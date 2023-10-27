秋甜kakigori

中壢似乎有著越來越多的年輕人開店，

完全符合時代需求，不管食物或是空間「拍照」是最重要的事；

那日無意間看到了「秋甜kakigori」的照片，激起我想去的慾望

看了「秋甜kakigori」後，很好奇這裡販售什麼呢？

賣的是「日式刨冰/生吐司/飲品 」

秋甜kakigori

嗯，最近的中壢似乎「日式刨冰」挺紅的，

已經吃過了幾間（笑）

不過還有生吐司，這也是我的愛，

所以就找了時間造訪囉

【台灣，桃園市，中壢區】解憂刨冰，名字取得好，日式冰品夢幻也美味。（中壢新店分享/中壢冰店）

秋甜kakigori 日式刨冰/生吐司/飲品

ig：https://www.instagram.com/akiamai_kakigori/

地址：320桃園市中壢區福星六街69號1樓

營業時間：13:30–21:30

店休日：星期三（暫不提供外送外帶）

秋甜kakigori

到了「秋甜kakigori」時我有些訝異，

本來以為是很小的店面，沒想到這麼大！！

對了，剛好在熟悉的「拾事咖啡」旁邊哦

嗯，想拍照的畫面，竟然大大方方的放在戶外座位區，

不用消費，就能輕鬆拍照

哇！突然覺得店家好大方哦！！

入內後，店內有不少熟悉的家俱，

說不上是古董，但也都有著幾十年的歷史，

店內有著日本風情，也貼著一些應該是店主去日本帶回來的戰利品（明信片）

算是簡約的設計，不同家俱的角落，感覺都不同，

也挺好拍照的

一入內，甜美的女聲說自己找位置，拿著菜單看完後，到櫃檯點餐；

也因為那聲音，我瞧了一下，不知道那是不是老闆娘呢？

嗯，雖然戴著口罩，但感覺顏值似乎挺高的（笑）

又在看了旁邊的男生，不知道是不是老闆，

似乎也是顏值不低哦！！

秋甜kakigori

哈哈哈，最近造訪的店家，感覺老闆們顏值都不低，

店家自己都能成為網美，網紅哦！

「秋甜kakigori」的用餐須知是每人低消一份冰品或是飲品，

客滿時有時間限制60分鐘，但看到「沒客滿隨便你坐一整天」

雲跟皮皮都笑了

店內冰品的名字挺有意思的，也是那段曾經經歷過的歲月，

以經典日劇命名，更讓人會心一笑

如我今日點的日式刨冰「神呀！請多給我一點時間1998」

這就是宇治抹茶刨冰（笑）

還有那「魔女的條件1999」是莓果類的刨冰，也是挺吸引人的

「東京愛情故事1992」是芋頭為基底的冰....

嗯，可以感覺得出來，有些想法，也挺懷舊的；

不知道這些日劇是不是店老闆跟老闆娘（應該不會是店員）的愛劇呢？

嗯，經典的日劇，從故事、歌曲都是讓人記憶深刻

看著冰品名稱時，我腦還中還能響起那齣日劇的經典歌曲......

我想，「秋甜kakigori」應該是以「日式冰品」為特色，

菜單中還特別一頁介紹了「關於日式刨冰」

秋甜kakigori菜單

日本在8世紀左右就有吃冰的歷史；

當時只有上流階級的人才能吃到。

在《枕草子》中這麼記載-高貴的事物

至今已是人人可享用的美食，雖然是一碗很快就會溶化的刨冰，

但從刨冰用的容器、形狀、細密度、淋漿、配料等，

都有日本人獨特的美感以及要求。

在日本，人們把日式刨冰也視為日本料理的一種

日本平安時代的貴族，喜愛用「高盛」的擺盤方式，來表現出食物的豐盛；

時至今日，在日本料理、以及日本各種典儀中，依然延用著「高盛」。

日式刨冰也多半會用疊高的方式來呈現

嗯，這也是我們看到上桌的冰品，

就是有這樣的概念

秋甜kakigori

「神呀！請多給我一點時間1998」是熟悉的宇治金時刨冰，

裡頭的冰體淋上了濃郁的抹茶，

中間藏了紅豆，旁邊還放上了三顆元滾滾的白玉

冰品上頭還加上了濃郁的奶蓋，

跟久違了日式小饅頭（有花蓮薯的口感）

還有一隻日本零食固力果POCKY 巧克力口味

冰品上桌時，老闆娘還提醒，

冰要從上往下吃，然後中間部分由外往內吃....

