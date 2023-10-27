這家水產很誇張，擁有專屬停車場以外，還提供活跳跳海味水產、生鮮冷凍、熟食壽司、生魚片等..還有宅配、代客殺魚，假日甚至還有小市集，烤鰻魚、龍蝦、軟殼蟹之類的，現點現烤現吃，不愧是台中最強水產。

最近更是推出秋蟹季，秋天就是要吃秋蟹，這裡提供各種熟食料理可以直接買，回家弄熟即可吃，還有冷凍、各種活體蟹可以選擇，不用跑漁港挑，這裡幫你料理好，你直接吃最方便。

阿布潘水產｜交通位置

位於北屯區環中東路二段，接近Costco 好市多北屯店

總之就位於74號快速道路旁接近松竹交流道的路上

店旁有兩個超大停車場可以停，儘管開車來免擔心。

是說不管我何時來，這裡人潮都蠻驚人的！

節日來更誇張就是，上次年節前來就有感受到威力。

店外面主要是販售活體泰國蝦跟各種蛤蜊還有其他鳳螺等海產。因為需求大，都是大量進貨，所以可以壓低成本，有些甚至比漁港現撈的還便宜。

阿布潘水產｜海鮮小市集

假日才有的海鮮小市集

直接幫你料理好，現點現烤現吃，

難得來一邊逛水產一邊吃起來。

不管是蒸松葉蟹腳、花蟹、大龍蝦

還有酥炸軟殼蟹、烤鰻魚等等…這裡應有盡有。

現蒸出爐，這色澤這香氣太鮮了。

別人烤好的龍蝦最好吃了。

我最愛的烤鰻魚

這真的忍不了，馬上吃起來。

炸軟殼蟹跟手捲系列也是必買。

現蒸好的松葉蟹腳，熱騰騰剛出籠。

阿布潘水產｜生猛海鮮

終於肯邁開腳步往生鮮超市區走進去了。

這小市集會讓人直接在店門口吃起來，都忘了要逛海鮮超市了。

賣場採開放式，空氣相當流通又有噴霧降溫，體感溫度真的清爽不悶熱。涼爽的空間加上動線安排，逛起來很是舒適，一區一區的很好找，而且標示清楚明瞭，價格也是公開透明。

我根本把這裡當海鮮市場在逛了沒錯，而且店內整理得很好，生鮮區、冷凍區、熟食區、活海產區以及代客殺魚區都分好好的，逛起來很舒適，即使人潮擁擠時，也能很方便挑到自己需要的東西。

我們先往生猛海鮮區走去

這裡都是活跳跳的海產，尤其是這季節各種秋蟹很好買。

各種螃蟹怎麼吃？

這張圖對我來說好實用，秒懂怎麼吃每一種螃蟹。

處女蟳吃膏，沙公吃膏跟肉

好啦！其實我也分不出來這幾款螃蟹的差別。

跟著這樣吃就錯不了了。

因為處女蟳主要是吃膏

所以蟹膏部分特別重要，如果有任何問題也可以詢問店員。

紅蟳吃蛋，沙母吃蛋跟肉

旁邊的活體海鮮除了螃蟹還有龍蝦

最近吃火鍋或鐵板燒常見的水姑娘這裡也有。

鱈場蟹本人好大一隻

波龍真的超級大，大小約一個成人男子的上半身。

特價區都幫你整理好了，都在這。

活跳跳龍蝦螃蟹都在這裡。

不會處理活蟹的話，店家還有教學，服務也太周到。

代殺處理區

幫你處理好的冷凍鮮魚可以任選。

還會教你幾種鮮魚料理

不懂也可以問一下，煮魚新手免驚。

香魚也太便宜！

家常肉魚也不貴，白蝦等等都很好買。

龍膽石斑欸！這個好吃。

阿布潘水產｜冷凍水產區

我個人最常逛的是這一區啦！

因為難得下來一趟，多買一些回家放冷凍慢慢吃。

喔喔，而且冷凍生鮮食品部分， 官網還有料理教學參考喔。

每一個冰箱都有明顯標示

高級貝類、精選蝦類、水產魚類等等…

秋天當然是來找蟹類區

最方便吃的就是松葉蟹腳

肉多肥美又大管，吃起來還不費力。

竟然還有生醃醬蟹，都不用去韓國吃了。

我要大吃蟹膏拌飯啦！

真的是白飯殺手

搭配海苔包飯簡直無敵。

醃蟹有分母蟹和公蟹兩種選擇。

開箱後長這樣，很真材實料。

醃的很是入味還有蟹膏

就是大力擠出蟹肉配飯吃

還可以搭配海苔包飯跟蟹膏一起吃，完美。

阿布潘水產｜日式高級食材區

懶得煮的朋友，這裡直接幫你精選優質食材，甚至幫你料理好的冷藏即時包，回家只要加熱裝盤一下，隨便就可以弄一大桌菜，不說的話誰知道是買現成的呢？而且省時省力還省動腦，錢能解決的事情幹嘛為難自己呢，現在買還有優惠價喔。

