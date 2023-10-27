怎麼會有人一次就開十間店啦～一到才發現原來是店名叫十間店，老闆累積超多餐飲業的豐厚經驗，對於食材跟料理相當講究～

不添加味素、用心做好每一個環節，十間店最早是網購起家，販售特製的滷味，真空包裝新鮮衛生。

在網路賣到嚇嚇叫，這個月首度開設實體店，就選擇北海岸三芝，這次我跟家人放假來三芝筊白筍節，就特別前來十間店嚐鮮

紅燒牛三寶麵、清燉牛肉湯、炸醬麵、滷味小菜通通都好吃，還提供免費的茶飲、酸菜、辣椒可以自由取用～

一天曾熱賣超過一百五十碗的在地美味，推薦愛吃台式小吃、麻辣美食的朋友，絕對不要錯過十間店，特別搭車或開車來朝聖也值得喔！

十間店位於三芝市中心，鄰近公車站，搭大眾運輸過來也很方便，附近也有停車場，地點可以說是非常好～

十間店最早是網路店家，以前就曾在蝦皮看過，好評不斷，滷味經常一掃而空，要吃得提早預訂排隊～

沒想到現在開了實體店，販售更多的好料，在三芝人社團討論度超高，已經成為三芝人新興的美食店家！

十間店店內裝潢擺設簡單清爽，環境寬敞不會有壓迫感，吃美食不用汗流浹背，可以來十間店好好享受老闆的好手藝～

十間店菜單

十間店生意真的蠻好，一到用餐時間總是客人一個接一個，老闆夫妻兩人現點現煮，請大家耐心等候美食上桌喔～

看看我們一家三口，點了滿滿一桌，相當豐盛，也不怕會傷荷包，話不多說趕快開吃囉！

紅燒牛三寶麵$240

十間店紅燒牛三寶麵用料完全不手軟，老闆堅持選用澳洲牛肉，而且是選用牛肋條，成本雖然高出許多，但就是要給客人吃到最佳的口感～

牛筋燉得軟嫩入口即化，補充滿滿的膠質，只有真功夫才能煮出這樣的口感～蜂巢肚Ｑ彈咬勁十足，相當彈牙又不怕咬不斷～再加上酸菜及辣椒增添風味更好吃

寬版的麵條吸附紅燒湯汁，每一口都充滿牛肉的香氣，帶點微微辣度，頗能刺激味蕾，讓麵條越吃越涮嘴，超大一碗一次就可以吃到三種牛的精華部位，真是滿足！

炸醬麵$70

料好實在的炸醬麵，炸醬滿滿的肉燥跟豆乾，充滿豆瓣醬的香味，跟麵條攪拌均勻充滿香氣，麵條相當有彈性～

搭配爽脆的小黃瓜絲，更加有層次感，推薦還可以單點牛肉湯來搭配，一口炸醬麵、一口牛肉湯，絕佳的速配的組合！

清燉牛肉湯$140

牛肉湯有三種口味，我個人最常吃清燉，因為清燉相當考驗料理人的功力，煮到完全沒有腥味，不添加味素，就可以感受到自然鮮甜，可是需要真功夫～

十間店清燉牛肉湯充滿蔬果的鮮甜，湯頭喝起來自然回甘，使用超多蔬菜熬煮的清澈湯頭，喝完也不怕口感舌燥，吃炸醬麵別忘了點上一碗！

十間店小菜

來十間店除了吃牛肉好料外，小菜滷味更是一大招牌，滷味選擇豐富多樣化，在網路上賣到翻天～

沾上辣椒油滋味更過癮，本來還想要買冷凍包回家吃，但門市沒提供販售，需先行訂購，老闆接單製作，宅配到府或超商自取。

牛肉100元(牛腱肉)

