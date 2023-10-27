為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > ﹝新北市新莊﹞軟蛋醬　八種醬x三種肉選擇的平價螺旋（扭紋）蛋包飯專門店　∕新莊八德店∕公主裙蛋包飯∕扭紋蛋包飯∕新莊蛋包飯∕新莊八德街美食

﹝新北市新莊﹞軟蛋醬　八種醬x三種肉選擇的平價螺旋（扭紋）蛋包飯專門店　∕新莊八德店∕公主裙蛋包飯∕扭紋蛋包飯∕新莊蛋包飯∕新莊八德街美食

2023-10-27 17:59:52 阿發的簡單幸福 人氣：137
share
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：898篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：軟蛋醬（新莊八德店）
place新北市新莊區八德街25號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

軟蛋醬all.jpg
阿發於平日，常會到新莊鴻金寶商場旁，四維路與八德街區域，買菜、買午餐、日常用品...等，通常就把車停在八德街立體停車場。幾個月前，看到停車場斜對面新開了一家店，走進一看，竟是新莊少見的螺旋（扭紋）蛋包飯專門店！
當下心想，我們家母女子三人也愛吃蛋包飯，也好一陣子沒帶他們吃蛋包飯，等下回那次女兒放假回來，若我們也沒有其他外出行程的安排，且又懶得煮晚餐時，可來試試。最近就來了～
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~
 

軟蛋醬01-店外觀.jpg
▲店外觀
店家位於八德街立體停車場對面
 

軟蛋醬02-店門口.jpg
▲店門口
 

軟蛋醬03-用餐環境.jpg
▲用餐環境
 

軟蛋醬04-牆上字樣.jpg
▲牆上字樣
可以不吃軟飯
不能不吃軟蛋
 

軟蛋醬05-菜單.jpg
▲菜單
餐點主要是，
八種醬x三種肉的蛋包飯選擇，
蛋包飯均一價130元（肉為舒肥溫體雞胸），
舒肥梅花豬＋29元，
舒肥嫩肩牛＋69元。
其他類別另是：加購區、飲品類、主廚特製、舒肥雞胸、湯品粥類。
 

軟蛋醬06-活動.jpg
▲內用好康活動：
網路5星評論送雞肉，
內用蛋包飯送起司。
＃活動內容以現場為主
 

軟蛋醬07-蛋包飯上桌.jpg
▲螺旋蛋包飯上桌
我們點了：新加坡叻沙蛋包飯、日式黑咖哩蛋包飯、黑松露白醬蛋包飯、義式羅宋蔬菜湯、法式奶油洋蔥湯、鮮冬瓜露
 

軟蛋醬08-新加坡叻沙.jpg
▲新加坡叻沙蛋包飯
這的蛋包飯外觀，
不同於一般的蛋包飯，
這為螺旋紋路狀。
由於螺旋蛋包飯（扭紋蛋包飯），
宛如裙襬般，
據說在日本又有「公主裙蛋包飯」、「禮服蛋包飯」的別稱。

 

軟蛋醬09-新加坡叻沙特寫.jpg
▲新加坡叻沙蛋包飯，特寫
有如在餐盤上跳舞的螺旋蛋包飯（扭紋蛋包飯），
滑嫩薄皮的蛋包，
搭配香Q米飯，
口感比傳統蛋包飯輕盈許多。
蛋包飯上再加上一片起司，
盤中放入數個舒肥雞胸肉塊，
淋上有著淺淺蝦米、南薑、香茅風味，
味道不太重的新加坡叻沙醬，
最後擺上青花菜為點綴，
口感和風味都還不錯～
＊起司片，為店家舉辦的內用好康活動所贈
 

軟蛋醬10-日式黑咖哩.jpg
▲日式黑咖哩蛋包飯
前幾年，
某回我在家煮咖哩時，
老婆要我加入巧克力，
我回那是什麼暗黑料理啊?
才知是日式黑咖哩...
這是老婆和女兒很想嚐嚐的口味~
＊起司片，為店家舉辦的內用好康活動所贈
 

