了盤糯米椒，油亮誘人，份量不空虛

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

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甜不辣是用炸的，一份兩片30元，紅燒肉每兩30元，花枝捲每條45元，另外還點了蘿蔔

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

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帶骨牛小排牛肉麵 $270

價格不便宜但看到牛小排就很開心，紮實帶勁的口感，吃起來過癮

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肉塊牛肉麵 $170

適合小朋友吃的肉塊牛肉麵，牛肉切成適口大小，吃起來很方便！

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

關西中壢老牌牛肉麵 ❙ 有停車場、用餐免費喝茶及咖啡，新竹關

滑順的麵條加上不油膩的紅燒湯頭，大人小孩吃得滿足開心，搭配這樣的用餐環境真的很可以！

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