全新高雄和牛燒肉餐廳湛燃燒肉開幕啦!

主打高品質日式燒肉料理

精選日本A5和牛與澳洲M9和牛肉品皆為新鮮冷藏

鮮蝦干貝多種海鮮皆為生食等級食材

地點位於高雄火車站附近

而且新開幕還享有各種優惠唷!

湛燃燒肉

全牛雙人套餐

🔸熟成安格斯牛小排

牛小排油脂豐富油花相當均勻

咬起來軟嫩而且油嫩多汁

🔸澳洲M9和牛腰脊心

🔸安格斯牛板腱

板腱與腰脊心的油花較少肉質部較多一些

從外觀上看起來差不多

整體吃起來都屬軟嫩口感稍微有嚼勁些

🔸安格斯牛肋條

牛肋條的部分主要是厚切

在烤的時候可以輕壓讓肉熟入內部

整體吃起來比較有嚼勁且帶有少許韌筋



🔸去骨雞腿肉

以套餐來說這份雞腿肉算是蠻大的份量

因為是塊狀所以要稍微烤一下才能全部熟透



🔸干貝&花枝&天使紅蝦

三種海鮮食材皆為生食等級

建議都抓在3分熟即可

這樣才能品嘗到原始的海鮮鮮甜與炭烤香

尤其是干貝大顆又肥美~令人相當難忘

🔸前菜三品

有醃漬的泡菜和溫和的日式柴魚片豆腐

還有入味的雞絲肉配小黃瓜

整體來說都不會過鹹可以直接入口



🔸檸檬優格沙拉

清爽的沙拉配上甜口濃郁的優格

既可以解膩也可以當作點心食用!



🔸月見飯&鮭魚茶泡飯

日式的月見飯與醬汁攪拌在一起

搭配燒肉的牛油脂一起入口更是多層次有味

🔸手卷

手卷上餐後一定要優先食用不然海苔會軟掉

龍蝦沙拉味濃，鮮蝦手卷Q彈清涼爽口

🔸甜點

湛燃燒肉相當有特色的日式茶凍冰淇淋甜點

溫和茶香的茶凍配上濃郁的抹茶冰相當對味

另外一份則是配上脆笛酥的巧克力冰淇淋

苦甜無負擔的好味道

單點

🔸澳洲扇子肉

這份單點也是澳洲和牛肉

薄片短切~烤至五分熟吃起來入口即化



🔸日本生蠔

生食級的超大日本生蠔相當讓人印象深刻

雖然不會有鹹沙但生吃還是相當腥口

能夠生吃的朋友建議可以烤至5~7分熟

此時的生蠔依然保有一定的水分

沾上生蠔成醋醬讓味道減少腥味

吃起來酸甜中有炭香同時結合鮮海味~

讓人欲罷不能的一道海鮮食材

生啤酒

另外還有提供生啤酒可以點餐!

優惠資訊

【湛燃燒肉歡慶開幕】

近期陸陸續續會推出各種優惠活動

詳情請見官方網站資訊

營業資訊

📍 高雄市新興區中山一路278號

⏰ 11:30–14:30, 17:30–22:00

☎️ 07-2366830