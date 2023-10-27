這家水產很誇張，擁有專屬停車場以外，還提供活跳跳海味水產、生鮮冷凍、熟食壽司、生魚片等..還有宅配、代客殺魚，假日甚至還有小市集，烤鰻魚、龍蝦、軟殼蟹之類的，現點現烤現吃，不愧是台中最強水產。
最近更是推出秋蟹季，秋天就是要吃秋蟹，這裡提供各種熟食料理可以直接買，回家弄熟即可吃，還有冷凍、各種活體蟹可以選擇，不用跑漁港挑，這裡幫你料理好，你直接吃最方便。
阿布潘水產｜交通位置
位於北屯區環中東路二段，接近Costco 好市多北屯店
總之就位於74號快速道路旁接近松竹交流道的路上
店旁有兩個超大停車場可以停，儘管開車來免擔心。
是說不管我何時來，這裡人潮都蠻驚人的！
節日來更誇張就是，上次年節前來就有感受到威力。
店外面主要是販售活體泰國蝦跟各種蛤蜊還有其他鳳螺等海產。因為需求大，都是大量進貨，所以可以壓低成本，有些甚至比漁港現撈的還便宜。
阿布潘水產｜海鮮小市集
假日才有的海鮮小市集
直接幫你料理好，現點現烤現吃，
難得來一邊逛水產一邊吃起來。
不管是蒸松葉蟹腳、花蟹、大龍蝦
還有酥炸軟殼蟹、烤鰻魚等等…這裡應有盡有。
現蒸出爐，這色澤這香氣太鮮了。
別人烤好的龍蝦最好吃了。
我最愛的烤鰻魚
這真的忍不了，馬上吃起來。
炸軟殼蟹跟手捲系列也是必買。
現蒸好的松葉蟹腳，熱騰騰剛出籠。
阿布潘水產｜生猛海鮮
終於肯邁開腳步往生鮮超市區走進去了。
這小市集會讓人直接在店門口吃起來，都忘了要逛海鮮超市了。
賣場採開放式，空氣相當流通又有噴霧降溫，體感溫度真的清爽不悶熱。涼爽的空間加上動線安排，逛起來很是舒適，一區一區的很好找，而且標示清楚明瞭，價格也是公開透明。
我根本把這裡當海鮮市場在逛了沒錯，而且店內整理得很好，生鮮區、冷凍區、熟食區、活海產區以及代客殺魚區都分好好的，逛起來很舒適，即使人潮擁擠時，也能很方便挑到自己需要的東西。
我們先往生猛海鮮區走去
這裡都是活跳跳的海產，尤其是這季節各種秋蟹很好買。
各種螃蟹怎麼吃？
這張圖對我來說好實用，秒懂怎麼吃每一種螃蟹。
處女蟳吃膏，沙公吃膏跟肉
好啦！其實我也分不出來這幾款螃蟹的差別。
跟著這樣吃就錯不了了。
因為處女蟳主要是吃膏
所以蟹膏部分特別重要，如果有任何問題也可以詢問店員。
紅蟳吃蛋，沙母吃蛋跟肉
旁邊的活體海鮮除了螃蟹還有龍蝦
最近吃火鍋或鐵板燒常見的水姑娘這裡也有。
鱈場蟹本人好大一隻
波龍真的超級大，大小約一個成人男子的上半身。
特價區都幫你整理好了，都在這。
活跳跳龍蝦螃蟹都在這裡。
不會處理活蟹的話，店家還有教學，服務也太周到。
代殺處理區
幫你處理好的冷凍鮮魚可以任選。
還會教你幾種鮮魚料理
不懂也可以問一下，煮魚新手免驚。
香魚也太便宜！
家常肉魚也不貴，白蝦等等都很好買。
龍膽石斑欸！這個好吃。
阿布潘水產｜冷凍水產區
我個人最常逛的是這一區啦！
因為難得下來一趟，多買一些回家放冷凍慢慢吃。
喔喔，而且冷凍生鮮食品部分， 官網還有料理教學參考喔。
每一個冰箱都有明顯標示
高級貝類、精選蝦類、水產魚類等等…