軟蛋醬11-日式黑咖哩特寫.jpg
▲日式黑咖哩蛋包飯，特寫
加了巧克力的咖哩，
看起來色澤更濃稠，
增添了不少美味感，
口感更增添風味，
味道也更加溫和。
 

軟蛋醬12-義式羅宋蔬菜湯.jpg
▲義式羅宋蔬菜湯
這一碗50元，
我是覺得不太合我的口味。
 

軟蛋醬13-黑松露白醬.jpg
▲黑松露白醬蛋包飯
看到有黑松露，
就覺得很高級～
＊起司片，為店家舉辦的內用好康活動所贈
 

軟蛋醬14-黑松露白醬特寫.jpg
▲黑松露白醬蛋包飯，特寫
吃起來就像，
在蛋包飯上，
淋上平價白醬義大利麵的醬汁。
 

軟蛋醬15-南洋椰汁咖哩.jpg
▲南洋椰汁咖哩蛋包飯
＊起司片，為店家舉辦的內用好康活動所贈
 

軟蛋醬16-南洋椰汁咖哩特寫.jpg
▲南洋椰汁咖哩蛋包飯（＋29元舒肥梅花豬），特寫
這盤是兒子點的，
他還點＋29元的舒肥梅花豬，
另又因他對店家網路5星評論，
又送了雞胸肉，
他吃的很滿足～

軟蛋醬，
是近年新品牌的連鎖平價蛋包飯專賣店。
但由於阿發，
本身除了中式傳統滷醬汁外，
不愛添加太多的醬汁，
也相較偏愛傳統蛋包飯，
所以這家並沒有很合我的口味。
不過，
這有高達八種醬汁的選擇（像是新加坡叻沙、日式黑咖哩、黑松露白醬...），
且還是有「公主裙蛋包飯」之稱的螺旋（扭紋）蛋包飯，
對母女子三人，
很有吸引力，
加上八種口味蛋包飯含雞胸肉，
均一價130元，
算是物美價廉。
只能說母女子三人，
開心就好，
在新莊喜歡蛋包飯的朋友們，
也多了一家新選擇～

