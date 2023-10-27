我去過新加坡好多次，每次都一定要吃肉骨茶，而松發肉骨茶更是最佳首選，現在不用出國，來信義區遠百A13，就可以吃到松發肉骨茶的好滋味~

松發肉骨茶湯頭真的一級棒，香辣過癮，喝起來自然回甘，而且可以免費加湯喝到爽~招牌龍骨超大一根，肉質軟嫩，啃骨頭吸收湯頭滿滿的精華

還有招牌龍骨鍋、豬肚拼豬里肌肉湯、松發秘製湯粥等多樣化的主食選擇，炸得香噴噴百花油條更是必點炸物，這家連續七年得到米其林的好店，果然名不虛傳~

新加坡必吃還有滷味，滷扣肉、滷大腸、滷豆干、滷蛋、滷豆腐通通都很入味，一咬下口中充滿滷汁，滋味相當迷人，吃起來更過癮！

最後不忘再點份脆皮煉乳香蕉捲當甜點，搭配薏米水、香蘭葉冰茶、鐵觀音都好速配，一口飲品一口香蕉捲，劃下松發肉骨茶最棒的用餐句點～

松發肉骨茶目前全台僅有信義區遠百A13吃得到，一到用餐時間經常大排長龍，可見這個連續七年得米其林的國際美食，台灣人也超級愛吃~

松發肉骨茶生意強強滾，有獨立的內用空間，店內擠滿人潮，明明才五點多生意就超級好~

愛吃肉骨茶的朋友，松發肉骨茶也有販售調理包，可以買回家自己加溫，不用出門也能吃到松發肉骨茶的好滋味！

松發肉骨茶菜單

松發肉骨茶餐點品項豐富，用料超級實在，現點現煮熱騰騰端上桌，不用買機票飛出國，與新加坡零距離，來趟松發肉骨茶味蕾立刻直奔到新加坡～

招牌龍骨湯

來松發肉骨茶一定要吃招牌龍骨湯，裡頭的肉超級多，用料完全不手軟，沾上特製的醬油醬料，帶點微微辣度，鹹香滋味吃起來超夠味～

肉質相當軟嫩，輕輕一咬就化開，燉煮得相當透徹，湯頭充滿胡椒、大蒜、及豬肉的香氣，清澈的湯頭一喝就上癮，而且還可以免費續湯，真的超佛心

豬肚拼豬里肌肉湯

這次跟家人一起來吃，除了招牌龍骨湯，還有這個豬肚拼豬里肌肉湯，也是超高人氣的湯品選擇～

裡頭的里肌肉超級嫩，豬肚軟Ｑ帶有彈性，補充滿滿的蛋白質，推薦愛吃肉肉的朋友，這碗豬肚拼豬里肌肉湯一定要點！

招牌龍骨個人鍋

松發肉骨茶除了招牌龍骨湯，還有台式的小火鍋，使用招牌龍骨湯底熬煮，熱騰騰端上桌，滿滿的配料超級澎派～

龍骨個人鍋

龍骨個人鍋超大根龍骨，直接拿起來大口啃起來，肉質軟嫩又不會有腥味，吃得到滿滿的軟骨，補充滿滿的營養素，吃上這一味整個人好溫暖

個人鍋配料

裡頭的配料不少，吸滿湯汁的冬粉、我最愛的豆皮、大小朋友都愛的鑫鑫腸、米血等火鍋料，吸滿肉骨茶湯的精華，濕潤又夠味～

米飯

米飯粒粒分明，吃起來香Ｑ可口，加點肉骨茶湯在飯上頭，做成湯泡飯也相當好吃，濕潤的口感，帶點辛辣頗能刺激食慾～

松發秘製湯粥

松發秘製湯粥簡單的調味，沒想到就能這麼好吃，香氣非常濃郁，燉煮得相當軟綿，濃稠的口感，熱熱吃超涮嘴～

滷味雙拼(滷扣肉/滷大腸)

