JOHN的料理位於士林泰北高中附近，開業短短一年多時間，就打響知名度，不論內用、外帶、外送、買調理包的客人都超多~

會知道這家小店，是一位士林的朋友跟我分享，她說士林真的都沒有她喜歡的美食，唯獨JOHN的料理深得她的心，每一週都要來報到！

JOHN的料理的餐點都是老闆自己做，每天６點就起床來備料，食材新鮮、口味獨特、超級費工、有種在家吃飯的感覺～

招牌滷肉飯、白胖胖刈包、黃金雞絲拌麵、鮮辣臭豆腐、Ｑ彈豬腳、特製小菜、洛神烏梅汁等樣樣都好吃，推薦愛吃台灣小吃的朋友

來士林官邸、故宮博物院的時候，一定要把JOHN的料理納入行程，平價消費就可以吃得很過癮，省錢王大力推薦給大家～

JOHN的料理門口大樹圍繞，空間雖然不大但相當溫馨，鄰近陽明山、雙溪公園、士林官邸等綠意盎然空間，整體環境非常清幽

JOHN的料理同時也是這附近的綠洲，隔壁桌客人跟我分享，這附近除了這家她覺得沒有其他美食，聽到這句話很慶幸我自己來對地方了XD

JOHN的料理菜單

台式小吃種類好豐富，想吃飽一點也可以選擇主廚精選的套餐，只要89元起，還會附贈例湯跟特製配菜，想吃飽喝足來JOHN的料理就對了

JOHN的料理每天限量販售，老闆累積很豐厚的餐飲經驗，所以對食材相當講究，料理功夫完全不偷懶，相當用心按部就班~

經常推出限量的特製料理，三不五時就想吃JOHN的料理，店內提供悠遊卡，也有配合外送平台，想吃JOHN的料理超方便！

JOHN的料理內用空間只有十多席，單身小情侶可以選擇吧台座位，多人則是可以選擇多人桌，我這次就遇到一組六位的客人前來用餐

環境相當舒適，不會有厚重的油煙味，燈光相當有氣氛，整體的規劃相當用心，讓人台式小吃變得相當有特色！

JOHN的料理擠滿人潮，用餐時間經常座無虛席，若遇到客滿請耐心等候，也可外帶到附近公園野餐也挺適合～

吃飯、吃麵、吃刈包通通有，選擇相當豐富，話不多說出餐速度超快，趕快來大快朵頤一番吧！

白胖胖刈包$65正常/偏瘦/偏肥

JOHN的料理首推白胖胖刈包，有著虎咬豬的暱稱，超大片的厚切控肉，肥瘦各半，也可以挑選偏瘦或偏肥的口味，吃起來軟Ｑ不會乾澀油膩～

加上花生粉跟香菜，畫龍點睛，提升香氣跟風味，讓刈包吃起來更加有層次感～刈包皮Ｑ彈口感佳，相當有咬勁，帶點微微甜度相當喜歡！

現在很少吃得到這種古早味刈包，來JOHN的料理花銅板價格就吃得到，一大口咬下意猶未盡，下次還要再來回味

招牌滷肉飯$40

使用肥肉熬煮的招牌滷肉，精心燉煮把油脂都逼出來，入口即化，吃起來充滿膠質，滷肉跟米飯攪拌均勻，令人懷念不已的古早味！

JOHN的料理對這個滷肉相當有自信，許多老饕還會訂購調理包，調味鹹香入味，米飯上淋上滿滿膠質的滷肉

香氣瞬間湧現，滷汁的量很充足，每一口米飯都相當濕潤，一吃就欲罷不能的古早味，想吃飽一點還可以選擇滷肉餐，89元就能吃超飽~

黃金雞絲拌麵$100

雞絲加上油蔥、搭配自製的黃金泡菜，豐富的配料，讓麵條吃起來更加夠味、更加有層次感～超大一碗吃起來好滿足！

特製黃金泡菜爽脆多汁，香氣十足，調味抓得剛剛好，不會像有的泡菜一樣過甜～滿滿酵素帶點酸度可以刺激味蕾

讓Ｑ彈的拉麵吃起來更涮嘴～同時能感受到油蔥的香氣，雞絲的紮實口感，以及蔬菜爽脆感，多層次的滋味越吃越涮嘴

泡菜$250/袋

泡菜真的好好吃喔～還可以買整袋的泡菜回家配，不論黃金泡菜或者韓式泡菜，味道相當相當爽脆，滿滿湯汁越吃越開胃，搭配餐點相當清爽又解膩

Ｑ彈豬腳餐$149(中段、豬蹄各一)