【營業時間】1100140016002000
【地　　址】新北市新莊區八德街25

【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團IG」，記得按讚和追蹤~

【延伸閱讀】

﹝新北市新莊﹞維克熱壓吐司　十五種鹹甜口味，竟有台味十足的剝皮辣椒雞、闇黑照燒惡魔蛋！白淨文青風，開到晚上的熱壓吐司專賣店

﹝新北市新莊﹞點22　下午沒休息營業至凌晨，很平價並好吃且環境佳的港式點心專賣店

﹝新北市新莊﹞民本街無名粉漿蛋餅　無攤名無菜單，一份25 元銅板價，40多年傳統好滋味的手工現做粉漿蛋餅

﹝新北市新莊﹞一口吃清蒸小肉圓　巷弄內沒門牌，鐵皮屋下的20年在地高人氣清蒸小肉圓

﹝新北市新莊﹞四維路銅板小吃、高CP值、老字號...庶民美食地圖，從早餐到宵夜都有～

﹝新北市新莊﹞後港一路美食地圖　17家擁有高人氣在地人的庶民小吃美食＋2家輔大前的特色美食

﹝新北市新莊﹞北港鵝肉　在地巷弄內好吃的鵝肉麵（飯）30多年老店攤，但蔥酥飯更是令人驚艷

﹝新北市新莊﹞秋香鵝肉館　低調藏身巷弄內，灰熊好呷又銷魂的鵝油炸蛋鵝肉蓋飯！

﹝新北市新莊﹞茶之鄉泡沫紅茶店　令人泛起五六年級生的濃濃回憶殺！在地老字號人氣泡沫紅茶店

﹝新北市新莊﹞鴨禾寶東山鴨頭　不用回鍋油、不賣隔夜，一週只賣三天的人氣老字號東山鴨頭

﹝新北市新莊﹞北方牛肉麵　當地居民才知，隱身巷內、物美價廉，肉多大塊才150元的大碗公牛肉麵

﹝新北市新莊﹞燕覺早午　隱藏巷弄內在地高人氣，多達31種口味的手工脆皮蛋餅

﹝新北市新莊﹞龍門客棧　菜色眾多、出菜快、環境古色古香，俗閣大盤且很有〝吃飯〞感的高人氣老字號熱炒店餐廳

﹝新北市新莊﹞富士雞肉飯　外觀清新簡潔，口感類健康餐盒，使用去骨雞腿肉的新開幕雞肉飯專賣店

﹝新北市新莊﹞林口忠孝米苔目　自製手作米苔目與黑糖糖漿，30多年知名剉冰店之新二代店

﹝新北市新莊﹞鐵鍋叔叔　攤車外觀特別，脆皮蛋餅與滿福堡比擬餐廳口感，真可打掛許多早午餐與速食連鎖店~

﹝新北市新莊﹞川豫麵館　手扯麵條寬如皮帶，原味優、辣油潑麵更夠勁，豫家鄉的媽媽味~

﹝新北市新莊﹞鼎鼎香涮涮屋　日式文青鍋物圖繪、環境寬敞明亮，口感自然鮮美的高人氣平價涮涮鍋

﹝新北市新莊﹞硬氣哥鈑烤吐司　隱藏巷弄內在地人才知，硬氣粗曠但好吃的鐵板吐司三明治＆地瓜起司蛋餅

﹝新北市新莊﹞後菜園艋舺腿庫飯（新址）　會肥膩也無怨尤的邪惡美味，市場雨棚攤區的高人氣腿庫飯有了新店面

﹝新北市新莊﹞樂製滷食　七種乾滷、四種湯滷風味，十二種麵條、青菜區有如小型菜攤，客製化自由度極高的人氣加熱滷味

﹝新北市新莊﹞富樂里奇義大利麵　百元價位的超人氣、高CP值義大利麵、燉飯、焗烤

﹝新北市新莊﹞呷牛排　竟有牛排搭牛肝菌燉飯，打卡送螺旋酥皮濃湯，在地人高評價的牛排館

 