十間店牛肉選用相當有紮實的牛腱肉，帶點牛筋吃起來很Ｑ彈，牛肉完全不會乾柴，滷汁不會過鹹、過油膩，吃起來相當爽口～

像我有在運動很重視蛋白質的攝取，吃牛肉就很絕佳的選擇，補充鐵質等豐富營養素，讓人工做運動都充滿ENERGY！

鴨胗$60

最近鴨肉超熱銷，尤其鴨胗口感爽脆，沒有內臟的腥臭味，是許多人很愛的美味～

Ｑ彈相當有咬勁，口感十足，卻又不怕太硬咬不動，沾上點滷汁，濕潤的口感，吃起來很涮嘴，搭配牛肉麵一起吃，相當滿足

豆乾$50

老闆精挑細選的特製豆乾，大小比一般的大上許多，十間店滷得相當透，裡頭一顆顆小洞孔，充滿滷汁的精華～

一口咬下口感吸當實在，感受到豆乾的紮實感，是相當高人氣的滷味選擇，喜歡吃豆乾的朋友別錯過！

花生$50

爽脆的花生，粒粒分明，飽滿充滿水分，帶點光澤相當誘人～鹹香帶點花生自然的甜度，口感絕佳吃起來清爽～

這個買回家當下酒菜也超適合，十間店也有賣啤酒，想要小酌一下也沒問題喔～（提醒喝酒不開車！未成年請勿飲酒～）

十間店自助吧

餐具、佐料、茶飲通通可以自助取用，冰涼的茶飲、特製的辣椒、爽脆的酸菜通通免費吃爽爽～

特製酸菜

酸菜加辣椒炒到香噴噴，爽脆口感加進牛肉麵後，滋味更加有層次感，搭配滷味也頗好吃，爽脆解膩的酸菜千萬別忘錯過

特製辣油

香噴噴的辣油，跟十間店麻辣牛肉麵的麻辣油完全不同，麻辣油使用超多中藥材特製，辣度溫潤香氣十足～

而特製的辣油香辣開胃，加上一點可以提升滋味，微微辣度能刺激食慾，品嚐十間店的好料，一吃就停不下來

免費有糖紅茶

貼心的老闆讓大家省下買飲料的銅板，免費的茶飲可以搭配餐點，我習慣一邊吃香辣美食，一邊喝冰涼茶飲解辣，除了有糖紅茶外，居然連無糖茶也喝得到～

免費無糖綠茶

一般餐廳很少有無糖茶飲，為了因應現代人的低糖飲食習慣，十間店還提供免費無糖茶，完全就是我的菜～

無糖綠茶清爽解膩，可以除去口中的油膩感，讓我吃飽後也不會很不舒服～另外我還推薦大家可以混合有糖紅茶跟無糖綠茶，搭配起來的甜度剛剛好，喝起來超解渴！

十間店(牛肉麵、滷味）５大特色

1. 十間店開業短短時間，就在三芝打響名號，老闆累積十多年的餐飲經驗，料理功夫一級棒，親自挑選食材，就是要給客人吃到最好的美味~

2. 紅燒牛三寶麵、清燉牛肉湯、炸醬麵、滷味小菜通通都好吃，老闆選用最好食材用心製作，吃過一次就會愛上的好手藝！

3. 十間店滷味更是一大招牌，在網路上賣到翻天～鹹淡適中味道不會過重，吃完不會口乾舌燥，豆乾、花生、牛肉、鴨胗樣樣都是美味～

4. 自助區還提供免費的茶飲、酸菜、辣椒可以自由取用～一般餐廳少見的無糖綠茶，十間店也喝得到，相當清爽解膩的選擇～

5. 一天曾熱賣超過一百五十碗的在地美味，推薦大家來北海岸旅遊，一定要把十間店納入行程，不論搭公車、開車來朝聖都值回票價喔！

💭店家資訊 十間店(牛肉麵、滷味）

🏠地址: 新北市三芝區中正路一段15號

☎️電話: 0953-787-103

⏰時間: 1100-1400、1700-20:00(賣完為止)

😪公休: 週日公休

👛消費: 只收現金、7-11賣場、蝦皮賣場

💬網購: https://shopee.tw/2xiiahkpc6?smtt=0.0.9

💬IG: https://www.instagram.com/10_jian_dian/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406709093

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