嗯，很貼心呦

也提醒如果味道不夠，還可以再跟她要抹茶醬

我後來有加要哦！！

這裡的冰品較為清爽不甜膩，

不管是從奶蓋、紅豆或是冰品都是如此，

感覺上吃起來似乎罪惡感也少了點（笑）

秋甜kakigori

飲料部分算是較為熟悉的，

且以冰的為主，

老闆娘說，之後會出甜湯...等；

我們點了「大甲芋泥小芋圓牛奶」

這也是冰的，冰量可以調整，但還是冰的呦

嗯，造訪當日天氣已經變涼，所以皮皮才會想說要喝點熱的，或是去冰

不過，這裡的飲料店家可是很堅持的，

有些還真的不太能調整（笑）

有點像是在日本，店家對自己產品有100％的堅持，

在堅持下，才能提供自己最自豪（味自慢）的產品

飲料上桌時，老闆娘還介紹了飲料要攪拌還有搭配的小點是「夏威夷果」

旁邊有開果的工具，

老闆娘說，把工具插在夏威夷果的縫隙中，然後轉一下就能開啟

嗯，這很特別

秋甜kakigori

我想了一下，這應該是自己第一次看過有殼的「夏威夷果」

微烤過的果子搭配飲料，很特別

「夏威夷果」入口也好吃

今日的「大甲芋泥小芋圓牛奶」

不知道小芋圓是不是現煮的呢？

口感也相當不錯

將飲料攪勻之後，入口濃郁的芋頭香，

加上小芋圓口感，好喝，也不會過於甜膩，

我想，這裡的食物可能跟店風格一樣，

清新與輕柔，不會過於強烈，感覺也較少負擔

秋甜kakigori 生吐司

本想說點了冰跟飲料就好了，

後來還是忍不住點了生吐司；

這裡生吐司也是重點，一頁中有多樣口味，

我點了感覺會最甜的太妃糖杏仁口味

上桌時，迷人的香氣，入口竟也不會過於甜膩

嗯，我確定了店主們應該不喜歡過於甜膩的口味

因此今日店中我們所點感覺應該都會很甜口的食物

似乎都減了糖，符合現在的健康意識，

入口也少負擔，其實還挺喜歡的呦

店內陳設了熟悉的書與漫畫，

如：春上村樹的挪威森林，灌籃高手....等，

也都能拿起來閱讀，店內還有一本「泰國」的旅遊書，我笑嚕

哈哈哈，應該是老闆跟老闆娘也喜歡去旅行吧

對了，店內的音樂也很不錯呦

秋甜kakigori

店內有一區塌塌米區，這裡很日式，應該也是很好拍照吧！

旁邊有個螢幕播放著日本卡通，

看了一下那螢幕，有點像是iMac（1998）果凍外殼設計，

是1997年，賈伯斯回歸後大膽啟用新銳設計師喬納森 伊夫，

帶來了驚為天人的iMac首款產品。

將CRT顯示器、機箱融為一體，配以半透明外殼.....

嗯，我不太確定，不過真的挺像當年的經典

如果是，那應該也是古董了

那店老闆或是老闆娘可能是學設計的（笑）

一個挺有風格與想法的小店，

剛查了一下，原來是九月中才剛開幕；

嗯，喜歡現在週末能如此寧靜的感覺，

相信「秋甜kakigori」之後應該會越來越多人，

紀錄一下初訪紀錄，也讓人期待冬季新品哦！

...............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚，大家一起在全世界打卡