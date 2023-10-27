每年秋季是陽明山芒花盛開之際，通常從10月開始進入花期，12月或次年1月結果1。陽明山草原帶是包籜矢竹和芒草生長的範圍，在山林間享受涼風、鳥語，以及芒花花海，不僅在體力上獲得釋放，還能透過寬闊視覺帶來心情舒暢。陽明山賞芒花，基本上可以掌握三大山系步道，包括大屯山系、七星山系，以及擎天崗系，根據撰風長期爬陽明山的經驗，可以總結出9條步道，本篇文章會根據這些步道做基本介紹、路線規劃、離線地圖GPX，以及大眾運輸方式要如何搭乘，如果對路線內容有興趣，也可以進入相關文章的連結參考遊記。
陽明山芒草主要以白背芒為主，這是中國芒的變種，是少數耐強酸，並可以在土壤結構鬆散、上層淺薄的地質中生長的植物2。走遍陽明山各景點與步道，陽明山還有非常多特色步道，不僅可以訓練腳力，也能感受山林魅力。若有興趣，也能參與台北年度健行活動，包括台北大縱走34，以及走遍陽明山尋寶任務5，實際走過陽明山，才會發現這個台北後花園的美妙之處，不僅保育良好、風景優美、花季精彩，而且還有許多活動可以共襄盛舉。
陽明山旅遊懶人包、陽明山公車整理、台北大縱走、台北大縱走第一段、台北大縱走第二段、台北大縱走第三段、走遍陽明山尋寶任務
陽明山芒草
台灣的芒草
台灣常見芒草品種共四種，包括五節芒、白背芒、臺灣芒，及高山芒，秋天欣賞芒花一般指的是白背芒6。陽明山芒草主要以白背芒為主，這是中國芒的變種，是少數耐強酸，並可以在土壤結構鬆散、上層淺薄的地質中生長的植物。陽明山特殊難耐的火山地質、熱氣環境，這樣艱困的生長條件下，反而讓芒草有生存空間，形成特色的芒草草原。
竹芒競逐生態
陽明山因地勢與東北季風吹拂的關係，有特色的竹芒競逐生態，包籜矢竹以地下莖進行無性生殖，生命週期約60年，而芒則透過種子隨風散播，在1999至2000年間，陽明山地區發生大量包籜矢竹開花，新生族群取代枯死植株，但芒逐漸佔據生長空間，與矢竹競爭，呈現生態演替現象7。
大屯山系步道
大屯主峰連峰步道（大屯群峰步道）
大屯主峰連峰步道、台北大縱走第二段
- 離線地圖：大屯群峰步道
- 大運運輸：🔎大屯山系交通方式
- 🚌陽明山遊園公車108 ➡︎ 鞍部停車場 ➡︎ 對面即是大屯主鞍部登山口
- 捷運北投站(北投)或捷運新北投站 ➡︎ 轉乘公車🚌小6 ➡︎ 清天宮站 ➡︎ 步行至大屯主峰連峰步道登山口
- 🚌陽明山遊園公車108 ➡︎ 二子坪站 ➡︎ 步行至大屯主峰連峰步道登山口
大屯山是台灣小百岳之一，主峰1092公尺，通常搭配大屯山主峰、西峰、南峰規劃成大屯主峰連峰步道，此段從面天坪涼亭起點至大屯山主峰段為陽明山具有挑戰性的一段，需要拉繩，並有許多較大跨幅的若無久曬可能出現泥濘，對體力的消耗比較大，建議搭配登山鞋、登山杖、彈性好的運動長袖衣褲、工作手套、遮陽帽，沿途有大量芒草與帶有鉤刺的薄瓣懸鉤子，未穿長袖與工作手套容易被刮傷或刺傷。而從主峰至鞍部，則屬於體力消耗較大，但相對安全一些的人造步道，也是非常好賞芒花的地方。
面天向天山步道
面天向天山步道
面天山與向天山兩者鄰近，皆為大屯山的寄生火山，面天向天山步道入口位介於臺北大縱走第一段終點與第二段起點的面天坪涼亭附近，可以由二子坪遊憩區或清天宮進入，此段路線難度不高，但還是練腳力還是很好的，而面天向天山步道是視野非常好的路線，壯闊眺望台北市讓人心曠神怡。
在面天向天山步道有紀念日本裕仁皇太子訪台所特別設立的「皇太子殿下行啟紀念碑」，以及特色的向天池，平時為乾涸，下雨後才會成為水塘，有機會看到向天蝦，雖稱為蝦，但其實是鵠沼枝額蟲89，又被網友稱為綠色精靈1011。
若體力良好的朋友，可以搭配鄰近的台北大縱走第一段、台北大縱走第二段、二子坪步道、大屯山自然生態公園、菜公坑山、大屯山主峰連峰步道進行規劃，撰風曾經規劃一次走完台北大縱走第一段、二子坪步道、菜公坑山、百拉卡公路人車分道，共計19.74公里。
