台北Buffet吃到飽優惠！敘日餐廳4人同行1人免費，暢饗松葉蟹與生食級干貝，再抽沖繩機票。

台北六福萬怡酒店此次整合餐飲與住房，以「沖繩假期」為核心，精準切中春夏旅遊熱潮。資深編輯李維唐表示，飯店透過「四人同行一人免費」的高強度優惠，不僅能有效提升平日離峰時段的稼動率，更利用特色鮮明的沖繩生啤酒與泰國蝦專區，成功在高度競爭的Buffet市場中，建立起具有差異化的美食記憶點 。

位於南港車站上方，坐擁四鐵共構便利交通的台北六福萬怡酒店，於今年春夏之際為全台饕客帶來極致味蕾饗宴。館內超人氣的敘日全日餐廳自即日起至6月9日止，特別針對餐飲市場推出強檔限時優惠，包含午晚餐時段4人同行1人免費，以及下午茶時段第2位半價等貼心回饋。本次活動核心圍繞著「沖繩假期‧海味盛宴」季節主題，將沖繩島嶼的飲食文化精髓悉數搬上餐檯。消費者不僅能在此感受到南島的舒心氛圍，更能以極高性價比品嚐到百道異國美饌。無論是想犒賞自己的上班族，或是計畫家庭聚餐的民眾，都能在270度城市山景的環繞下，享受一場說走就走的味覺旅行。

▲敘日全日餐廳自即日起至6月9日推出限時優惠，平假日午、晚餐享有4人同行1人免費，暢饗「沖繩假期‧海味盛宴」主題美饌，包含松葉蟹蝦湯拉麵、生食級干貝與蒸烤牡蠣吃到飽。 圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



沖繩原味直送餐桌，黑糖味噌滷豚肉與Orion生啤酒的完美邂逅

為了深度還原沖繩料理的層次感，敘日廚藝團隊精研當地文化，推出多款具代表性的必吃佳餚。其中，「沖繩黑糖味噌滷豚肉」選用當地特產黑糖與味噌慢火熬製，肉質軟嫩入味且帶有溫潤回甘的滋味。另一道具備異國融合風情的「南島風和牛塔可飯」，則展現了沖繩獨有的美式和風魅力。海鮮愛好者則不能錯過口感清爽的「海葡萄章魚沙拉」，每一口都能咬到充滿海洋氣息的海葡萄。現場更供應沖繩代表性的Orion生啤酒，讓饕客在享受沖繩章魚大阪燒與苦瓜香煎豬梅花的同時，亦能體會到最道地的飲酒文化，彷彿瞬間置身於那霸的熱情街道。

▲期間限定料理「沖繩黑糖味噌滷豚肉」，選用在地黑糖與味噌慢火燉煮，肉質軟嫩且風味溫潤回甘，展現沖繩道地的家常魅力。 圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

現點現做極致鮮甜，松葉蟹拉麵與泰國蝦無限供應引爆食慾

除了主題菜色外，本季更強化了現點現做的料理實力。敘日餐廳一口氣推出三道招牌力作，包含湯頭濃郁鮮甜的「松葉蟹蝦湯拉麵」、外層酥脆內裡彈牙的「酥炸鮑魚海鮮天婦羅」，以及香氣誘人的「現煎干貝搭野菇和風煮」，確保每位客人都能品嚐到熱騰騰的奢華鮮味。針對蝦類愛好者，主廚特別規劃了「風味泰國蝦無限暢享專區」，提供椒鹽、奶油檸檬與綠咖哩三款秘製口味，讓人欲罷不能。若是在假日造訪，餐檯內容更會全面升級，加碼推出香箱蟹、蒸烤牡蠣、勃根地紅酒燉牛舌與松露甜蝦茶碗蒸等高端料理，展現Buffet之王的誠意。

▲招牌現點現做料理「松葉蟹蝦湯拉麵」，嚴選松葉蟹與鮮蝦慢火熬製濃郁湯頭，搭配現煮拉麵呈現層次豐富的海味精華。 圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



一泊二食躺平計畫，每人最低2822元住豪華客房享海陸大餐

針對有國旅需求的民眾，台北六福萬怡酒店同步推出「躺平補能計畫一泊二食住房專案」，銷售及入住日期至5月30日止。此專案主打高CP值的吃住體驗，包含豪華客房住宿一晚，並直接招待敘日全日餐廳的晚餐與隔日早餐。以4人入住計算，總價11288元，平均每人僅需2822元即可成行，且享有假日不加價的超狂優惠。房客在住宿期間還能免費使用健身中心，並享用房內一次性Mini Bar。這種結合了頂級住宿與澎湃海鮮餐飲的模式，特別適合現代人紓解壓力，在繁忙的都市節奏中，找到一處能徹底放鬆並補足元氣的休憩空間。

▲台北六福萬怡「躺平補能計畫」一泊二食住房專案售價7,288元起，包含豪華客房住宿與早晚餐，並享假日不加價優惠。 圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

驚喜抽獎回饋饕客，單筆滿額有機會贏得沖繩麗星郵輪之旅

為了讓這場「沖繩假期」更具吸引力，飯店方更規劃了誠意十足的抽獎活動。自4月1日起，凡是在敘日全日餐廳午晚餐時段單筆消費滿3000元的民眾，即可獲得參加抽獎的資格。獎項內容極為豐富，包含最受國人喜愛的沖繩來回機票、KKday 500元折扣券，而最受矚目的特獎則是「沖繩麗星郵輪雙人遊」。這不僅讓用餐本身成為一種享受，更為消費者創造了延續假期、飛往海外旅遊的契機。在四鐵共構的便利節點上，六福萬怡正以全方位的食宿服務，重新定義都會區的奢華生活型態。

▲敘日全日餐廳自4月1日起加碼抽獎活動，消費滿3,000元即有機會抽中沖繩來回機票或最大獎「沖繩麗星郵輪雙人遊」。 圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



沖繩假期‧海味盛宴

活動時間：

餐飲優惠：即日起至2026年6月9日



住房專案：即日起至2026年5月30日

活動內容：