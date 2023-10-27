|秋甜kakigori
中壢似乎有著越來越多的年輕人開店，
完全符合時代需求，不管食物或是空間「拍照」是最重要的事；
那日無意間看到了「秋甜kakigori」的照片，激起我想去的慾望
看了「秋甜kakigori」後，很好奇這裡販售什麼呢？
賣的是「日式刨冰/生吐司/飲品 」
|秋甜kakigori
嗯，最近的中壢似乎「日式刨冰」挺紅的，
已經吃過了幾間（笑）
不過還有生吐司，這也是我的愛，
所以就找了時間造訪囉
【台灣，桃園市，中壢區】解憂刨冰，名字取得好，日式冰品夢幻也美味。（中壢新店分享/中壢冰店）
秋甜kakigori 日式刨冰/生吐司/飲品
ig：https://www.instagram.com/akiamai_kakigori/
地址：320桃園市中壢區福星六街69號1樓
營業時間：13:30–21:30
店休日：星期三（暫不提供外送外帶）
|秋甜kakigori
到了「秋甜kakigori」時我有些訝異，
本來以為是很小的店面，沒想到這麼大！！
對了，剛好在熟悉的「拾事咖啡」旁邊哦
嗯，想拍照的畫面，竟然大大方方的放在戶外座位區，
不用消費，就能輕鬆拍照
哇！突然覺得店家好大方哦！！
入內後，店內有不少熟悉的家俱，
說不上是古董，但也都有著幾十年的歷史，
店內有著日本風情，也貼著一些應該是店主去日本帶回來的戰利品（明信片）
算是簡約的設計，不同家俱的角落，感覺都不同，
也挺好拍照的
一入內，甜美的女聲說自己找位置，拿著菜單看完後，到櫃檯點餐；
也因為那聲音，我瞧了一下，不知道那是不是老闆娘呢？
嗯，雖然戴著口罩，但感覺顏值似乎挺高的（笑）
又在看了旁邊的男生，不知道是不是老闆，
似乎也是顏值不低哦！！
|秋甜kakigori
哈哈哈，最近造訪的店家，感覺老闆們顏值都不低，
店家自己都能成為網美，網紅哦！
「秋甜kakigori」的用餐須知是每人低消一份冰品或是飲品，
客滿時有時間限制60分鐘，但看到「沒客滿隨便你坐一整天」
雲跟皮皮都笑了
店內冰品的名字挺有意思的，也是那段曾經經歷過的歲月，
以經典日劇命名，更讓人會心一笑
如我今日點的日式刨冰「神呀！請多給我一點時間1998」
這就是宇治抹茶刨冰（笑）
還有那「魔女的條件1999」是莓果類的刨冰，也是挺吸引人的
「東京愛情故事1992」是芋頭為基底的冰....
嗯，可以感覺得出來，有些想法，也挺懷舊的；
不知道這些日劇是不是店老闆跟老闆娘（應該不會是店員）的愛劇呢？
嗯，經典的日劇，從故事、歌曲都是讓人記憶深刻
看著冰品名稱時，我腦還中還能響起那齣日劇的經典歌曲......
我想，「秋甜kakigori」應該是以「日式冰品」為特色，
菜單中還特別一頁介紹了「關於日式刨冰」
|秋甜kakigori菜單
日本在8世紀左右就有吃冰的歷史；
當時只有上流階級的人才能吃到。
在《枕草子》中這麼記載-高貴的事物
至今已是人人可享用的美食，雖然是一碗很快就會溶化的刨冰，
但從刨冰用的容器、形狀、細密度、淋漿、配料等，
都有日本人獨特的美感以及要求。
在日本，人們把日式刨冰也視為日本料理的一種
日本平安時代的貴族，喜愛用「高盛」的擺盤方式，來表現出食物的豐盛；
時至今日，在日本料理、以及日本各種典儀中，依然延用著「高盛」。
日式刨冰也多半會用疊高的方式來呈現
嗯，這也是我們看到上桌的冰品，
就是有這樣的概念
|秋甜kakigori
「神呀！請多給我一點時間1998」是熟悉的宇治金時刨冰，
裡頭的冰體淋上了濃郁的抹茶，
中間藏了紅豆，旁邊還放上了三顆元滾滾的白玉
冰品上頭還加上了濃郁的奶蓋，
跟久違了日式小饅頭（有花蓮薯的口感）
還有一隻日本零食固力果POCKY 巧克力口味
冰品上桌時，老闆娘還提醒，
冰要從上往下吃，然後中間部分由外往內吃....
