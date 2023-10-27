鍾小勤麵食館是桃園中壢新開幕的牛肉麵

提供多種口味的牛肉麵、飯食、湯品及各式小菜

麵食有麻辣、紅燒、清燉、蒜香口味的牛肉麵還有乾拌麵，胡椒雞肚及都特別的客家烙飯

更重要的是～內用享有免費加麵、加湯、豆花、飲料無限供應

【目錄索引】

‧鍾小勤麵食館-環境介紹

‧鍾小勤麵食館-自助區

‧鍾小勤麵食館-餐點介紹

‧鍾小勤麵食館-店家資訊

鍾小勤麵食館鄰近中原大學，雖位在新中北路但也很靠近環中東路

中原大學的學生來此用餐相當方便，免費加麵加湯很適合食量大、還在發育期的學生們

或是來到中原商圈覓食、中壢／八德／平鎮／內壢的人想來覓食也都超方便

前方空地可停放車輛，不管是開車、騎車來都相當方便

鍾小勤麵食館旁邊就是埤塘公園步道，規劃的很好

用完餐可以到埤塘公園散散步、消化一下

白天來景色怡人，聽說晚上點上燈光更美更浪漫

所以不管是來吃午餐或是晚餐都能欣賞到不同樣貌的埤塘公園景色

在環境上更多了一項優勢

走到門口，首先迎接我們的是一隻可愛的大公仔

【鍾小勤麵食館-環境介紹】

進來的櫃檯前方，還有一處適合拍照的打卡景點

如果與好友約著來，也可以坐在此區等候

鍾小勤麵食館有著非常寛敞、舒適的用餐環境

提供兒童餐椅，全家大小一塊來用餐都不是問題

側邊還有一處出入口，緊鄰著埤塘公園步道

入秋後的天氣帶點涼爽，吹著自然風也好舒服

【鍾小勤麵食館-自助區】

自助區提供豆花無限享用，當天飲品提供的是冬瓜檸檬

搭配豆花的是薑汁糖水

自助區提供辣椒醬、酸菜及醋

後來才發現其實每張桌子都有提供，想添加酸菜及醬料時更加方便

小菜區提供多樣口味

我們剛到時已經出了一些，店家告知會陸續再上來

可以拿取自己喜愛的小菜

使用機器人送餐方式

不管是大朋友、小朋友都覺得相當有趣

【鍾小勤麵食館-餐點介紹】

▲蒜香牛三寶麵 220元

牛三寶有牛肉、牛筋及牛肚

牛肚很有咬，咬起來還保有彈性，夠軟爛但又不會太軟爛

連小朋友都能輕易咀嚼的那種

牛肉不是只有單單的瘦肉而是帶點油脂，非常軟嫩

雖不到入口即化，但感覺只要用舌頭輕輕一抿就可以化開

牛筋燉煮到口感軟Q有著綿密的口感

可以感受到有著豐富膠質

湯頭的蒜香味非常濃郁，跟小麥一樣很喜歡蒜味的，這道必點

▲牛肉乾拌麵 170元

鍾小勤麵食館的牛肉是使用牛肋條

相較於牛腱，小麥更愛牛肋條的口感及香氣

上桌前感覺有先將麵條拌過，吃起來散發著辣油的香氣及微微的辣度

加入大量的小黃瓜絲、紅蘿蔔絲更多了清脆的爽口口感

牛肉跟牛肉麵的一樣，燉煮的很軟嫩也很有味道

還附上滷的非常入味的滷蛋

整體口感非常豐富且帶有著多層次的風味

▲麻辣牛肉麵 180元

牛肉燉煮的軟嫩適中且非常入味

咀嚼在嘴裡有著燉煮過的香氣及牛肉獨特的香氣

牛肉麵系列的麵體使用帶有嚼勁、類似刀削麵帶點厚度的麵條

小麥最喜歡這種麵條

雖然帶有厚度都感覺有吸收到湯頭的滋味，吃起來都很有味道

湯頭帶點麻辣的香氣及辣度，味道屬於重口味

但又不會讓人覺得太過鹹的那種

▲胡椒雞肚湯 150元

雞肉吃起來鮮嫩清甜、豬肚帶點脆彈的口感

湯頭有著濃郁的胡椒香氣，但不會讓人覺得太過頭

香濃但辣度又適中

加入九層塔更增添著豐富的滋味

▲花生小魚干

花生咀嚼起來充滿著堅果類的香氣，鹹香中帶點點微甜的滋味

吃起來很涮嘴，會讓人一口接著一口吃個不停

▲黑白切

一次可以吃到三種小菜，CP值高

仔細看，是百頁豆腐

比起一般的小豆干我更愛百頁豆腐

跟小麥一樣喜歡吃辣的朋友，建議可以加點辣椒醬更夠味

百頁豆腐Q軟又入味，直接吃就很不錯

原本以為海帶會太硬，沒想到吃起來滷的軟度很剛好

滷蛋從蛋白到蛋黃都有入味，簡單加點醬料就很有味道

小麥本身就很喜歡薑汁豆花，但平常只有在冬天吃的到

沒想到搭配冰薑汁糖水的豆花也好好吃

豆花嫩滑，完全不輸給一般豆花專賣店

我笑稱它是被牛肉麵耽誤的豆花

跟店家閒聊時，稱讚牛肉麵系列跟豆花都很有水準

店家說豆花是自己手做的，不是外面批發的唷

當天提供的是冬瓜檸檬

剛好大妹女兒有來，可以喝到冰涼的飲料好開心

今天跟著大妹及大妹女兒來到鍾小勤麵食館嚐鮮

當天點的麻辣湯頭、蒜香湯頭都相當不錯

麵條也是我喜歡帶點Q勁的口感，牛肚、牛筋及牛肉口感也都相當棒

更讚的是還有超好吃的豆花可以無限享用

吃完我都想帶爸媽來吃了～

【鍾小勤麵食館-店家資訊】

店名：鍾小勤麵食館

地址：桃園市中壢區新中北路536-1號

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:30，週一公休

電話：03-435 3839

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