﹝新北市新莊﹞騎雞鹽水雞　在地高人氣關東煮之新品牌，炎夏晚餐沒食慾？就要吃鮮爽嫩口不油鹹膩的鹹水雞

﹝新北市新莊﹞一串日式關東煮｜焦糖冷滷味　一口接一口、五告好呷！風味獨特、高CP值，在地高人氣的焦糖冷滷味

﹝新北市新莊﹞黑傑克原味炭烤牛排　真男人的我，當然要點大份量的真男人炭烤牛排套餐

﹝新北市新莊﹞阿忠牛排　巷弄內老字號，在地人家庭聚會首選，一客不到兩百元還含自助沙拉吧的高人氣、高CP值台式牛排館

﹝新北市新莊﹞德克斯先生牛排　愛豪邁大口吃牛排者激推！新莊唯一，原肉整塊重量級30盎司厚切牛排

﹝新北市新莊﹞IKEA宜家家居　驚！豆鯊包後又一超夯新品，鯊鯊化身成超Q又呆萌的「鯊寶包」（刈包），真是太欠吃～

﹝新北市新莊﹞嘉義龍安粉條冰　傳統古早味消暑沁心涼又有飽足感，甜而不膩的人氣手工粉條冰

﹝新北市新莊﹞KK手工窯烤pizza　雙北地區街頭巡迴快閃，高人氣的手工薄皮窯烤披薩行動餐車

﹝新北市新莊﹞二良脆皮烤饅頭　一天只賣三小時的新竹超人氣秒殺脆皮烤饅頭，新莊也買得到了~

﹝新北市新莊﹞壹三找餐　酥脆含汁的日式炸牡蠣，竟是平價早午餐漢堡與吐司的主角！

﹝新北市新莊﹞早安有喜(新莊復興店)　竹炭黑金堡、牛奶白金堡、飯食、麵食、拼盤...，上百種選擇的複合式人氣早午餐

﹝新北市新莊﹞築間幸福鍋物　網路評價4.8顆星，環境、食材、服務態度都令人感到優質與幸福感，更是火鍋控們的深夜食堂

﹝新北市新莊﹞饞饞燒肉鍋物　環境令人眼睛一亮，小份量食材單點多樣的選擇，點餐高自主性、高自由度的平價燒肉鍋物店~

﹝新北市新莊﹞強尼兄弟健康廚房（幸福店）　少油、少鹽、低卡、低GI，豐富多樣化菜色，味美又親民價，營養師認證的輕食尚健康餐盒

﹝新北市新莊食記﹞阿淑清蒸肉圓　皮軟嫩帶Q、餡如札實肉丸子、醬料鹹甜含蒜泥香嗆之人氣清蒸肉圓老店

﹝新北市新莊食記﹞許家小館　藏身新莊區公所旁街巷內，在地人吃的人氣平價北方麵食館，好吃的牛肉捲餅

﹝新北市新莊食記﹞咪咪紅豆餅　紅豆餅竟有龍蝦沙拉起司口味，還只賣30元的銅板價！

﹝新北市新莊食記﹞真有味鹹酥雞　網路地圖查不到，在地人才知，30年傳統鹹酥雞人氣老攤

﹝新北市新莊食記﹞忠將蔥蔬餅　黃昏市場裡，酥香脆、蔬菜爆量、高CP值、高人氣的蔥抓餅

﹝新北市新莊食記﹞ㄚ亦の腿庫飯　肉肉控必吃便當，肥美腿庫肉+現炸紅燒肉+大香腸，讓你吃的肥到深處無怨尤的大綜合飯

 

 

 

軟蛋醬、蛋包飯專賣店、新莊八德店、公主裙蛋包飯、扭紋蛋包飯、日式黑咖哩蛋包飯、新莊蛋包飯、新莊八德街美食

 

 

文章標籤

軟蛋醬 蛋包飯專賣店 新莊八德店 公主裙蛋包飯 扭紋蛋包飯 日式黑咖哩蛋包飯 新莊蛋包飯 新莊八德街美食
創作者介紹
創作者 阿發 的頭像
阿發

阿發的簡單幸福




檢舉
share
chevron_left

﹝桃園市龜山﹞金榜拌麵祖傳秘方蒜泥醬為基底，
延伸閱讀

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

双町~正值食慾之秋、享受來自海洋與陸地的美味吧 !!

 沾墨點落

﹝新北市新莊﹞一口吃清蒸小肉圓　巷弄內沒門牌，鐵皮屋下的20年在地高人氣清蒸小肉圓　∕新莊清蒸肉圓∕新莊銅板美食∕新莊裕民市場美食∕新莊四維路商圈周邊美食

 阿發的簡單幸福

【冷凍食品】食之香 蔥抓餅X香椿抓餅 一日三餐 追劇零嘴的好朋友

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：898篇

1.我不是美食家或旅遊家，本站只是記錄關於慢飛天使的父母在育兒及生活上的點滴； 2.口味是很主觀的事，每個人喜好會有所不同； 3.有時介紹之處關於價格、地址...等相關資訊可能誤植或異動，所有資訊皆需以現場實際狀況為主； 4.聯絡方式： wilsonwu1999@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
Seven Heads 英式餐酒館《新莊店》 照片

Seven Heads 英式餐酒館《新莊店》

4.55 (2人評鑑)

區域：新北市新莊區
馨美食(越南料理) 照片

馨美食(越南料理)

3.50 (1人評鑑)

區域：新北市三重區
誠記河粉公司-中和四號公園 照片

誠記河粉公司-中和四號公園

3.90 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
涎 咖哩.洋食 照片

涎 咖哩.洋食

4.95 (2人評鑑)

區域：新北市板橋區
萌太利印尼料理 照片

萌太利印尼料理

4.05 (1人評鑑)

區域：新北市永和區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up