嗯，很貼心呦
也提醒如果味道不夠，還可以再跟她要抹茶醬
我後來有加要哦！！
這裡的冰品較為清爽不甜膩，
不管是從奶蓋、紅豆或是冰品都是如此，
感覺上吃起來似乎罪惡感也少了點（笑）
|秋甜kakigori
飲料部分算是較為熟悉的，
且以冰的為主，
老闆娘說，之後會出甜湯...等；
我們點了「大甲芋泥小芋圓牛奶」
這也是冰的，冰量可以調整，但還是冰的呦
嗯，造訪當日天氣已經變涼，所以皮皮才會想說要喝點熱的，或是去冰
不過，這裡的飲料店家可是很堅持的，
有些還真的不太能調整（笑）
有點像是在日本，店家對自己產品有100％的堅持，
在堅持下，才能提供自己最自豪（味自慢）的產品
飲料上桌時，老闆娘還介紹了飲料要攪拌還有搭配的小點是「夏威夷果」
旁邊有開果的工具，
老闆娘說，把工具插在夏威夷果的縫隙中，然後轉一下就能開啟
嗯，這很特別
|秋甜kakigori
我想了一下，這應該是自己第一次看過有殼的「夏威夷果」
微烤過的果子搭配飲料，很特別
「夏威夷果」入口也好吃
今日的「大甲芋泥小芋圓牛奶」
不知道小芋圓是不是現煮的呢？
口感也相當不錯
將飲料攪勻之後，入口濃郁的芋頭香，
加上小芋圓口感，好喝，也不會過於甜膩，
我想，這裡的食物可能跟店風格一樣，
清新與輕柔，不會過於強烈，感覺也較少負擔
|秋甜kakigori 生吐司
本想說點了冰跟飲料就好了，
後來還是忍不住點了生吐司；
這裡生吐司也是重點，一頁中有多樣口味，
我點了感覺會最甜的太妃糖杏仁口味
上桌時，迷人的香氣，入口竟也不會過於甜膩
嗯，我確定了店主們應該不喜歡過於甜膩的口味
因此今日店中我們所點感覺應該都會很甜口的食物
似乎都減了糖，符合現在的健康意識，
入口也少負擔，其實還挺喜歡的呦
店內陳設了熟悉的書與漫畫，
如：春上村樹的挪威森林，灌籃高手....等，
也都能拿起來閱讀，店內還有一本「泰國」的旅遊書，我笑嚕
哈哈哈，應該是老闆跟老闆娘也喜歡去旅行吧
對了，店內的音樂也很不錯呦
|秋甜kakigori
店內有一區塌塌米區，這裡很日式，應該也是很好拍照吧！
旁邊有個螢幕播放著日本卡通，
看了一下那螢幕，有點像是iMac（1998）果凍外殼設計，
是1997年，賈伯斯回歸後大膽啟用新銳設計師喬納森 伊夫，
帶來了驚為天人的iMac首款產品。
將CRT顯示器、機箱融為一體，配以半透明外殼.....
嗯，我不太確定，不過真的挺像當年的經典
如果是，那應該也是古董了
那店老闆或是老闆娘可能是學設計的（笑）
一個挺有風格與想法的小店，
剛查了一下，原來是九月中才剛開幕；
嗯，喜歡現在週末能如此寧靜的感覺，
相信「秋甜kakigori」之後應該會越來越多人，
紀錄一下初訪紀錄，也讓人期待冬季新品哦！
...............................吃喝玩樂，沒有終點
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