七星山系步道
說到七星山，不免提起「三進三出七星山12」的挑戰，其實七星山就是有三條主要步道可以登頂，因此一次完成從三個入口登頂折返、再登頂、再折返走過三個登山口，便稱為「三進三出七星山」，三條路線包括苗圃登山口、冷水坑登山口，以及小油坑登山口，其中夢幻湖登山口與冷水坑登山口鄰近因此算成一個登山口，只要挑選其中兩個作為出入口即可規劃成一條很好的步道。
七星山主峰和東峰這裡植被競爭與消長，由於強勁東北季風吹拂，所以北向的迎風坡就很不適合高大的植物生長，因此基本上都是以竹、芒為主在競爭生長；而在山高地區受風較小，就會有喬、灌木生長。走上主峰的路程呈現正常的亞熱帶森林樣貌，有森林分層的結構出現，更提供其他動物物種生存的空間和多樣性。本次台北大縱走是於冬天九點左右抵達，七星山的雲霧繚繞，可見度不高，地面濕滑。
小油坑登山步道
- 離線地圖：七星山主峰、東峰步道(3登山口)
- 大運運輸：🔎七星山系交通方式
- 🚌陽明山遊園公車108 ➡︎ 小油坑服務站 ➡︎ 小油坑登山口
- 台鐵臺北車站或捷運劍潭站(北藝中心) ➡︎ 臺北車站(公園) ➡︎ 轉乘公車🚌1717 ➡︎ 小油坑服務站 ➡︎ 小油坑登山口
小油坑是陽明山國家公園內的一座火山地質景點，位於七星山的西北麓，這裡的噴氣孔景觀是後火山運動現象，火山噴法休止後，火山氣體與被加熱的水從裂縫噴出形成的。在小油坑步道可以眺望淡水河、竹子山、大屯山、七星山與小觀音山，而東峰而下的竹芒相爭生態現象更是一大特色，你可以在這裡清楚感受到山峰因東北季風關係被分為一半，一半為芒草草原，另一半則為包籜矢竹密布。
冷水坑登山步道
- 離線地圖：七星山主峰、東峰步道(3登山口)
- 大運運輸：🔎七星山系交通方式
- 🚌陽明山遊園公車108 ➡︎ 冷水坑 ➡︎ 冷水坑登山口
- 捷運劍潭站(北藝中心)或捷運士林站(中正) ➡︎ 轉乘公車🚌小15 ➡︎ 冷水坑 ➡︎ 冷水坑登山口
冷水坑是陽明山國家公園的一個景點，為七星山、七股山與竹篙山之間的窪地，其名稱源自冷水坑的溫泉比一般的溫泉低溫而得名，這裡有男女公共浴池、溫泉泡腳池，也有眺望竹子山、大尖山，和擎天崗的瞭望台。夢幻湖步道連接在苗冷步道之間，以著名的夢幻湖溼地而著名，這裡生長著世界唯一的台灣水韭，夢幻湖則是因為陽明山長期雲霧繚繞而如夢幻之境而得名。從七星山往冷水坑而下，是最佳的賞芒花路線之一，除了風景優美，也是芒草生長良好壯闊的地點。
擎天崗系步道
擎天崗環形步道
擎天崗環形步道
- 離線地圖：擎天崗環形步道
- 大運運輸：🔎擎天崗系交通方式
- 🚌陽明山遊園公車108 ➡︎ 擎天崗站
擎天崗環形步道是陽明山中非常好的賞芒花的地方，且難度相對較低，路線平緩，沿路還有野牛吃草泡水的畫面。擎天崗草原是魚路古道的最高點，可從金包里城門連接金包里大路（魚路古道北段），而另一側也能續走絹絲瀑布步道（魚路古道南段），最後接一小段的環七星山人車分道冷水坑至新園街段回到陽明山公車總站。
金包里大路
金包里大路
- 離線地圖：金包里大路(魚路古道北段)
- 大運運輸：🔎擎天崗系交通方式
- 🚌陽明山遊園公車108 ➡︎ 擎天崗站 ➡︎ 步行至金包里大路城門
- 捷運劍潭站(北藝中心) ➡︎ 轉乘公車🚌1717 ➡︎ 上磺溪橋站 ➡︎ 步行至上磺溪橋停車場
金包里大路是一條充滿歷史魅力的古道，也被稱為「魚路古道」，金包里大路其實為魚路古道北段，而南段即是擎天崗另一側入口的絹絲瀑布步道。過去，金包里大路是台北和金山之間運魚貨、茶葉和硫磺必經之路。雖然現在不再有經濟價值，但卻成為陽明山區最受歡迎的休閒古道之一。條古道背後豐富的歷史和文化遺跡，包括土地公廟、憨丙厝地、打石場，還有山豬豐厝地和許顏橋等等。
金包里大路從城門往上磺溪橋方向為下山方向，沿途芒草茂盛，非常壯闊，若反向回走，則相當有體力訓練的效果，健腳者可以參考撰風紀錄冷擎步道、擎天崗環形步道、金包里步道來回、絹絲瀑布步道，最後接一小段的環七星山人車分道冷水坑至新園街段回到陽明山公車總站。