許多上班族想吃飽一點，推薦可以選擇套餐，多了配菜跟例湯，吃起來營養滿分，相當豐富補充滿滿營養素！

Ｑ彈豬腳中段、豬蹄各一大塊，吃起來外皮相當Ｑ彈，豬腳清理得很乾淨，沒有腥臭味，補充滿滿的膠原蛋白～

滷肉飯香Ｑ濕潤，一口豬腳一口滷肉飯，吃起來真的好飽足唷～除了主菜之外，配菜也跟一般便當店大不相同

JOHN的料理配菜每日烹煮，不會過於油膩，蔬菜翠綠新鮮，相當爽脆多汁～營養滿分吃起來很過癮～

JOHN的料理裡面還用了地瓜，這個是不定期提供的當季食材，補充外食族缺乏的纖維素，店內也有販售紅心地瓜，買回去用電鍋蒸或氣炸都很好吃喔～

例湯(不定期更換)

JOHN的料理套餐都會附上例湯，湯頭清澈，香醇美味，裡頭還有蘿蔔跟蛋絲，增添豐富度，讓湯品喝起來更好喝

湯品部定期更換，有甜的、也有鹹的，選擇很多樣化~好期待下次來，還能喝到甚麼不同的口味湯品~



鮮辣臭豆腐（限量）$100(時蔬、肉片、酸菜)

我好喜歡吃臭豆腐喔，尤其煮的臭豆腐，相當入味，帶點香辣的好滋味，一口咬下，口中充滿湯汁，又臭又香令人相當驚艷～

JOHN的料理臭豆腐魯得好透喔～看看裡頭的節裡跟毛細孔，充滿香辣的湯汁，濕潤口感吃過一次就會上癮！

湯頭微微的香辣，可以引發食慾，讓我食指大動～裏頭配料放超多，超有Ｑ度的豆皮、紮實的肉片、爽脆的豆芽菜等，多款配料吃起來好滿足～

愛吃辣的朋友推薦再加上特製辣椒，加上小小一匙就非常香辣過癮～不論加飯、加麵、加豆腐都很適合喔～

JOHN的料理小菜

一般的餐廳都買現成小菜，吃起來的滋味比較沒特色，而JOHN的料理堅持自己做小菜，雖然費工又費時，但吃起來的滋味就是不一樣，衛生乾淨讓人有種在家吃飯的FU



百香冬瓜$40

招牌百香冬瓜爽脆多汁，帶點酸甜非常開胃，我之前只吃過百香果木瓜，沒想到搭配冬瓜也能這麼好吃~

酸酸甜甜大小朋友都喜歡，當點心享用也很適合，清爽解膩的好滋味，吃飽後也不怕會很膩很不舒服喔

限量小魚干花生$50

JOHN的料理限量供應的花生小魚乾，想吃還要碰碰運氣，小魚乾爽脆卡滋口感滿分~加上乾辣椒提升香氣，滋味好誘人喔

小魚乾滿滿的營養素，可以補充豐沛的鈣質，搭配爽脆的花生，口感超有層次感，吃起來非常甜甜辣辣的，我非常喜歡~

洛神烏梅汁$50/杯

最後喝上一杯酸甜開胃的洛神烏梅汁，酸勁十足，喝起來相當解油膩，又可以促進消化，整個人相當滿足~

許多鐵粉一次還會帶一大瓶回家細細品嚐，JOHN的料理真材實料，精心製作，吃完會讓人回味無窮，省錢王大力推薦大家一定要來嚐嚐~

John的料理5大特色

1. 士林美食新選擇，多樣化台式小吃，吃飯、吃麵、吃刈包通通有！招牌滷肉飯、白胖胖刈包、黃金雞絲拌麵、鮮辣臭豆腐、Ｑ彈豬腳、特製小菜、洛神烏梅汁樣樣都是美味

2. 套餐吃得超滿足，主菜選擇豐富，我這次品嘗Q彈豬腳，兩大塊豬腳補充滿滿膠原蛋白，還有豐富的配菜，跟一般便當比不會油膩，食材用得超好，再喝碗例湯整個人好滿足！

3.JOHN的料理堅持自己做小菜，雖然費工又費時，但吃起來的滋味就是不一樣，衛生乾淨讓人有種在家吃飯的FU，小魚乾花生、百香冬瓜都口感都很豐富，搭配主食好速配~

4.最後喝上一杯酸甜開胃的洛神烏梅汁，酸勁十足，喝起來相當解油膩，又可以促進消化，整個人相當滿足~還可以買一大瓶回家慢慢享用喔~

5.John的料理還有販售真空包裝，過年過節就買John的料理回家加菜，John的料理也有配合外送平台，不論內用、外帶都相當美味喔，推薦愛吃台灣小吃的朋友可別錯過！

💭店家資訊 John的料理

🏠地址: 台北市士林區福林路197號1樓

🚌交通: 捷運士林站10分鐘/近士林官邸

☎️電話: 0938-636-197

⏰時間: 禮拜一到禮拜五 11:30-14:00/16:00-19:30 禮拜六 11:30-18:30

😪公休: 禮拜日固定公休、不定期公休(請參考粉專)

💰消費: 現金、悠遊卡、現金、Uber Eats、$500兩公里內外送

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊、販售調理包

💬粉專: https://www.facebook.com/zsjohn.1005/

💬IG: https://www.instagram.com/johnscooking.197/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406694353

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