阿布潘水產｜熟食料理區

之前這裡主要是生魚片跟壽司區為最大宗，現在則是秋蟹料理最吸引我目光，因為平常老是嫌螃蟹麻煩，連吃都懶更何況自己煮呢？這裡都幫我們煮好了，而且還可以選各種料理方式買來吃，超方便的啦。

手抓海鮮很可以！

這麼多海鮮一盒才499元。

無敵海鮮拼盤

薑燜沙茶蟹也太適合秋冬進補了吧。

看廚師料理真的有夠真材實料

那薑跟麻油香氣都滿到漫出來了。

每一碗都淋上那飽滿秋蟹精華的薑湯。

松葉蟹膏炒飯也很讚

因為很方便吃，還有滿滿鮮甜飽滿的蟹膏。

裡面的內容物長這樣

只是買回去可能會混在一起，但內容物都一樣。

這蟹膏真的誠意滿滿。

其他螃蟹料理方式推薦

在這裡實現螃蟹自由的概念

即使是借來拍的場景也開心，哈哈哈

人生哪有幾次機會可以成為螃蟹富翁啦。

清蒸螃蟹三吃

秋楓紅的季節，螃蟹也紅了。

真的每一顆都好飽滿，紅豔豔的，看起來超好吃。

果然不愧是食慾之秋。

簡單的清蒸吃原味鮮美

這裡有大中小螃蟹任你挑選。

各種螃蟹千姿百態，爭奇鬥豔。

隨便抓一隻來開箱

都是蟹膏滿滿，全都是品質保證。

哇！！！！！真的好飽滿的蟹膏。

自己真的不知道怎麼處理螃蟹的話

也可以直接買現成的，買回去直接開啃，多方便。

酥炸軟殼蟹

市集有吃到的酥炸軟殼蟹，很好吃。

火烤奶油 鱈 場蟹腳

主廚現烤，刷上奶油再上蔥蒜醬最後炙燒。

真的就是這麼好吃，奶油香氣佐以蔥蒜醬為輔，堆疊出層次香氣。

鱈場蟹火鍋

這真的是最方便料理的方法，直接入鍋就對了。

很簡單粗暴但好吃。

再加上鮑魚、干貝等等，海味十足。

黑胡椒螃蟹

也是一種很下酒的料理方法，適合重口味愛好者。

美式香辣螃蟹

也是手抓海鮮的一種吃法，香辣調味很過癮。

龍蝦的肉更是飽滿鮮彈。

蟹黃螃蟹海鮮粥

這根本老少咸宜吧！這粥真的鮮甜到爆炸。

不用跑台南吃螃蟹粥，自己做也可以這麼簡單。

秋天了，家裡來一場秋蟹派對也應該吧！

這裡提供給大家各種螃蟹料理參考，還有處理螃蟹的影片參考

如果真的懶得自己動手做的話，也有螃蟹的熟食料理可以直接買回去吃。

阿布潘提供給你更多選擇，今年的秋蟹就從阿布潘水產開始吃起吧。

阿布潘水產

地址：台中市北屯區環中東路二段125之3號

電話：04-24391456

時間：上午10:00 – 晚上9:00

官網：阿布潘水產 Seafood Market (seafoodpan.com.tw)

粉絲團：阿布潘水產 | Taichung | Facebook

這裡買

線上購物|阿布潘粉絲團

阿布潘頻道YT|官方Line@

延伸閱讀：

參考更多中部美食請按此：/category/台中美食

參考更多中部好玩請按此：/category/台中好玩

更多台中優惠折扣門票與套餐行程：

歡迎來信洽談商業合作 Mika 粉絲團►https://www.facebook.com/mikatogotw

Mika 信箱► Mika出走美食日誌

交通資訊

延伸閱讀