頂山石梯嶺步道
頂山石梯嶺步道、台北大縱走第三段
- 離線地圖：頂山石梯嶺步道
- 大運運輸：🔎擎天崗系交通方式
- 捷運劍潭站(北藝中心)或捷運士林站(中正) ➡︎ 轉乘公車🚌市民小巴1 ➡︎ 風櫃嘴站 ➡︎ 步行至風櫃嘴
- 🚌陽明山遊園公車108 ➡︎ 擎天崗站 ➡︎ 步行至頂山石梯嶺步道登山口
頂山石梯嶺步道位於陽明山國家公園東區，為國家公園的界線，此段經金包里大路城門、磺嘴山登山口、石梯嶺、頂山與風櫃嘴登山口，也是台北大縱走第三段的一部分。此段有豐富的杜鵑、草原、芒草、水杉林，是非常愜意的一段，不過就是交通方式會比較困難一些，尤其風櫃口的市民小巴1車次很少，若體力許可，也可以搭配台北大縱走第四段直接下山至捷運大湖公園站。
參考資料
- 白背芒，台灣環境資訊協會 ↩︎
- 繽紛植物，陽明山國家公園 ↩︎
- 2023年臺北大縱走尋寶任務，健行筆記 ↩︎
- 臺北大縱走-相關資訊-112年度活動辦法，臺北市政府工務局大地工程處 ↩︎
- 走遍陽明山尋寶任務，健行筆記 ↩︎
- 芒屬，維基百科，自由的百科全書 ↩︎
- 激烈的竹芒競爭，陽明山國家公園 ↩︎
- 大屯山區向天蝦(鵠沼枝額蟲)(Branchinella Kugehumaensis)初探，臺灣博物研究室 ↩︎
- 陽明山國家公園湖沼枝額蟲 (Branchinella kugenumaensis, Ishikawa)之生活史研究，陽明山國家公園 ↩︎
- 面天山-向天山步道，健行筆記 ↩︎
- 【生態】向天蝦全攻略：大雨限定的綠色精靈，健行筆記 ↩︎
- 【發現陽明山】三進三出「七星主峰」順訪「七星北峰」，健行筆記 ↩︎
陽明山景點列表
|分類
|景點
|專題
|陽明山景點．陽明山公車整理．走遍陽明山尋寶任務．台北大縱走(第一段|第二段|第三段)
|分類
|景點
|公園景點
|陽明書屋．前山公園．陽明公園．中山樓．紫明溪步道．龍鳳谷．硫磺谷
|大屯山系
|面天山步道．向天山步道．二子坪步道．大屯自然公園．大屯群峰步道．菜公坑山步道．中正山親山步道．石壇山步道(大砲岩)．小觀音山群峰步道．鹿角坑步道(申請)
|竹子湖
|竹子湖環湖步道．竹子湖文學步道．猴崁古道環形路線
|七星山系
|紗帽山步道．橫嶺古道．七星山東峰與主峰．苗圃登山步道．小油坑登山步道．冷水坑登山步道．夢幻湖步道．冷擎步道
|擎天崗系
|擎天崗環形步道．絹絲瀑布步道．金包里大路．頂山石梯嶺步道．坪頂古圳步道
|人車分道
|陽金公路段．百拉卡公路人車分道(入口－冷水坑．冷水坑－新園街）
|特色季節
|櫻花季．平菁街42巷櫻花季．海芋季．繡球花季．芒花季
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|108區
|陽明山總站→陽明山國家公園管理處→童軍站→磺仔外→氣象台→陽明書屋→竹子湖派出所→頂湖山→游園站→百拉卡公路入口→鞍部→二子坪
|目的地
|轉乘方式
|陽明山總站
|陽明公園服務中心
|竹子湖
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|冷水坑
|絹絲瀑布
|擎天崗
|硫磺谷
|龍鳳谷
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|路線
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|面天山向天山步道
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|冷水坑登山口
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|擎天崗站
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|坪頂古圳步道口站
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