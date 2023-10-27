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入住川湯春天旗艦館真的太好玩啦!~沒想到川湯春天住宿比想像中的還要精采！有十幾種不同湯池的彩虹湯池及spa 水療池、多種不同遊戲的CARS卡茲童樂園~~大人小孩都玩的不想退房，特別是連晚餐早餐都很用心，在飯店就可以品嚐多樣宜蘭特色小吃，非常精采，從一進房就玩到不想出來!! 是宜蘭礁溪非常適合親子同樂的溫泉飯店

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地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段218號

電話：03 988 9666

FB｜官網

自行開車：Google導航輸入川湯春天旗艦館即可到達

停車場：川湯春天旗艦館有附設免費停車場，開車來很方便

川湯春天優惠如下：

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川湯春天旗艦館 大廳介紹

川湯春天旗艦館的大廳，挑高氣派，果然有旗艦館的架勢啊

另有一館在礁溪熱鬧的德陽路上

雖然是下午3:00才能進房，不過，原來SPA露天風呂可以先使用，真貼心!!

怪不得大家都提早check in 呢

大廳中的藝術品! 可惜拍的時候被桌子擋住了

川湯春天旗艦館公共設施非常豐富

一樓有SPA露天風呂，高達10多種湯泉、兒童戲水池、SPA按摩池~~等

二樓有CARS卡茲童樂園、健身房

3樓有專屬的童樂房樓層，還有switch遊戲體驗區

接下來一一介紹吧

川湯春天旗艦館 SPA露天風呂

川湯春天旗艦館的SPA露天風呂除了房客，外客也可以使用，這種在日本叫”日歸溫泉”

SPA露天風呂同樣位於一樓，位於大廳櫃檯的另一側

SPA露天風呂，開放時間：08:30~22:30

房客會依人數提供毛巾及代幣和置物櫃鑰匙，將代幣投入入口處就可以進去囉！

外客若需置物櫃，需先押200元押金給櫃檯，待鑰匙歸還，則會全數退還押金。

SPA露天風呂的設施非常豐富，這麼多元豐富的設施，全台絕對可以排得上前幾名啊

SPA露天風呂可分為 :泡湯區，溫泉SPA按摩池、兒童遊戲區

泡湯區: 有不同精油泡湯池、三溫暖蒸氣烤箱、顏之泉、石板床、溫泉「餓」魚池~

溫泉SPA按摩池 : 有十多種不同的SPA 水柱，大人小孩都有不同的按摩享受

兒童遊戲區 : 同樣也是溫水池哦



更衣/浴室

這裏也設有販賣部，有吃有喝，所以待一整天也沒問題

泡湯區

川湯春天旗艦館的泡湯區可說全台之最啊，加上不同的精油後，就有不同風味的湯，絲瓜泉、桂花浴、牛奶浴…等十幾種湯泉。

這一排的有牛奶泉、薰衣草泉、玫瑰泉、香茅泉、咖啡泉等溫泉池

其中又以桂花浴，是我們最喜歡的一種，真的好香啊

不同的泉池泡起來有不同的趣味，這可比單一湯泉來的有趣多了

這個石板床也很受歡迎，不過，要披個浴巾以免著涼，溫溫熱熱的很舒服哦

這可厲害了，全台唯一．面部溫泉蒸氣浴”顏之泉”，藉由高溫，將『礁溪美人湯』轉換成水蒸氣，用溫泉敷臉~

這部份是有礁溪「美人湯」之稱的礁溪原湯，溫泉SPA水為碳酸氫鈉泉，pH值在7.0~7.4的弱鹼性，所以也有「鹼性泉」之稱。

上頭也貼心的設計的頂蓬，適合冬季多雨的宜蘭

這一大群人聚集在此就是在享受被魚吃腳皮的奇妙快感。真的超癢的

SPA按摩水療池的設施也很多，小孩們也可以抽空過來按摩放鬆一下

這樣的水療好舒服啊

親子戲水樂園

哇！直接把特色公園的遊具都搬來這裏了！

小朋友都玩嗨了！

開心的玩溜滑梯

我們一開心擔心這裏的水溫，沒想到這裏也是溫泉水，不用擔心小朋友會著涼，太棒了，家長可以就近看顧比較小的孩子

也有像水上樂園一樣的大水桶會倒水下來哦， 真的嗨到最高點啊

大小孩可以來試試這個兩層樓高的滑水道，速度滿快的，非常的刺激

川湯春天旗艦館 卡茲童樂園

卡茲童樂園

開放時間：上午09:00~11:00、下午14:00~17:00、晚上18:00~21:00

同樣由一樓SPA櫃檯旁入口進入

卡茲童樂園裏設有鞋櫃及置物櫃可以放包包、鞋子。非常方便



球池溜滑梯及彈跳床

這裏有球池溜滑梯 水管溜滑梯、彈跳床及還有觸控的打怪螢幕。現在的兒童樂園真不簡單，設備都要大升級才能滿足小朋友啊

海底世界遊戲場

這一區是互動式的塗鴨活動，可以把畫好的東西投射在螢幕上

妹妹努力的畫好飛天翼龍

自己畫的飛天翼龍可以動起來，活靈活現的很可愛

積木遊戲室

這個遊戲室有積木及廚房遊戲組可以玩也有電視播放卡通

電動車賽車場

這應該是最讓小朋友尖叫的地方了吧，這裏場地不算太大，但足以讓小朋友玩的開心了，而且也有不同的名車可以換哦

卡茲遊樂園也很貼心的設置了一目了然的洗手間!!