新加坡美食除了肉骨茶，滷味系列也是我去新加坡愛吃的味道，滷到深褐色發亮～超級入味吃起來不會油膩，香噴噴好滋味深得我心～

大腸Ｑ彈不會過韌，清理得很乾淨，不會有豬內臟的腥味~滷扣肉肥瘦各半，軟Q帶有彈性，肥肉也不會膩口，瘦肉也不會乾澀，鹹香夠味配飯超搭

滷味三拼(滷豆干/滷蛋/滷豆腐 )

三種人氣滷味一次吃個夠，滷蛋好Q彈、豆乾跟豆腐滷到有一顆顆小洞，可見食材都有吃進滷汁，味道真的相當入味！

百花油條

特色的功夫料理，每一塊油條內都有加入蝦漿，炸到香噴噴，酥脆帶點彈牙，口感相當爽脆，沾上特製辣醬非常開胃，一塊接一塊一吃就停不下來

青江菜

吃這麼多好料，當然不能忘了補充一下纖維素，翠綠的青江菜，簡單的調味相當清爽，可以除去油膩感，越吃越爽口～

脆皮煉乳香蕉捲

剛好遇到活動滿千還送脆皮煉乳香蕉捲，這個甜點相當好吃，卡滋爽脆的外皮，沾裹甜蜜蜜煉乳，內餡Ｑ彈，一吃就會上癮，一塊接一塊一吃就停不下來～

鐵觀音

吃甜點、嚐美食，不能少了好喝的茶飲，熱騰騰的鐵觀音茶，現點現泡，茶味非常濃郁，喝起來不會苦澀，茶汁相當順口，搭配餐點可以除去油膩感！

薏米水

新加坡特色飲品薏米水，裡頭吃得到一顆顆薏米，薏米水相當養生，解膩又爽口喝起來香氣十足，台灣很少有餐廳可以喝到這款飲品～

香蘭葉冰茶

松發肉骨茶特製香蘭葉茶，一入口就感受到強烈的香蘭葉香氣，這種香味很難用言語形容，喝起來很爽口，推薦沒喝過的朋友，一定要來試試看～

這次再次享用松發肉骨茶，完全不輸給新加坡總店，推薦愛吃異國美食的朋友，這家松發肉骨茶值得來品嚐一番！

松發肉骨茶 遠東信義A13 5大特色

1.從新加坡紅到台灣，連續七次榮獲米其林肯定，招牌肉骨茶，湯頭溫潤帶點嗆辣，湯頭真是一級棒，內用還可以免費加湯喝到飽，外送平台也訂得到，也可以買禮盒，回家自己享用唷！

2. 首推招牌龍骨湯，超大根龍骨大口啃起來，肉質軟嫩細緻，肉品新鮮不會有腥味～

招牌龍骨個人鍋料好實在，台式小火鍋組合，冬粉吸滿肉骨茶湯精華超美味～

3.豬肚拼豬里肌肉湯，里肌肉超級嫩、豬肚彈而不韌，超豐富口感補充滿滿蛋白質漲肌肌！松發秘製湯粥調味簡單卻相當美味、米飯香Q飽滿加上肉骨茶湯做成湯泡飯也很讚！百花油條裡頭蝦漿，增添彈牙口感，外酥內彈站上特製辣醬，解膩又開胃👍

4. 滷味是必吃小菜，滷得黑黑亮亮超入味，古早味滷扣肉超下飯、滷大腸Q彈口感十足；滷三寶豆乾、豆腐、滷蛋通通吸滿滷汁精華，是不可錯過新加坡家常美食！

5.甜點脆皮煉乳香蕉捲超好吃，卡滋卡滋酥脆外皮，Q彈很像麻糬的香蕉內餡，吃起來頗涮嘴～搭配現場沖泡鐵觀音茶、香蘭葉冰茶、星馬特色薏米水，超級速配，是餐後甜點或下午茶的完美組合！

💭店家資訊 松發肉骨茶 遠東信義A13

🏠地址: 台北市信義區松仁路58號b3(遠東信義A13百貨內)

🚌交通: 信義計畫區內/近市府轉運站/捷運世貿站

☎️電話: 02-2722-0556

⏰時間: 11:00-21:30

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、行動支付、外送平台等

💬粉專: https://www.facebook.com/Songfataiwana13/

💬食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406720405

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