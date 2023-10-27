

阿發於平日，常會到新莊鴻金寶商場旁，四維路與八德街區域，買菜、買午餐、日常用品...等，通常就把車停在八德街立體停車場。幾個月前，看到停車場斜對面新開了一家店，走進一看，竟是新莊少見的螺旋（扭紋）蛋包飯專門店！

當下心想，我們家母女子三人也愛吃蛋包飯，也好一陣子沒帶他們吃蛋包飯，等下回那次女兒放假回來，若我們也沒有其他外出行程的安排，且又懶得煮晚餐時，可來試試。最近就來了～

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▲店外觀

店家位於八德街立體停車場對面





▲店門口





▲用餐環境





▲牆上字樣

可以不吃軟飯

不能不吃軟蛋





▲菜單

餐點主要是，

八種醬x三種肉的蛋包飯選擇，

蛋包飯均一價130元（肉為舒肥溫體雞胸），

舒肥梅花豬＋29元，

舒肥嫩肩牛＋69元。

其他類別另是：加購區、飲品類、主廚特製、舒肥雞胸、湯品粥類。





▲內用好康活動：

網路5星評論送雞肉，

內用蛋包飯送起司。

＃活動內容以現場為主





▲螺旋蛋包飯上桌

我們點了：新加坡叻沙蛋包飯、日式黑咖哩蛋包飯、黑松露白醬蛋包飯、義式羅宋蔬菜湯、法式奶油洋蔥湯、鮮冬瓜露





▲新加坡叻沙蛋包飯

這的蛋包飯外觀，

不同於一般的蛋包飯，

這為螺旋紋路狀。

由於螺旋蛋包飯（扭紋蛋包飯），

宛如裙襬般，

據說在日本又有「公主裙蛋包飯」、「禮服蛋包飯」的別稱。



▲新加坡叻沙蛋包飯，特寫

有如在餐盤上跳舞的螺旋蛋包飯（扭紋蛋包飯），

滑嫩薄皮的蛋包，

搭配香Q米飯，

口感比傳統蛋包飯輕盈許多。

蛋包飯上再加上一片起司，

盤中放入數個舒肥雞胸肉塊，

淋上有著淺淺蝦米、南薑、香茅風味，

味道不太重的新加坡叻沙醬，

最後擺上青花菜為點綴，

口感和風味都還不錯～

＊起司片，為店家舉辦的內用好康活動所贈





▲日式黑咖哩蛋包飯

前幾年，

某回我在家煮咖哩時，

老婆要我加入巧克力，

我回那是什麼暗黑料理啊?

才知是日式黑咖哩...

這是老婆和女兒很想嚐嚐的口味~

＊起司片，為店家舉辦的內用好康活動所贈





▲日式黑咖哩蛋包飯，特寫

加了巧克力的咖哩，

看起來色澤更濃稠，

增添了不少美味感，

口感更增添風味，

味道也更加溫和。





▲義式羅宋蔬菜湯

這一碗50元，

我是覺得不太合我的口味。





▲黑松露白醬蛋包飯

看到有黑松露，

就覺得很高級～

＊起司片，為店家舉辦的內用好康活動所贈





▲黑松露白醬蛋包飯，特寫

吃起來就像，

在蛋包飯上，

淋上平價白醬義大利麵的醬汁。





▲南洋椰汁咖哩蛋包飯

＊起司片，為店家舉辦的內用好康活動所贈





▲南洋椰汁咖哩蛋包飯（＋29元舒肥梅花豬），特寫

這盤是兒子點的，

他還點＋29元的舒肥梅花豬，

另又因他對店家網路5星評論，

又送了雞胸肉，

他吃的很滿足～



軟蛋醬，

是近年新品牌的連鎖平價蛋包飯專賣店。

但由於阿發，

本身除了中式傳統滷醬汁外，

不愛添加太多的醬汁，

也相較偏愛傳統蛋包飯，

所以這家並沒有很合我的口味。

不過，

這有高達八種醬汁的選擇（像是新加坡叻沙、日式黑咖哩、黑松露白醬...），

且還是有「公主裙蛋包飯」之稱的螺旋（扭紋）蛋包飯，

對母女子三人，

很有吸引力，

加上八種口味蛋包飯含雞胸肉，

均一價130元，

算是物美價廉。

只能說母女子三人，

開心就好，

在新莊喜歡蛋包飯的朋友們，

也多了一家新選擇～



【營業時間】11：00～14：00，16：00～20：00

【地 址】新北市新莊區八德街25號

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