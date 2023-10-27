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湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多種海鮮皆為生食等級食材~高雄新興燒肉必點的浮誇系日本生蠔

2023-10-27 18:44:57 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：105
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：230篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 新興區

造訪商家：湛燃燒肉
place高雄市新興區中山一路278號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

全新高雄和牛燒肉餐廳湛燃燒肉開幕啦!
主打高品質日式燒肉料理
精選日本A5和牛與澳洲M9和牛肉品皆為新鮮冷藏
鮮蝦干貝多種海鮮皆為生食等級食材
地點位於高雄火車站附近
而且新開幕還享有各種優惠唷!

湛燃燒肉

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

全牛雙人套餐

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

🔸熟成安格斯牛小排
牛小排油脂豐富油花相當均勻
咬起來軟嫩而且油嫩多汁

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

🔸澳洲M9和牛腰脊心
🔸安格斯牛板腱
板腱與腰脊心的油花較少肉質部較多一些
從外觀上看起來差不多
整體吃起來都屬軟嫩口感稍微有嚼勁些

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

🔸安格斯牛肋條
牛肋條的部分主要是厚切
在烤的時候可以輕壓讓肉熟入內部
整體吃起來比較有嚼勁且帶有少許韌筋

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多
🔸去骨雞腿肉
以套餐來說這份雞腿肉算是蠻大的份量
因為是塊狀所以要稍微烤一下才能全部熟透

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多
🔸干貝&花枝&天使紅蝦
三種海鮮食材皆為生食等級
建議都抓在3分熟即可
這樣才能品嘗到原始的海鮮鮮甜與炭烤香
尤其是干貝大顆又肥美~令人相當難忘

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

🔸前菜三品
有醃漬的泡菜和溫和的日式柴魚片豆腐
還有入味的雞絲肉配小黃瓜
整體來說都不會過鹹可以直接入口

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多
🔸檸檬優格沙拉
清爽的沙拉配上甜口濃郁的優格
既可以解膩也可以當作點心食用!

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多
🔸月見飯&鮭魚茶泡飯
日式的月見飯與醬汁攪拌在一起
搭配燒肉的牛油脂一起入口更是多層次有味

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

🔸手卷
手卷上餐後一定要優先食用不然海苔會軟掉
龍蝦沙拉味濃，鮮蝦手卷Q彈清涼爽口

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

🔸甜點
湛燃燒肉相當有特色的日式茶凍冰淇淋甜點
溫和茶香的茶凍配上濃郁的抹茶冰相當對味
另外一份則是配上脆笛酥的巧克力冰淇淋
苦甜無負擔的好味道

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

單點

🔸澳洲扇子肉
這份單點也是澳洲和牛肉
薄片短切~烤至五分熟吃起來入口即化

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多
🔸日本生蠔
生食級的超大日本生蠔相當讓人印象深刻
雖然不會有鹹沙但生吃還是相當腥口
能夠生吃的朋友建議可以烤至5~7分熟
此時的生蠔依然保有一定的水分
沾上生蠔成醋醬讓味道減少腥味
吃起來酸甜中有炭香同時結合鮮海味~
讓人欲罷不能的一道海鮮食材

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

生啤酒

另外還有提供生啤酒可以點餐!

湛燃燒肉-全新高雄和牛燒肉餐廳高品質日式燒肉料理~鮮蝦干貝多

優惠資訊

【湛燃燒肉歡慶開幕】
近期陸陸續續會推出各種優惠活動
詳情請見官方網站資訊

營業資訊

📍 高雄市新興區中山一路278號
⏰ 11:30–14:30, 17:30–22:00
☎️ 07-2366830

 

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