秋天當然是來找蟹類區
最方便吃的就是松葉蟹腳
肉多肥美又大管，吃起來還不費力。
竟然還有生醃醬蟹，都不用去韓國吃了。
我要大吃蟹膏拌飯啦！
真的是白飯殺手
搭配海苔包飯簡直無敵。
醃蟹有分母蟹和公蟹兩種選擇。
開箱後長這樣，很真材實料。
醃的很是入味還有蟹膏
就是大力擠出蟹肉配飯吃
還可以搭配海苔包飯跟蟹膏一起吃，完美。
阿布潘水產｜日式高級食材區
懶得煮的朋友，這裡直接幫你精選優質食材，甚至幫你料理好的冷藏即時包，回家只要加熱裝盤一下，隨便就可以弄一大桌菜，不說的話誰知道是買現成的呢？而且省時省力還省動腦，錢能解決的事情幹嘛為難自己呢，現在買還有優惠價喔。
阿布潘水產｜熟食料理區
之前這裡主要是生魚片跟壽司區為最大宗，現在則是秋蟹料理最吸引我目光，因為平常老是嫌螃蟹麻煩，連吃都懶更何況自己煮呢？這裡都幫我們煮好了，而且還可以選各種料理方式買來吃，超方便的啦。
手抓海鮮很可以！
這麼多海鮮一盒才499元。
無敵海鮮拼盤
薑燜沙茶蟹也太適合秋冬進補了吧。
看廚師料理真的有夠真材實料
那薑跟麻油香氣都滿到漫出來了。
每一碗都淋上那飽滿秋蟹精華的薑湯。
松葉蟹膏炒飯也很讚
因為很方便吃，還有滿滿鮮甜飽滿的蟹膏。
裡面的內容物長這樣
只是買回去可能會混在一起，但內容物都一樣。
這蟹膏真的誠意滿滿。
其他螃蟹料理方式推薦
在這裡實現螃蟹自由的概念
即使是借來拍的場景也開心，哈哈哈
人生哪有幾次機會可以成為螃蟹富翁啦。
清蒸螃蟹三吃
秋楓紅的季節，螃蟹也紅了。
真的每一顆都好飽滿，紅豔豔的，看起來超好吃。
果然不愧是食慾之秋。
簡單的清蒸吃原味鮮美
這裡有大中小螃蟹任你挑選。
各種螃蟹千姿百態，爭奇鬥豔。
隨便抓一隻來開箱
都是蟹膏滿滿，全都是品質保證。
哇！！！！！真的好飽滿的蟹膏。
自己真的不知道怎麼處理螃蟹的話
也可以直接買現成的，買回去直接開啃，多方便。
酥炸軟殼蟹
市集有吃到的酥炸軟殼蟹，很好吃。
火烤奶油鱈場蟹腳
主廚現烤，刷上奶油再上蔥蒜醬最後炙燒。
真的就是這麼好吃，奶油香氣佐以蔥蒜醬為輔，堆疊出層次香氣。
鱈場蟹火鍋
這真的是最方便料理的方法，直接入鍋就對了。
很簡單粗暴但好吃。
再加上鮑魚、干貝等等，海味十足。
黑胡椒螃蟹
也是一種很下酒的料理方法，適合重口味愛好者。
美式香辣螃蟹
也是手抓海鮮的一種吃法，香辣調味很過癮。
龍蝦的肉更是飽滿鮮彈。
蟹黃螃蟹海鮮粥
這根本老少咸宜吧！這粥真的鮮甜到爆炸。
不用跑台南吃螃蟹粥，自己做也可以這麼簡單。
秋天了，家裡來一場秋蟹派對也應該吧！
這裡提供給大家各種螃蟹料理參考，還有處理螃蟹的影片參考
如果真的懶得自己動手做的話，也有螃蟹的熟食料理可以直接買回去吃。
阿布潘提供給你更多選擇，今年的秋蟹就從阿布潘水產開始吃起吧。
阿布潘水產
地址：台中市北屯區環中東路二段125之3號
電話：04-24391456
時間：上午10:00 – 晚上9:00
官網：阿布潘水產 Seafood Market (seafoodpan.com.tw)
粉絲團：阿布潘水產 | Taichung | Facebook
這裡買
延伸閱讀：
參考更多中部美食請按此：/category/台中美食
參考更多中部好玩請按此：/category/台中好玩