健身房

健身房也同樣位於CARS卡茲童樂園內

Switch遊戲體驗區

開放時間 ：15:00-20:00

位於飯店樓層3樓，採預約制

川湯春天的親子房也集中在這一樓層，不會與其他房客混在一起

川湯春天旗艦館 房間介紹

春天家庭房

這次我們入住的房型是春天家庭房。寬敞又舒適

窗外就是美麗的蘭陽平原，還可以看到龜山島哦

這裏的床很舒服，枕頭一人兩顆，也很好睡

使用方便的桌椅

除了基本的咖啡、茶包外，還有兩包小餅乾呢

冰箱也有迎賓飲料，竟然還有面膜哦，太棒了

這裏也有浴衣可以穿!

另外，飯店也有準備草蓆拖鞋及浴衣，讓大家可以換上浴衣，感受日式度假的悠閒。

乾溼分離浴室空間也很大，還幫我們準備小孩用的牙刷及沐浴乳呢，又一個貼心的舉動啊

下方也有小板凳方便不夠高的小孩自己刷牙

全自動的免治馬桶哦

特別是浴缸可以兩個大人一起泡澡沒問題~超大的

非洲風親子房

親子房型之一：非洲風。

這間的戶外還有打卡拍照區。看你要變成另一隻獅子還是羚羊….

海洋風親子房

親子房之二：海洋風

最醒目的當然就是這台黃色大黃蜂跑車床

另外還有公主系列親子房，因為尚有人入住就不方便為各位拍攝了

來到十一樓，最頂的樓層。帶各位看看頂級的湯屋

相當沈靜的配色

推開沈重的二扇門…..

超大雙浴池進入眼簾，戶外遠方是礁溪田園風景

川湯春天旗艦館 晚餐 享享自助百匯

享享自助百匯晚餐

先說個結論好了，這頓晚餐比預期中的豐富太多了，晚餐真的是山珍海味應有盡有

啤酒紅白酒無限暢飲，連甜點也很出色，也加入不少宜蘭在地海鮮與小吃!! 真的很精采啊

晚餐時間

第一餐期「17:00-19:00」

第二餐期「19:30-21:30」

平日則不分餐期17:30-21:00

收費方式

成人NT$980+10% 兒童NT$680+10%

120公分以下兒童，酌收清潔費NT$200

菜色還蠻豐富的，有各國美食佳餚、在地海產、現切櫻桃鴨、牛排、現包手捲

還有生啤酒、白酒、紅酒無限暢飲，真的是超過癮的啦！

提供三種不同的現包手捲

滿滿的小卷!! 很好吃哦

宜蘭有名的櫻桃鴨!! 做成鴨片捲超好吃

自助百匯常出現的牛排!! 但這裏除了基本的蘑菇及黑胡椒醬，還提供不同的鹽來搭配，超有趣的

這一排是熟食區，精采菜色不少

在地的特色小吃，蔥燒餅!! 香酥可口，入口滿滿的蔥香

真的會一口接一口哦

冰鎮的紅白酒無限暢飲任您喝!!! 這就是住飯店的好處啦，吃完上樓休息，超滿足的 (喝酒不開車)

哇，整桶twining 的茶耶!! 太讚了

川湯春天真特別，竟然還提供好幾款不同的糖!! 加在茶中風味大不同!! 雖然是小東西，但真的有用心啊

竟然也有現沖牛肉湯，真的太厲害了

礁溪臨近大溪漁港，拿出當家的海鮮也是很正常的啦!!

但提供這些海鮮，這種扇蝦（蝦蛄撇仔）可是單價比較高的哦

真的是下重本的啦

除了基本的生魚片，這種胭脂蝦也是大溪漁港的特色海鮮

這裏的咖哩飯竟然用的是和牛耶!! 香醇濃郁，好好吃

宜蘭的特色小吃，花生捲冰淇淋，要吃自己刨刨看，很有趣哦

一旁還有燒仙草呢

和牛咖哩飯

現沖牛肉湯

啤酒也是無限暢飲的

這裏的甜點也是一流的!! 都是自己的師父做的，也非常精采

金星馬卡龍

特色蛋糕!

水果

冰櫃裏的甜品也很不錯

也有明治及Kalise冰淇淋哦

川湯春天旗艦館 早餐

晚餐很精采，早餐一樣不讓人失望啊，融合多國料理，連地有名的蒜味肉羹在川湯春天旗艦館也吃的到。真的好滿足

晚上的甜點櫃變成了早餐擺放水果的位置

早餐竟然出現可愛的造型吐司機

放入餡料再壓模就好了

連果醬也這麼多種，一天來一種口味

各式冷飲、咖啡、果汁、豆漿~~

早餐來點健康的堅果吧!!

這個也好特別!! 提供多種營養穀粉可供沖泡

現煮的麵點還有宜蘭特色的魚丸米粉~暖胃又暖心

來個日式輕爽的蕎麥麵也很不錯

台式清粥小菜的好朋友

可愛動物造型的包子饅頭

粉漿蛋餅

這裏果然大手筆，連魩仔魚都大方的提供

宜蘭有名的蒜味肉羹

魚丸米粉!!

川湯春天旗艦館真的很棒耶，玩的開心，吃的高興!!!

我們吃完早餐後，先check out 退房，還又去spa 水樂園玩到快一點才離開

退房當天遊客可以續玩spa 水樂園，但有開車的朋友就要先把車子駛離飯店!!

飯店對面就有公費停車場了，真的大推哦

交通資訊

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