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[ 台北美食 ] 永心鳳茶奶茶專門所-台北最美奶茶餐廳剝皮辣椒雞湯 酥炸地瓜球

2023-10-27 18:27:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：254
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：427篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：永心鳳茶奶茶專門所
phone02-2722-0876
place台北市信義區松智路17號2樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 台北美食 ] 永心鳳茶奶茶專門所-台北最美奶茶餐廳剝皮辣

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃台北最美奶茶餐廳

[ 台北美食 ] 永心鳳茶奶茶專門所-台北最美奶茶餐廳剝皮辣

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鍋煮奶茶與精緻台菜的復古茶館「永心鳳茶奶茶專門所」，現在才來認真分享會不會太晚 🫢

[ 台北美食 ] 永心鳳茶奶茶專門所-台北最美奶茶餐廳剝皮辣

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必點也是我最愛的首選剝皮辣椒雞湯麵，湯頭超香不死鹹，是喝完也沒有罪惡感的那種😋雞肉也給的大方，麵條軟硬度剛好，喜歡剝皮辣椒的各位一定會超喜歡！

[ 台北美食 ] 永心鳳茶奶茶專門所-台北最美奶茶餐廳剝皮辣

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之前都是單點炸排骨，這次直接點主餐台式炸排骨炊飯，炊飯是帶點濕潤但口感不會軟爛味道蠻好吃的。炸排骨又大又厚實咬下還很多汁🤤

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小點是可愛又好吃的酥炸雙喜地瓜球及照燒蜜汁豆干。

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烏龍奶茶茶香突出，微糖帶出整體風味，這個也好喝！

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永心的蘋果汁是我心中第一名好喝的！帶點微微的檸檬香，很清爽🤤

[ 台北美食 ] 永心鳳茶奶茶專門所-台北最美奶茶餐廳剝皮辣

焦糖海鹽奶茶捲奶茶香氣十足，濕潤度剛剛好😋

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更多文章分享 🔗 https://www.instagram.com/earth85_/

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✔️ 剝皮辣椒雞湯麵 $330

✔️ 台式排骨炊飯 $350

✔️ 酥炸雙喜地瓜球 $150

✔️ 照燒蜜汁豆干 $120

✔️ 焦糖海鹽紅烏龍奶茶捲 $160

✔️ 翠峰烏龍奶茶 $180

✔️ 青檸蘋果汁 $180

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📍 台北市信義區松智路17號2樓

🚉 #捷運101站

☎️ 02-2722-0876

🕰 週日至週三 11:00-21:30 週四至週六 11:00-22:00

文章標籤

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